台北玫瑰展搶先看！歐式心型水池必拍　3藝術品矗立花海

▲2026台北玫瑰展「玫感藝象」將於3月6日正式啟動。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

2026台北玫瑰展「玫感藝象」將於3月6日至4月6日登場，園內培育超過800個品種、5,000株以上來自世界各地的玫瑰，各形各色花朵爭奇鬥豔，並在2月底陸續進入最佳觀賞期，公園處指出目前整體花況約4成。漫步其中，還能聞到濃郁香氣，時不時劃過天際的飛機，成為眾人矚目焦點。

▲▼「祕密花園」內，心型噴水池旁溫暖、維爾西尼品種盛開，妝點出歐式古典花園的情境。（圖／記者彭懷玉攝）

一年四季皆免費開放的台北玫瑰園，每年以春、秋兩季的玫瑰展最為盛大，在此辦玫瑰展已超過10個年頭。《ETtoday新聞雲》記者趁日前天氣晴朗時先行取景，從「祕密花園」入內，心型噴水池旁栽植不同色系的玫瑰，尤以溫暖、維爾西尼最為盛開，妝點出歐式古典花園的情境，吸引許多民眾停留拍攝。

▲▼花海區種植全年開花的茶玫瑰及古典庭園玫瑰，超過150個品種輪番盛放。（圖／記者彭懷玉攝）

「祕密花園」旁便是「五彩玫瑰園」，此區以顏色區分種植玫瑰，公園處表示，現以馬內、珠玉、米多莉公主進入盛花期，並配置多年生灌木、草花，營造自然式的庭園風格。

花海區種植適合台灣氣候全年開花的茶玫瑰及古典庭園玫瑰，超過150個品種輪番盛放，其中，「伍茲夫人薰衣草粉紅色小調」、古老茶玫瑰「櫻鏡」花量極多；育種家花園種植英國、日本及台灣三位育種家所孕育出的品種，並分享其辛苦的成果。

▲「伍茲夫人薰衣草粉紅色小調」、古老茶玫瑰「櫻鏡」花量極多。（圖／記者彭懷玉攝）

無論是走進花海區，享受被玫瑰簇擁的浪漫，抬起頭，欣賞一大叢的樹玫瑰、蔓玫攀爬的花拱門，抑或以歐式小白宮建築為背景，都讓攝影玩家們不停按下快門，徜徉在優雅的春日時光。

▲比人還高的花海，背景是歐風小白宮建築，放眼望去令人心曠神怡。（圖／記者彭懷玉攝）

為呼應「玫感藝象」主題，公園處首度攜手台北市立美術館，於花海間搬進藝術家李榮豐創作的「生機」、郭清治的「大地」、「聚結的空間」等三件作品，詮釋存在且現實空間之緊密無奈；往玫瑰園旁走去，還有全新以歐式典雅概念設計的玫瑰公廁。

▲▼玫瑰園搬進藝術家創作的三件作品；全新以歐式典雅概念設計的玫瑰公廁。（圖／公園處提供）



同時，今年玫瑰展也與周邊商圈合作，如歐華酒店推出熊夫人甜點；花展期間，晴光商圈的晴光牛肉麵提供誠意中西藥局的漢方玫瑰茶，而綠蒂咖啡廳則有玫瑰拿鐵及風味甜點可享用。