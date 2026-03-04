ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

海底撈3/20兩時段用餐可抽免單　3月壽星消費滿額送禮包

▲撈麵排名第一！海底撈首度公開台灣人最愛十大菜色。（圖／記者黃士原攝）

▲海底撈32周年生日慶活動開跑。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

海底撈32周年生日慶開跑，即日起至3月31日推出一系列活動，包括加入LINE會員即可參與轉盤活動抽好康，3月壽星到店消費滿額可獲贈特製新版生日禮包，3月20日當日再加碼指定時段抽全單免費。

針對32周年生日慶，海底撈即日起至3月31日推出3大活動，首先是加入LINE會員，就能參加轉盤抽獎，獎項除了人氣菜品（例如撈派巴沙魚片），還有320元起至3200元的吃鍋金，人人都有獎。獲得的菜品與吃鍋金，平日來店消費達指定門檻即可使用，期限到4月30日。

▲海底撈「撈派巴沙魚片」、生日禮包。（圖／海底撈提供）

▲海底撈「撈派巴沙魚片」。（圖／海底撈提供）

▲海底撈「撈派巴沙魚片」、生日禮包。（圖／海底撈提供）

▲海底撈生日禮包。（圖／海底撈提供）

第2個活動是在3月20日單日舉行，00:00、12:00兩個時段現場舉行抽免單活動，各抽出3組超幸運撈粉，只要在抽獎時間前半小時完成餐點下單，點完餐把抽獎聯投入抽獎箱就可以參加。

最後是與3月壽星同慶，海底撈把生日大禮包升級，3月壽星到店消費滿1500元、出示身分證件，就能免費兌換，內容有壽星專屬大胸章、生日大卡片與豐富零食，每家門店每日數量有限。

▲生肖屬「馬、羊、虎、狗」88折，豐FOOD吃到飽優惠持續到3月底。（圖／取自豐FOOD官網）

另外，「豐FOOD海陸百匯」位於台北大直，提供多國特色料理，繼1月推出姓名對對碰活動，接著推出生肖優惠，只要屬「馬、羊、虎、狗」的消費者，3月31日前午、晚餐都可以享有88折（限本人使用）。業者提醒，用餐時須出示本人有效身分證明文件（如：身分證、健保卡、駕照等），以供現場核對。

關鍵字： 美食雲 美食優惠 海底撈

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【鐵籠關穿山甲】發現前車鐵籠內有東西亂動 仔細一看竟是穿山甲

推薦閱讀

SUBWAY推全新墨西哥手撕豬潛艇堡　必勝客手工薄比薩加量回歸

SUBWAY推全新墨西哥手撕豬潛艇堡　必勝客手工薄比薩加量回歸

憑台灣棒球賽票根「玩樂園599元」

憑台灣棒球賽票根「玩樂園599元」

九州豪斯登堡「米飛兔樂園」開箱！

九州豪斯登堡「米飛兔樂園」開箱！

基隆滷肉飯節抽現金＋65吋電視

基隆滷肉飯節抽現金＋65吋電視

Krispy Kreme開賣「4款OREO甜甜圈」　迷你糖霜小小圈只送不賣

Krispy Kreme開賣「4款OREO甜甜圈」　迷你糖霜小小圈只送不賣

超商打造「8公尺櫻王」　60款粉色商品還有「櫻花特調」

超商打造「8公尺櫻王」　60款粉色商品還有「櫻花特調」

台北玫瑰展搶先看　歐式心型水池必拍

台北玫瑰展搶先看　歐式心型水池必拍

海底撈3/20兩時段用餐可抽免單　3月壽星消費滿額送禮包

海底撈3/20兩時段用餐可抽免單　3月壽星消費滿額送禮包

飛北海道變貴了！3機場調漲規費　6月起上路

飛北海道變貴了！3機場調漲規費　6月起上路

台北30年古早味小吃攤！最貴品項50元

台北30年古早味小吃攤！最貴品項50元

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

生肖屬「馬、羊、虎、狗」吃到飽88折

全台最大玫瑰園花季開跑　假日免費接駁

Lady M開賣「杜拜巧克力千層蛋糕」　婦女節任選4片999元

花蓮富里2連假觀光創新高　東富禪寺成打卡點

八方雲集新推「美國帶骨牛小排麵」

中壢70年紅燒牛肉麵！加湯加麵免費

鉑萃酒店9月開幕　走路3分到台北車站

台北30年古早味小吃攤！最貴品項50元

爆餡紅豆餅3顆40元！飄香桃園超過20年

日月潭FunTOUR 觀光巴士今啟動

熱門行程

最新新聞更多

SUBWAY推全新墨西哥手撕豬潛艇堡　必勝客手工薄比薩加量回歸

憑台灣棒球賽票根「玩樂園599元」

九州豪斯登堡「米飛兔樂園」開箱！

基隆滷肉飯節抽現金＋65吋電視

Krispy Kreme開賣「4款OREO甜甜圈」　迷你糖霜小小圈只送不賣

超商打造「8公尺櫻王」　60款粉色商品還有「櫻花特調」

台北玫瑰展搶先看　歐式心型水池必拍

海底撈3/20兩時段用餐可抽免單　3月壽星消費滿額送禮包

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366