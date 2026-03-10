ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
石碇財神廟「仙石府」起源於納莉颱風！求財參拜攻略一次看

Darren蘋果樹(阿樹いっき)我是桃園部落客喜歡美食、旅遊、美酒和廟宇文化。2019年桃園上好攤評審，從無名小站開始寫文至今累積4000篇以上文章。

▲▼石碇元寶山仙石府。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳莉玟

「石碇元寶山仙石府」背依元寶山面向永定溪，坐擁玉帶環腰風水格局，是北台灣知名財神廟，主祀劉海蟾財神，最有名的就是補財庫以及三腳金蟾開光請回家招財。曾有信眾開彩券行請金蟾後連開頭獎兩次，讓石碇元寶山仙石府聲名大噪。

交通方式

▲▼石碇元寶山仙石府。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲開車可以直接導航石碇元寶山仙石府，廟前可停車；搭乘大眾運輸可先至石碇，再轉乘公車或計程車前往，建議自駕較方便。

營業時間08：00－19：30

▲▼石碇元寶山仙石府。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲全年開放，如果想參加補財庫儀式或請三腳金蟾，建議白天前往，能與廟方人員詳細詢問流程。

廟宇由來
石碇元寶山仙石府建廟源起於2001年納莉颱風，土石流沖刷後，意外出現三塊巨石，形似三腳金蟾、白象以及金獅，宮主夢見童顏道人手持金錢串戲金蟾，悟出為劉海蟾顯化，遂建廟奉祀。自此劉海蟾成為主神，劉海戲金蟾，一步一吐錢的傳說，也讓石碇元寶山仙石府成為求財聖地。

▲▼石碇元寶山仙石府。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼石碇元寶山仙石府。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

參拜方式
建議先向主神劉海蟾上香，再依動線參拜各殿，若想補財庫，可向廟方登記，由道長引導，請三腳金蟾需現場開光點眼，再帶回家中財位擺放。

▲▼石碇元寶山仙石府。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

可以看見依山而建的廟宇格局
一樓供奉海蟾祖師以及招財進寶童子，拾階而上能看到蟾蜍老王、象王、獅王三塊靈石，許多信眾會輕觸祈福，感受靈氣。

▲▼石碇元寶山仙石府。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼石碇元寶山仙石府。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼石碇元寶山仙石府。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼石碇元寶山仙石府。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼石碇元寶山仙石府。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼石碇元寶山仙石府。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

二樓正殿供奉海蟾祖師、文殊、普賢以及觀音菩薩等等，偏財殿可求財寶袋，三樓濟世殿供奉池府王爺與三清道祖，整體空間莊嚴不壓迫。

▲▼石碇元寶山仙石府。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼石碇元寶山仙石府。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

三腳蟾蜍的由來
在石碇元寶山仙石府所供奉的三腳蟾蜍，又稱三足金蟾，源自道教傳說中與劉海蟾相關的故事，相傳古時有一隻修煉成精的蟾蜍，能口吐金銀、迷惑百姓，後來遇見劉海祖師點化收服，劉海以金錢串引誘金蟾現身，化解其妖氣，並令其隨行濟世，因此有了劉海戲金蟾，一步一吐錢的說法。

▲▼石碇元寶山仙石府。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

三腳蟾蜍象徵聚財、吐寶、鎮宅
因為只有三足，更被視為天地人三才合一的吉祥靈物，在石碇元寶山仙石府建廟之初發現的巨石，形似三足金蟾，被信眾視為祖師顯化，因此稱為蟾蜍老王，這也讓石碇元寶山仙石府成為全台少數以劉海蟾與三腳金蟾為主軸的財神道場。

▲▼石碇元寶山仙石府。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

民間相信，三腳蟾蜍嘴咬銅錢象徵吐財入庫
頭朝屋內代表財氣進門，若頭朝外，則有招財納福、吸引偏財之意，因此許多信眾在石碇元寶山仙石府請回開光點眼的三腳金蟾，擺放於家中財位或辦公室，希望財源滾滾生意興隆。

▲▼石碇元寶山仙石府。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼石碇元寶山仙石府。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼石碇元寶山仙石府。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

有不少信眾專程補財庫或請金蟾，到了農曆六月十日劉海蟾聖誕，更是人潮滿滿，許多業務、生意人、公司老闆都會特地前來參拜。

▲▼石碇元寶山仙石府。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼石碇元寶山仙石府。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

開運祈福小秘訣
可以向海蟾祖師求三腳金蟾回家招財，是特別靈驗的方法，現場請道長點眼開光，就可請回家中財位或擺放辦公室，請回家後可以經常與金蟾說話，三腳金蟾每年聖誕再帶回加持，強化財運。

▲▼石碇元寶山仙石府。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

訪後心得
石碇元寶山仙石府值得一訪，結合山形元寶風水以及三靈石傳說，讓這裡成為北台灣超人氣求財勝地，如果想了解劉海蟾財神怎麼拜、補財庫流程等等建議可以參考這篇。

▲▼石碇元寶山仙石府。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼石碇元寶山仙石府。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

石碇元寶山仙石府

地址：新北市石碇區靜安路一段352號
電話：02－26638033
營業時間：08：00－19：30

