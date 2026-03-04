ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
雙北3飯店「賞花住宿專案」22折起　泡溫泉、置身花海超療癒

▲北投麗禧溫泉酒店。（圖／業者提供）

▲北投麗禧溫泉酒店鄰近陽明山國家公園，也可順遊被譽為「台版富良野」的三層崎公園花海。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

春天適逢百花盛開，從櫻花、玫瑰到繽紛花毯接力綻放，以下3家飯店順勢推出賞花結合住宿專案，不必遠行，翌日退房後能就近走訪花海，還能泡進溫泉中滋潤身心，度過愜意的時光。

▲北投麗禧溫泉酒店。（圖／業者提供）

▲▼北投麗禧溫泉酒店每房皆設冷、熱雙湯池與私人陽台；翌日再以融合在地風味的早餐犒賞味蕾。（圖／業者提供）

▲北投麗禧溫泉酒店。（圖／業者提供）

北投麗禧溫泉酒店
北投麗禧溫泉酒店鄰近陽明山國家公園，也可順遊被譽為「台版富良野」的三層崎公園花海，即日起業者推出一泊一食專案，平日每晚12,600元起，翌日再以融合在地風味的早餐犒賞味蕾。館內每間客房皆設冷、熱雙湯池與私人陽台，在房內便能享受冷熱交替的深層放鬆；並提供捷運接駁服務，無車族也能輕鬆賞花、泡湯。

▲2026臺北玫瑰展將自3月6日至4月6日在臺北花博公園新生園區登場。（圖／晶華酒店提供）

▲2026台北玫瑰展將從3月6日起在花博公園新生園區登場。（圖／業者提供）

台北晶華酒店
2026台北玫瑰展3月6日開跑，台北晶華酒店推出「玫好時光」住房專案，每房7,764元加15.5%起，除了贈送玫瑰展限量周邊與Uber乘車金200元，客房更備有日系花藝品牌永生盆花，營造浪漫氛圍。旅客可輕鬆前往花博公園新生園區尋訪大片玫瑰園，翌日再享CNN推薦的自助式早餐，把春日約會行程一次打包。

▲蘊泉庄首推「蘊泉券」買十送2。（圖／業者提供）

▲蘊泉庄春季線上旅展開跑，首推「蘊泉券」一套10張12,000元，買10送2。（圖／業者提供）

淡水蘊泉庄
三芝三生櫻花步道、老梅綠石槽皆換上新裝，蘊泉庄公寓式溫泉飯店趁勢推出春季線上旅展優惠。「蘊泉券」一套10張12,000元，買10送2，旅客可彈性兌換住宿或SPA、泡湯療程。其中，使用5張「蘊泉券」，平日可入住23坪土舍雙人套房住宿一晚，業者稱，定價22,800元，換算下來僅6,000元，最低下殺22折起。

