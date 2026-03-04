海底撈3/20兩時段用餐可抽免單　3月壽星消費滿額送禮包

▲海底撈32周年生日慶活動開跑。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

海底撈32周年生日慶開跑，即日起至3月31日推出一系列活動，包括加入LINE會員即可參與轉盤活動抽好康，3月壽星到店消費滿額可獲贈特製新版生日禮包，3月20日當日再加碼指定時段抽全單免費。

針對32周年生日慶，海底撈即日起至3月31日推出3大活動，首先是加入LINE會員，就能參加轉盤抽獎，獎項除了人氣菜品（例如撈派巴沙魚片），還有320元起至3200元的吃鍋金，人人都有獎。獲得的菜品與吃鍋金，平日來店消費達指定門檻即可使用，期限到4月30日。

▲海底撈「撈派巴沙魚片」。（圖／海底撈提供）

▲海底撈生日禮包。（圖／海底撈提供）

第2個活動是在3月20日單日舉行，00:00、12:00兩個時段現場舉行抽免單活動，各抽出3組超幸運撈粉，只要在抽獎時間前半小時完成餐點下單，點完餐把抽獎聯投入抽獎箱就可以參加。

最後是與3月壽星同慶，海底撈把生日大禮包升級，3月壽星到店消費滿1500元、出示身分證件，就能免費兌換，內容有壽星專屬大胸章、生日大卡片與豐富零食，每家門店每日數量有限。

▲生肖屬「馬、羊、虎、狗」88折，豐FOOD吃到飽優惠持續到3月底。（圖／取自豐FOOD官網）

另外，「豐FOOD海陸百匯」位於台北大直，提供多國特色料理，繼1月推出姓名對對碰活動，接著推出生肖優惠，只要屬「馬、羊、虎、狗」的消費者，3月31日前午、晚餐都可以享有88折（限本人使用）。業者提醒，用餐時須出示本人有效身分證明文件（如：身分證、健保卡、駕照等），以供現場核對。