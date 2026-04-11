美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳莉玟

大通公園旁這間「ATELIER Morihiko」，是「森彥咖啡」二店，也是我心中最棒的札幌咖啡店。無論空間環境、咖啡甜點都有著極高水準，早餐水果三明治也非常好吃！永遠記得第一次來訪時的夜晚，喝完咖啡、吃完甜點，走出門口的瞬間，我就決定要當個全職部落客。

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介紹

ATELIER Morihiko又稱森彥二店，Tabelog分數高達3.58分。森彥咖啡絕對是最能代表北海道的咖啡品牌，每間分店的定位、名字都不太一樣，會讓人想每間都去朝聖。

位置

ATELIER Morihiko位在札幌市中心的大通公園附近，地下鐵「西11丁目」出口走路240公尺、3分鐘就到，如果搭路面電車至「中央區役所前」又更近了，下車後僅需走1分鐘即達店門口。

環境

▲刻意起了個大早來吃早餐，順利成為這天第一位客人，過沒多久就整間客滿，開業這麼多年生意總是非常好。

▲我非常喜歡ATELIER Morihiko的空間環境，陽光灑落進來的早晨格外愜意。

▲我選擇坐在吧台座位，可以更自在享受獨旅時的me time。

豆子為自家烘焙，烘豆機就擺在店內。手沖使用法蘭絨濾布沖煮，義式則是拉霸咖啡機，咖啡因承載力夠的人，不妨手沖、義式都喝一杯。

▲森彥咖啡的咖啡包、咖啡豆是很棒的札幌伴手禮，周邊產品也越來越豐富。

菜單

這是早餐版本的菜單，有水果三明治、鮪魚三明治熱壓吐司、奶油吐司三種選擇，點三明治再加點飲料的話，可以享有200日圓折扣，看你想要咖啡、茶飲還是果汁，都能自由搭配。

▲甜點類則是用字卡寫著，並附上小插圖，或者直接到甜點櫃前挑選也可以。

餐點

草莓香蕉三明治 891日圓（約新台幣178元）

最經典的早餐絕對是這道，視覺效果非常漂亮。水果組合是草莓加香蕉，搭配的是店家自製咖啡鮮奶油，組合起來的美味讓人超級驚艷！吐司本身有著極度柔嫩的口感，草莓、香蕉兩種水果都很新鮮，美味關鍵在於自製咖啡鮮奶油，把美味度大大提升好幾個層次，真的是太好吃了！

早晨咖啡—583円

早餐咖啡風味飽滿圓潤，帶有甘醇香甜感，口感厚實但不苦澀。這裡的咖啡永遠不會讓人失望，無論早上、夜晚品嚐都非常優秀。

以下為初訪時點的餐點

Cake 638日圓（約新台幣127元）

法式布丁為基底，有著如慕斯般的綿密，上頭烤焦糖則增加了脆度。配料為燉煮蘋果，底層派皮微微濕潤，又有那麼一點像吃蘋果派的感覺。我非常喜歡這個蛋糕，不僅組合新穎，重點是味道、口感極好，好久沒有在咖啡店吃到這麼滿意的甜點了。

No.2 coffee

因為是晚上來，擔心睡不著，所以不敢輕易挑戰No.1 coffee。No.2 coffee是中焙綜合豆，酸、苦、甘皆走中間路線，屬於入門款，喝不慣日式咖啡濃苦風味的人，可從這杯下手。紅酒香、烏梅酸、黑巧克力苦甜，富有層次和甜點更是搭到不行，完美詮釋什麼叫做一加一大於二，我到最後真是面帶微笑的品嚐他們，太喜歡了！

心得

2018年的夜晚，我在這裡頓悟了「自由」之於我的重要性，再訪時慶幸自己已經成為心中自由的模樣，不變的是我對於ATELIER Morihiko的無比喜愛。森彥咖啡絕對是最能代表北海道的咖啡品牌，但我私心更喜歡這間改變我人生的森彥二店！

ATELIER Morihiko

地址：北海道札幌市中央區南一條西12－4－182

營業時間：08：00－19：00

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

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