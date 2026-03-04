日本拉麵名店「滿雞軒」2號店3/21開幕　地點落腳新北中和環球

▲滿雞軒的鴨高湯為主要特色。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

由拉麵奇才「橋本友則」創立、連年蟬聯日本Tabelog百名店的鴨湯拉麵「中華そば 満鶏軒」，1月底才登台開出首店，過完農曆春節後就傳出進駐中和環球購物中心，預計3月21日開幕。

來自日本的「滿雞軒」，主要特色是鴨高湯，以取出鴨胸、鴨腿肉後的整副鴨架與清水慢熬，充分釋放鴨肉的鮮美滋味，湯頭清爽卻不失深度。拉麵口味有鹽味、醬油兩種選擇，並且會加進數滴鴨油與松露油增加風味。配料為燻製鴨胸叉燒與骰子型鴨腿，口感鮮嫩且香氣濃郁，依湯頭風味分別佐以蔥丁或蔥段及少許的柚子清香提鮮。

▲▼滿雞軒配料為燻製鴨胸叉燒與骰子型鴨腿。（圖／記者黃士原攝）

滿雞軒1月底在台北市中山區開出1號店，過完農曆春節後就傳出2號店消息，有網友發現中和環球購物中心4樓的築間酸菜魚已撤櫃，原址將由滿雞軒進駐，目前正在施工中，據了解，預計3月21日開幕，附近的居民又多了一家拉麵店可供選擇。

除了指標性的拉麵，滿雞軒店內每日限量供應「滿雞丼」，將燻製鴨胸、彈牙鴨腿鋪蓋於粒粒分明、飽滿剔透的日本七星米白飯上，淋上特製醬油與香氣迷人的鴨油，再放上現煎至金黃焦香、質地肥嫩的鴨肝。

▲八方雲集「美國帶骨牛小排麵」。（圖／八方雲集提供）

另外，餐飲市場競爭日益激烈，繼紅燒、清燉牛肉麵後，八方雲集集團宣布再推出全新旗艦商品，在八方雲集品牌推出的是「美國帶骨牛小排麵（350元）」，提供紅燒與清燉兩種湯頭選擇，分別以濃郁醬香與清爽原味呈現不同風味輪廓；而梁社漢排骨品牌則吃得到「美國帶骨牛小排飯（380元）」，以厚切牛小排搭配精燉原盅牛肉湯。

▲梁社漢排骨「美國帶骨牛小排飯」。（圖／八方雲集提供）

八方雲集集團研發技術總監梁社漢主廚表示，此次新品「美國帶骨牛小排麵／飯」開發，選用美國USDA Choice 等級帶骨牛小排，該部位油花分布均勻、肉質細緻，兼具肉香與口感層次，是高端牛排料理中極具代表性的精華部位，透過長時間慢火燉煮，使牛小排在入口時呈現自然骨肉分離、柔嫩細緻卻保有肉質紋理的結構感，層層釋放牛肉本身的香氣與風味深度。