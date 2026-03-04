出示「棒球賽門票」吃Buffet第2位半價　六福萬怡4月底前推優惠

▲出示棒球賽門票，台北六福萬怡Buffet享第2位半價。（圖／台北六福萬怡提供）

2026年世界棒球經典賽明天登場，台北六福萬怡酒店館內餐廳推出應援優惠，敘日全日餐廳平日午晚餐出示棒球賽事門票享第2位半價，而大廳酒吧同步推出觀賽限定餐飲組合，現場還有賽事轉播，透過大螢幕即時呈現精彩戰況。

中華隊將延續12強奪冠氣勢再戰國際舞台，球迷的期待與支持也再度升溫，為替中華隊加油打氣，台北六福萬怡酒店館內「敘日全日餐廳」，即日起至4月30日推出應援加碼活動，平日午晚餐出示2026台北大巨蛋或其他棒球賽事相關比賽門票（電子或紙本皆可），即享第2位半價優惠（需加收原價服務費）。

▲台北六福萬怡酒店大廳酒吧同步推出觀賽限定餐飲組合。（圖／台北六福萬怡提供）

平假日午晚餐時段，穿著或攜帶棒球相關元素服飾與配件，也享有優惠價，平日午晚餐1299元（原價1480元至1580元），假日午晚餐1499元（原價1880元），最多可省381元。

此外，大廳酒吧同步推出觀賽限定餐飲組合，3月18日前推出多款分享拼盤與啤酒套餐，包括「全壘打狂歡派對組」999元，內含炸物拼盤1份、極良拉格啤酒、極惡白啤酒；「熱血應援小食組」499元，搭配精選下酒小食與海尼根生啤兩杯；另外點選任一菜單即可用優惠價666元加購「海尼根生啤暢飲1.5小時」、499元加購「極良極品啤酒組」。現場並搭配賽事轉播，透過大螢幕即時呈現精彩戰況。

▲生肖屬「馬、羊、虎、狗」88折，豐FOOD吃到飽優惠持續到3月底。（圖／取自豐FOOD官網）

另外，「豐FOOD海陸百匯」位於台北大直，提供多國特色料理，繼1月推出姓名對對碰活動，接著推出生肖優惠，只要屬「馬、羊、虎、狗」的消費者，3月31日前午、晚餐都可以享有88折（限本人使用）。業者提醒，用餐時須出示本人有效身分證明文件（如：身分證、健保卡、駕照等），以供現場核對。