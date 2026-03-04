ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

日本拉麵名店「滿雞軒」2號店3/21開幕　地點落腳新北中和環球

▲滿雞軒的鴨高湯為主要特色。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

由拉麵奇才「橋本友則」創立、連年蟬聯日本Tabelog百名店的鴨湯拉麵「中華そば 満鶏軒」，1月底才登台開出首店，過完農曆春節後就傳出進駐中和環球購物中心，預計3月21日開幕。

來自日本的「滿雞軒」，主要特色是鴨高湯，以取出鴨胸、鴨腿肉後的整副鴨架與清水慢熬，充分釋放鴨肉的鮮美滋味，湯頭清爽卻不失深度。拉麵口味有鹽味、醬油兩種選擇，並且會加進數滴鴨油與松露油增加風味。配料為燻製鴨胸叉燒與骰子型鴨腿，口感鮮嫩且香氣濃郁，依湯頭風味分別佐以蔥丁或蔥段及少許的柚子清香提鮮。

▲▼滿雞軒配料為燻製鴨胸叉燒與骰子型鴨腿。（圖／記者黃士原攝）

滿雞軒1月底在台北市中山區開出1號店，過完農曆春節後就傳出2號店消息，有網友發現中和環球購物中心4樓的築間酸菜魚已撤櫃，原址將由滿雞軒進駐，目前正在施工中，據了解，預計3月21日開幕，附近的居民又多了一家拉麵店可供選擇。

除了指標性的拉麵，滿雞軒店內每日限量供應「滿雞丼」，將燻製鴨胸、彈牙鴨腿鋪蓋於粒粒分明、飽滿剔透的日本七星米白飯上，淋上特製醬油與香氣迷人的鴨油，再放上現煎至金黃焦香、質地肥嫩的鴨肝。

▲八方雲集「美國帶骨牛小排麵」。（圖／八方雲集提供）

另外，餐飲市場競爭日益激烈，繼紅燒、清燉牛肉麵後，八方雲集集團宣布再推出全新旗艦商品，在八方雲集品牌推出的是「美國帶骨牛小排麵（350元）」，提供紅燒與清燉兩種湯頭選擇，分別以濃郁醬香與清爽原味呈現不同風味輪廓；而梁社漢排骨品牌則吃得到「美國帶骨牛小排飯（380元）」，以厚切牛小排搭配精燉原盅牛肉湯。

▲梁社漢排骨「美國帶骨牛小排飯」。（圖／八方雲集提供）

八方雲集集團研發技術總監梁社漢主廚表示，此次新品「美國帶骨牛小排麵／飯」開發，選用美國USDA Choice 等級帶骨牛小排，該部位油花分布均勻、肉質細緻，兼具肉香與口感層次，是高端牛排料理中極具代表性的精華部位，透過長時間慢火燉煮，使牛小排在入口時呈現自然骨肉分離、柔嫩細緻卻保有肉質紋理的結構感，層層釋放牛肉本身的香氣與風味深度。

關鍵字： 美食雲 日本拉麵 滿雞軒 中和環球

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【一秒變包場】弟弟過生日！整間店客人一起合唱幫慶生♥

推薦閱讀

日本拉麵名店「滿雞軒」2號店進駐中和環球

日本拉麵名店「滿雞軒」2號店進駐中和環球

2026台灣燈會　AI互動闖關抽好禮

2026台灣燈會　AI互動闖關抽好禮

大巨蛋《壘上有人》棒球漫畫特展免費看　13大展版還有隱藏亮點

大巨蛋《壘上有人》棒球漫畫特展免費看　13大展版還有隱藏亮點

雙北3飯店「賞花住宿專案」22折起

雙北3飯店「賞花住宿專案」22折起

出示棒球賽門票吃Buffet享第2位半價

出示棒球賽門票吃Buffet享第2位半價

穿梭百年巴洛克式街區！旗山一日遊攻略

穿梭百年巴洛克式街區！旗山一日遊攻略

SUBWAY推全新墨西哥手撕豬潛艇堡　必勝客手工薄比薩加量回歸

SUBWAY推全新墨西哥手撕豬潛艇堡　必勝客手工薄比薩加量回歸

憑台灣棒球賽票根「玩樂園599元」

憑台灣棒球賽票根「玩樂園599元」

九州豪斯登堡「米飛兔樂園」開箱！

九州豪斯登堡「米飛兔樂園」開箱！

基隆滷肉飯節抽現金＋65吋電視

基隆滷肉飯節抽現金＋65吋電視

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

生肖屬「馬、羊、虎、狗」吃到飽88折

全台最大玫瑰園花季開跑　假日免費接駁

台北30年古早味小吃攤！最貴品項50元

花蓮富里2連假觀光創新高　東富禪寺成打卡點

Lady M開賣「杜拜巧克力千層蛋糕」　婦女節任選4片999元

鉑萃酒店9月開幕　走路3分到台北車站

八方雲集新推「美國帶骨牛小排麵」

中壢70年紅燒牛肉麵！加湯加麵免費

爆餡紅豆餅3顆40元！飄香桃園超過20年

日月潭FunTOUR 觀光巴士今啟動

熱門行程

最新新聞更多

日本拉麵名店「滿雞軒」2號店進駐中和環球

2026台灣燈會　AI互動闖關抽好禮

大巨蛋《壘上有人》棒球漫畫特展免費看　13大展版還有隱藏亮點

雙北3飯店「賞花住宿專案」22折起

出示棒球賽門票吃Buffet享第2位半價

穿梭百年巴洛克式街區！旗山一日遊攻略

SUBWAY推全新墨西哥手撕豬潛艇堡　必勝客手工薄比薩加量回歸

憑台灣棒球賽票根「玩樂園599元」

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366