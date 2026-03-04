ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

出示「棒球賽門票」吃Buffet第2位半價　六福萬怡4月底前推優惠

 

▲出示棒球賽門票，台北六福萬怡Buffet享第2位半價。（圖／台北六福萬怡提供）

記者黃士原／台北報導

2026年世界棒球經典賽明天登場，台北六福萬怡酒店館內餐廳推出應援優惠，敘日全日餐廳平日午晚餐出示棒球賽事門票享第2位半價，而大廳酒吧同步推出觀賽限定餐飲組合，現場還有賽事轉播，透過大螢幕即時呈現精彩戰況。

中華隊將延續12強奪冠氣勢再戰國際舞台，球迷的期待與支持也再度升溫，為替中華隊加油打氣，台北六福萬怡酒店館內「敘日全日餐廳」，即日起至4月30日推出應援加碼活動，平日午晚餐出示2026台北大巨蛋或其他棒球賽事相關比賽門票（電子或紙本皆可），即享第2位半價優惠（需加收原價服務費）。

▲台北六福萬怡酒店大廳酒吧同步推出觀賽限定餐飲組合。（圖／台北六福萬怡提供）

▲台北六福萬怡酒店大廳酒吧同步推出觀賽限定餐飲組合。（圖／台北六福萬怡提供）

平假日午晚餐時段，穿著或攜帶棒球相關元素服飾與配件，也享有優惠價，平日午晚餐1299元（原價1480元至1580元），假日午晚餐1499元（原價1880元），最多可省381元。

此外，大廳酒吧同步推出觀賽限定餐飲組合，3月18日前推出多款分享拼盤與啤酒套餐，包括「全壘打狂歡派對組」999元，內含炸物拼盤1份、極良拉格啤酒、極惡白啤酒；「熱血應援小食組」499元，搭配精選下酒小食與海尼根生啤兩杯；另外點選任一菜單即可用優惠價666元加購「海尼根生啤暢飲1.5小時」、499元加購「極良極品啤酒組」。現場並搭配賽事轉播，透過大螢幕即時呈現精彩戰況。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲生肖屬「馬、羊、虎、狗」88折，豐FOOD吃到飽優惠持續到3月底。（圖／取自豐FOOD官網）

另外，「豐FOOD海陸百匯」位於台北大直，提供多國特色料理，繼1月推出姓名對對碰活動，接著推出生肖優惠，只要屬「馬、羊、虎、狗」的消費者，3月31日前午、晚餐都可以享有88折（限本人使用）。業者提醒，用餐時須出示本人有效身分證明文件（如：身分證、健保卡、駕照等），以供現場核對。

關鍵字： 美食雲 美食情報 台北六福萬怡

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

舒淇工作早起誤按直播　只睡5小時：以為2月有30號

推薦閱讀

日本拉麵名店「滿雞軒」2號店進駐中和環球

日本拉麵名店「滿雞軒」2號店進駐中和環球

2026台灣燈會　AI互動闖關抽好禮

2026台灣燈會　AI互動闖關抽好禮

大巨蛋《壘上有人》棒球漫畫特展免費看　13大展版還有隱藏亮點

大巨蛋《壘上有人》棒球漫畫特展免費看　13大展版還有隱藏亮點

雙北3飯店「賞花住宿專案」22折起

雙北3飯店「賞花住宿專案」22折起

出示棒球賽門票吃Buffet享第2位半價

出示棒球賽門票吃Buffet享第2位半價

穿梭百年巴洛克式街區！旗山一日遊攻略

穿梭百年巴洛克式街區！旗山一日遊攻略

SUBWAY推全新墨西哥手撕豬潛艇堡　必勝客手工薄比薩加量回歸

SUBWAY推全新墨西哥手撕豬潛艇堡　必勝客手工薄比薩加量回歸

憑台灣棒球賽票根「玩樂園599元」

憑台灣棒球賽票根「玩樂園599元」

九州豪斯登堡「米飛兔樂園」開箱！

九州豪斯登堡「米飛兔樂園」開箱！

基隆滷肉飯節抽現金＋65吋電視

基隆滷肉飯節抽現金＋65吋電視

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

生肖屬「馬、羊、虎、狗」吃到飽88折

全台最大玫瑰園花季開跑　假日免費接駁

台北30年古早味小吃攤！最貴品項50元

花蓮富里2連假觀光創新高　東富禪寺成打卡點

Lady M開賣「杜拜巧克力千層蛋糕」　婦女節任選4片999元

鉑萃酒店9月開幕　走路3分到台北車站

八方雲集新推「美國帶骨牛小排麵」

中壢70年紅燒牛肉麵！加湯加麵免費

爆餡紅豆餅3顆40元！飄香桃園超過20年

日月潭FunTOUR 觀光巴士今啟動

熱門行程

最新新聞更多

日本拉麵名店「滿雞軒」2號店進駐中和環球

2026台灣燈會　AI互動闖關抽好禮

大巨蛋《壘上有人》棒球漫畫特展免費看　13大展版還有隱藏亮點

雙北3飯店「賞花住宿專案」22折起

出示棒球賽門票吃Buffet享第2位半價

穿梭百年巴洛克式街區！旗山一日遊攻略

SUBWAY推全新墨西哥手撕豬潛艇堡　必勝客手工薄比薩加量回歸

憑台灣棒球賽票根「玩樂園599元」

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366