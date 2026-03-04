ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
出示「棒球賽票根」玩樂園只要599　旅宿大銀幕轉播WBC送零食

▲新竹關西六福村祭出三大馬年優惠。（圖／業者提供）

▲新竹關西六福村祭出WBC優惠，號召全民為「Team Taiwan」集氣。（圖／六福村提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

2026世界棒球經典賽（WBC）預賽明（5日）在東京巨蛋開打，中華隊自3月5日至8日迎戰澳洲、日本、捷克與韓國，力拚晉級。隨著賽事升溫，國內業者也掀起應援熱潮，從樂園到旅宿同步推出觀賽與優惠活動，號召全民為「Team Taiwan」集氣。

▲新竹關西六福村祭出三大馬年優惠。（圖／業者提供）

▲只要穿中華隊正版上衣，或出示2025、2026年台灣棒球賽事票根（不限國內外），即可享599元入園。

位於新竹關西的六福村主題遊樂園今（4日）至31日推出「挺棒球 應援月」，只要穿著中華隊正版上衣，或出示2025、2026年台灣棒球賽事票根（不限國內外），即可享入園優惠599元，平假日皆適用。

六福村表示，棒球是最能凝聚台灣情感的運動，希望把球場上的熱血延續到樂園，讓球迷把應援穿在身上，以行動支持中華隊每一次揮棒與守備。

▲小鹿文娛串聯全台館別力挺中華隊。（圖／小鹿文娛提供）

▲「路徒PLUS行旅」館內公共空間設有大型投影與音響設備，打造沉浸式觀賽氛圍。（圖／小鹿文娛提供，下同）

旅宿業者也不缺席！小鹿文娛啟動全台「熱血應援計畫」，串聯台北、台南與花蓮館別於館內公共空間轉播重點賽事，打造「入住即觀賽」體驗。各館設置大型投影與音響設備，營造沉浸式觀賽氛圍。

▲小鹿文娛串聯全台館別力挺中華隊。（圖／小鹿文娛提供）

▲▼「路境行旅府前館」於轉播期間提供免費零食與飲料；「謙商旅東門館」公共空間設有大型投影與音響設備。

▲小鹿文娛串聯全台館別力挺中華隊。（圖／小鹿文娛提供）

為提升觀賽體驗，小鹿文娛在轉播期間提供免費零食與飲料，從餅乾鹹食到清涼飲品一應俱全，讓旅客在緊盯戰況之餘也能輕鬆補給。此外，小鹿文娛即日起至18日推出線上抽獎活動，加入官方LINE好友並輸入關鍵字「teamtaiwan」即可參加，有機會獲得限量應援酒杯。

關鍵字： 2026世界棒球經典賽 WBC 賽事優惠 六福村主題遊樂園 小鹿文娛

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

【一秒變包場】弟弟過生日！整間店客人一起合唱幫慶生♥

