北海道稚內3公里長「白色貝殼之道」　天氣好還能遠眺海上富士

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撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者陳品勻

位於北海道稚內有一條很美的白色貝殼之道，整條路都鋪滿了白色的帆立貝貝殼，一路延伸到蔚藍大海，尤其天氣好的時候拍起來真的很療癒。我們這天從宗谷岬平和公園離開之後，直接開車到白色貝殼之道，車程大概只要15分鐘左右。在前往這條美麗的白色貝殼之道路上不但可以經過白色風車之道，還可以遠眺利尻島的利尻山喔！

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白色風車之道

從宗谷岬平和公園到白色貝殼之道整路的山稜路，路上會看到有57座大型白色風力發電機坐落在宗谷丘陵上，遠看非常的壯觀。這裡不但是日本珍貴的「周冰河地形」，更被列為北海道遺產。

▲沿途就會有往白色貝殼之道的指標囉！

帆立貝殼鋪滿整條道路

全長約有3公里長，白色小路形成的原因是由帆立貝的貝殼所鋪成的。因為北海道稚內位於日本最北端，所在的地理環境是被西部的日本海和東部的鄂霍次克海所包圍，因此擁有豐富的天然海產資源。其中被認定為稚內品牌之一的「宗谷帆立貝」是稚內的海味代表，宗谷帆立貝雖然小小一顆，但是口感緊實而鮮甜。

環保再利用

不過一直以來帆立貝的貝殼都被當成廢棄物丟棄，市政府在觀光人士的建議之下，從環境保護的立場出發，不斷思考其再利用的可能性。後來決定將磨碎貝殼鋪成的「白色小路」，這也是不斷修正錯誤下而誕生的創意，在社群當紅的現今社會，意外成為Instagram上稚內的打卡熱門景點。另有一說是貝殼所含鹽分具有抑制雜草繁殖效果之說法，總之這條白色貝殼之道是將廢棄物發揮最大的效用又同時兼顧環保。

▲天氣好的時候甚至可以眺望樺太（庫頁島）島影和清楚的利尻富士山喔！

下午陽光正美

不過建議是下午的時候來拍起來的光影會比較美，我們前一天來的時候其實是陰天，隔天要從稚內前往網走的時候才又繞過來補拍。比較可惜的是早上的光影會把整個人遮住，但也是原汁原味的保留當天的呈現。

▲來到稚內，別忘了朝聖各種日本最北，其實滿好玩的！

租車推薦

我們這天是在稚內車站對面的租車，走出車站之後我們直接到對面的租車站取車，接著就可以稚內一日遊囉！

白色貝殼之道

地址：北海道稚内市大字宗谷村字宗谷

營業時間：11月中旬至4月下旬期間關閉

飛天璇

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