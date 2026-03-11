2026最強追光攻略！連假直飛紐西蘭「極光改運」　錯過這波大爆發再等11年

▲紐西蘭因地理位置與低光害環境，被視為最適合觀賞南極光的目的地之一。（圖／取自dark sky project網站）

生活中心／綜合報導

規劃年度出國行程，最怕熱門景點人擠人、價格飆高，玩得不盡興又疲憊，想避開觀光人潮，今年有個高CP值的追極光之旅正受到關注！天文界指出，2026年將迎來罕見的「極光大爆發」，隨著太陽活動進入高峰週期，南半球極光出現機率大幅提升，觀測條件達近十年最佳水準，錯過恐需再等11年，紐西蘭因其地理位置與低光害環境，被視為最適合觀賞南極光的目的地之一，加上冬季夜晚時間長，更提高成功率，對台灣旅客而言，搭乘紐西蘭航空自桃園直飛奧克蘭，不僅省去轉機奔波，更能以高效率朝向「避開人潮、直奔極光」的夢幻旅程，成為今年最值得關注的紐西蘭旅遊規劃新選擇。

▲6至8月的紐西蘭冬季以及9月至10月的紐西蘭春季，是追尋南極光與觀星的最佳時節。（圖／取自dark sky project網站）

相較於夏季旅遊旺季，6至8月的紐西蘭冬季以及9月至10月的紐西蘭春季，不僅人潮較少、價格更具彈性，也是追尋南極光與觀星的最佳時節。南極光是由太陽磁暴引發的自然奇景，當太陽風的高能粒子與地球大氣碰撞時，夜空便會出現宛如舞動光帶的絢麗景象，從淡白色的光柱到綠色、粉色、紫色甚至紅色光芒交織，在黑夜中緩緩流動，宛如天空中的極光舞台，紐西蘭每年3月至9月是觀賞南極光的黃金季節，夜晚時間長、光害低，只要天氣晴朗，旅客甚至能以肉眼直接看見天空中的光影變化，若搭配長曝光攝影，更能捕捉到極光在星空中流動的壯觀畫面。

▲紐西蘭除了夜間追光，白天也能體驗滑雪場。（圖／紐西蘭航空提供，下同）

紐西蘭因擁有極佳的大氣條件與廣闊無光害環境，被國際黑暗天空協會認證為全球重要的觀星與極光目的地之一，全國共有多處黑暗天空保護區，包括全球七大星空保護區之一的蒂卡波湖及凱庫拉，皆為熱門追光地點。除了夜間自然景觀，白天也能體驗如Roundhill滑雪場的初學者滑雪課程，甚至參與狗拉雪橇等冬季活動；北島的Rotorua則以天然溫泉聞名，是一場身心同步充電的療癒之旅。

▲紐西蘭春季展現截然不同的自然風貌，《魔戒》與《哈比人》取景地哈比村也在春季展現綠意盎然的田園景色。

▲TranzAlpine高山觀景火車，一次體驗如四季變化般的自然景觀。

▲紐西蘭春季時南島基督城櫻花盛開，景致宜人。

紐西蘭春季展現截然不同的自然風貌，南島基督城櫻花盛開，搭配遠方尚未完全融雪的山巒與湖泊景致，形成「雪山＋花海」的壯闊景觀，此外，《魔戒》與《哈比人》取景地哈比村也在春季展現綠意盎然的田園景色，成為熱門打卡景點，另一亮點為TranzAlpine高山觀景火車，旅客可在五小時內穿越平原、峽谷與雪山地形，一次體驗如四季變化般的自然景觀。

把握這場難得的極光盛宴，紐西蘭航空提供台灣旅客最直接、最舒適的出發方式，身為台灣唯一直飛奧克蘭的航空公司，紐西蘭航空每週提供三班航班，飛行時間約11小時即可抵達南半球，航班採「晚去早回」設計，旅客在飛機上好好休息，一覺醒來便能展開紐西蘭旅程，免去轉機與長時間候機的疲憊。隨著旅遊需求持續升溫，航空公司也預計自四月起加開週五航班，航班將提升為每週四班，讓航班選擇更加多元，不論是規劃連假旅遊、寒暑假出遊，或提前安排一整年的紐西蘭旅遊規劃與紐西蘭機票預訂，都能更靈活地安排行程，輕鬆打造專屬的南半球追光假期。

▲紐西蘭航空可將三個經濟艙座位延伸為迷你沙發床，特別適合情侶或親子旅客。

在機上體驗方面，紐西蘭航空亦打造多項特色服務，其中廣受旅客喜愛的「空中沙發」，可將三個經濟艙座位延伸為迷你沙發床，特別適合情侶或親子旅客，在長途飛行中可舒適躺臥休息，搭配免費機上WiFi與升級後的娛樂系統，旅客可自在追劇、上網或欣賞窗外雲海，減少長途飛行的不適感。

此外，自3/31起導入全新機艙設計，包含升級版豪華商務艙Luxe，配備滑動拉門與更高隱私性；豪華商務艙則提供更舒適的平躺床鋪與收納空間；豪華經濟艙也強化座位伸展空間與隱私配置，座椅調整更靈活，不易影響後方乘客，經濟艙則全面升級個人娛樂螢幕，讓旅客在飛行途中也能享受更完整的影音體驗，透過紐西蘭直飛航線優惠與全新機艙升級，旅客能以最從容的狀態踏上南半球的土地，更便利地規劃追光行程！

▲紐西蘭航空自3/31起導入全新機艙設計。

冬春兩季旅遊成本相對親民、人潮尚未湧現，加上2026年難得一見的極光爆發年，此時出發可同時享受更高CP值的旅行體驗，對於想避開熱門旺季、又希望親眼見證南極光奇景的旅人而言，現在正是開始規劃行程的好時機，隨著紐西蘭航空提供台北直飛奧克蘭航線與多項飛行體驗升級，不少旅客也提前著手安排追光行程與紐西蘭機票預訂，為即將到來的極光盛宴做好準備，讓這趟南半球之旅不僅看見極光，也收穫一段難忘的星空旅行。

2026紐西蘭追光常見問題

Q：南極光最佳觀測月份？

A：建議6～10月冬春兩季，夜晚時間長、光害低，更容易觀賞極光。

Q：直飛紐西蘭要多久？

A：紐西蘭航空提供桃園直飛奧克蘭航線，飛行時間約11小時即可抵達。

Q：2026 極光特別之處？

A：2026年為太陽活動高峰期，極光出現機率大幅提升，被視為近十年最佳觀測年，錯過可能要再等約11年。

Q：去哪裡看南極光成功率最高？

A： 建議鎖定南島，蒂卡波湖是國際暗空保護區，庫克山無光害環境極佳，若想挑戰極限，最南端的斯圖爾特島更是離南極光最近的觀測天堂。







