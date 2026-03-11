ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
39元就能實現香菜自由、加麵免費！宜蘭30年牛排館限定吃法

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼來來牛排宜蘭店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳莉玟

宜蘭五結美食「來來牛排」是在地經營超過30年的人氣牛排館老店，特地來吃一定要先訂位，現場都要等一至兩個小時。菜單除了經典排餐，最熱門的招牌就是鋪滿蒜酥的蒜香系列，香菜控還可以加39元就有爆量香菜鋪滿整個排餐，像一座香菜小山，喜歡香菜的可以吃吃看。

位置

▲▼來來牛排宜蘭店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲在羅東往冬山河親水公園的路上，餐廳有免費停車場，除了宜蘭店也有花蓮店。

▲▼來來牛排宜蘭店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

環境

▲▼來來牛排宜蘭店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼來來牛排宜蘭店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲餐廳外觀是清水模建築，四周被綠意盎然的樹木包圍，餐廳前後都有停車場。

▲▼來來牛排宜蘭店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲用餐空間寬敞明亮，大片透明落地窗是最好的位置，採光極佳。

▲▼來來牛排宜蘭店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼來來牛排宜蘭店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲只收現金，用餐前要注意一下身上錢有沒有帶夠，畢竟現在太多人用行動支付，身上都懶得放現金了。

菜單
排餐皆以套餐方式呈現，包含鮮蔬沙拉、酥皮濃湯、古早味紅茶及甜點，除了牛排以外還有雞排、豬排等，另外還有加價升級海陸大餐，有海大蝦、比目魚、炙烤鮮魷、大鮑魚等海鮮類可以搭配。

▲▼來來牛排宜蘭店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲這裡還有免費加麵的服務，麵條有義大利麵跟在地80年老店的麵。

▲▼來來牛排宜蘭店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲香菜控可以加39元實現香菜自由，排餐上鋪滿了爆量香菜，很過癮。

餐點

蒜香炙烤沙朗牛排 450元＋爆量香菜 39元
點了蒜香炙烤沙朗牛排加香菜，牛排上面鋪滿蒜酥，這是來來牛排的招牌，加價爆量香菜更棒！把香菜撥開可以看到蒜酥跟牛排，牛排底下還有麵跟蛋。搭配的醬有蘑菇醬、黑胡椒醬和綜合醬三種擇一，可以加在牛排上面或分開放都行。

▲▼來來牛排宜蘭店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼來來牛排宜蘭店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼來來牛排宜蘭店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲沙朗牛排選了五分熟，鮮嫩多汁，帶點嚼勁的Q彈口感，搭配蒜酥多了香脆層次感，喜歡吃香菜的特殊風味，味道還蠻搭的！

▲▼來來牛排宜蘭店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲麵條選的是義大利麵，吃不夠還能免費加麵。

▲▼來來牛排宜蘭店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲網路上有人說古早味紅茶才是來來牛排的本體，紅茶真的很好喝！口感微甜而不澀，還可以續杯。

▲▼來來牛排宜蘭店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲前菜沙拉可以選擇千島醬或和風醬。

▲▼來來牛排宜蘭店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲酥皮濃湯也是來來牛排的招牌。

▲▼來來牛排宜蘭店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼來來牛排宜蘭店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲吃完牛排還有甜點，這次吃到粉圓茶凍，味道還不錯，不會太甜膩。

心得
雖然沒有自助吧吃到飽，價格也不算平價，但每次開車經過都客滿，有在地的魅力。近期推出的香菜山牛排，真的還不錯，之前聽朋友說有時候會吃到過熟的牛排，建議來這點五分熟剛剛好。

▲▼來來牛排宜蘭店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

來來牛排 宜蘭店

地址：宜蘭縣五結鄉親河路二段157號
營業時間：平日11：00－14：30、17：00－22：00，假日11：00－22：00
電話：03－9502534

