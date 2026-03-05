3、4月壽星「薯條免費吃」 　2小時內還能無限續盤

▲3、4月壽星「薯條免費吃」。（圖／樂子餐廳提供）

記者黃士原／台北報導

馬鈴薯是許多主餐旁的配角，默默陪襯漢堡、排餐，不過，美式餐廳「樂子the Diner」將其重新定位為餐桌上的主角食材，並開發多款創意料理，而且3、4月壽星還能享有薯條免費吃到飽。

美式餐廳「樂子the Diner」與美國馬鈴薯協會聯手，今日起至4月17日推出「薯不盡的樂子 Life’s Better with U.S. Potatoes」主題活動，翻轉馬鈴薯只能作為配菜的既定印象，將其重新定位為餐桌上的主角食材，並開發多款以美國馬鈴薯為核心的創意料理。

▲曼哈頓燻鮭魚薯餅。（圖／樂子餐廳提供）

▲小義大利肉醬焗薯球。（圖／樂子餐廳提供）

「小義大利肉醬焗薯球330元」將番茄牛肉醬鋪上起司與炒蛋，搭配金黃酥脆的薯球，熱烤至完美融化。「曼哈頓燻鮭魚薯餅390元」以美國馬鈴薯絲、洋蔥、起司一同煎至金黃酥脆，製成經典的薯餅，上層放上油脂豐富的燻鮭魚片，點綴清新時蘿的酸奶醬。

▲德州牛仔手撕豬炒薯塊。（圖／樂子餐廳提供）

「德州牛仔手撕豬炒薯塊（420元）」將美國馬鈴薯油煎至金黃酥脆再加上烤甜玉米、紅椒與洋蔥，微辣的墨西哥辣椒拌炒，BBQ手撕豬肉、現煎的太陽蛋增添豐富的風味層次。「派克市場細薯條炸魚（480元）」採用優質美國馬鈴薯製成「細薯條」，配上炸至金黃酥脆的鯛魚、濃郁塔塔醬，以及清爽解膩的涼拌捲心菜、酸豆及醃檸檬。

針對3、4月壽星，樂子推出專屬優惠，只要當日消費滿1200元並加入會員，出示證件即可享有「生日薯條免費送」，而且還能無限續盤（用餐限時2小時）。

▲爭鮮餐飲集團邀請李多慧擔任「超鮮應援女神」，打造期間限定「甜心應援壽司系列」。（圖／爭鮮集團提供）

另外，爭鮮餐飲集團邀請李多慧擔任「超鮮應援女神」，打造期間限定「甜心應援壽司系列」，包括甜心馬卡龍炙鮭、韓辣和牛燒、開心果泡芙、紅粉夾心蝦、韓風海味享、可可開心杯、必勝加油棒、韓辣應援雞，即日起於爭鮮迴轉壽司及PLUS門市限時供應。

▲真鮮女神卡。（圖／爭鮮集團提供）

4月27日前還有「真鮮女神卡」活動，指定餐點隨餐贈送限量「真鮮女神卡」1張，卡款分為兩波段釋出，包含3款一般卡與1款隱藏卡，第一波即日起至3月31日，第二波則是4月1日至4月27日。