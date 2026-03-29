台中純白獨棟茶館開到深夜！萬客什鍋新品牌　塔香蛋餅網友激推

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撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者陳品勻

提到台中火鍋名店「萬客什鍋」，大家腦海中浮現的可能是那噴香的石頭火鍋；但這次，他們不賣火鍋，轉身開起了極具質感的台式茶館「豐生茶館」，才剛開幕就訂位滿滿，從早午餐一路開到凌晨一點。無論是早餐想要來一份脆皮蛋餅，還是深夜想尋覓一處充滿台式情懷的宵夜避風港，這裡都能滿足你。

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位置

茶館坐落於台中北屯區的梅川東路五段，鄰近台灣民俗文物館，最引人注目的莫過於它那棟純白色的獨棟建築，外觀採用俐落的金屬浪板結合溫暖的木質調元素，呈現出一種現代與復古交織的時髦感。

戶外座位區

店外寬敞的戶外座位區點綴著綠意植栽與遮陽傘，在藍天白雲的映襯下，充滿了愜意的度假氛圍。即便是在熱鬧的北屯街頭，豐生茶館那獨特的建築語彙也能讓人一眼認出，絕對是路過都會想多看兩眼的打卡新地標。

環境

走進店內，迎面而來的是極具層次感的視覺饗宴。一樓空間規劃得非常寬敞，整體裝潢延續了外觀的木質暖色系，並融入了大量的台式復古元素。最令人印象深刻的莫過於那一整面壯觀的「茶罐牆」，整齊排列的銀色茶罐印上書法字體，不僅展現了茶館的專業感，更是店內最熱門的拍照背景。

室內座位區

室內巧妙地運用深淺木色格柵與橫樑設計，營造出一種老茶館的溫潤氛圍，卻又兼具現代餐廳的洗鍊感，座位區規劃多樣化，包含舒適的沙發卡座、具備隱私感的半開放式隔間，以及散發優雅氣息的藤編靠背椅，即便現場座無虛席，在大片落地窗引進的自然採光下，依然維持著開闊不壓迫的用餐感。

二樓空間

二樓的空間感更是讓人驚艷，延續了一貫的溫潤風格，二樓巧妙地運用了大量的竹簾與格柵作為隔斷，不僅保留了視線的穿透感，更為每一桌用餐的客人增添了幾分私密的包廂感。這裡的採光極佳，大片落地窗將室外的光線引入，灑在木質餐桌與淺色系的沙發座椅上，營造出一種優雅且放鬆的氛圍。

菜單

豆皮塔香脆皮蛋餅 98元

豆皮塔香脆皮蛋餅這口味還蠻特別的，不同於傳統蛋餅的軟嫩質感，這份蛋餅的餅皮走的是酥脆路線，咬下去的瞬間會有清脆的「咔滋」聲。酥脆餅皮包裹著軟嫩的豆皮、清甜爽脆的高麗菜，以及香氣點睛的九層塔。

內餡層次豐富，豆皮吸附了些許蛋香，與高麗菜的清甜交織出多層次風味，完全不需要沾醬，單吃就能感受到濃郁的塔香與食材原味，每一口都是外酥內嫩，爽口不膩。

招牌滷烏龍豆干 98元

一端上桌就能聞到濃郁的滷汁香氣，豆干滷得非常入味，切開後可以看到裡面布滿了細小的孔洞，緊緊吸附著獨門滷汁，咬下去的每一口都相當爆汁，滷汁鹹甜適中，帶著淡淡的茶香回甘。

炸四季豆 110元

四季豆經過高溫油炸後鎖住了水分，吃起來依然保有清甜脆感，外皮則帶著微微的皺縮質感，能完美吸附辛香料，上方撒滿了靈魂般的蒜酥，每一口都能感受到強烈的蒜香與細微的顆粒感，鹹香夠味，真的非常下飯。

古早味炸年糕 108元

這款古早味炸年糕一上桌，那金黃色澤瞬間勾起了不少人的童年記憶，外層裹上的麵衣炸得極致酥脆，咬開後裡頭則是厚實且Q軟綿密的年糕。

糯米Q彈拉絲

年糕本身帶著淡淡的甜味與糯米香，隨著咀嚼在口中慢慢散發開來，那種外酥內Q的口感層次，真的就是小時候過年最期待的滋味。沾上一點店家附上的糖漿，甜而不膩，簡單卻非常療癒，絕對是飯後或下午茶時段最棒的台式甜點選擇。

桂花烏龍奶 170元

飲品裝在質樸溫潤的陶壺中，一倒出來，空氣中便瀰漫著淡淡的優雅芬芳。入口時，清甜的桂花香隨即在舌尖散發，緊接著是濃厚紮實的烏龍奶茶韻味，茶感鮮明且與奶香平衡得恰到好處，雖然不能調整甜度，不過整體喝起來不會太過甜膩。

用餐心得

「豐生茶館」無論是內餡飽滿的脆皮蛋餅，滷到入味的烏龍豆干，還是古早味炸年糕都表現得不錯，最棒的是其全時段供應的特性，讓你不只是早上，就連下午、晚上或半夜也能吃得到脆皮蛋餅，這種「隨時都吃得到」的療癒感，正是它在北屯區人氣居高不下的理由。

豐生茶館

地址：台中市北屯區梅川東路五段77號

電話：04－23691313

時間：09：30－01：00

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