ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

台北玫瑰展搶先看！歐式心型水池必拍　3藝術品矗立花海

▲台北玫瑰園2月底花況,2026台北玫瑰展「玫感藝象」將於3月6日至4月6日登場。（圖／記者彭懷玉攝）

▲2026台北玫瑰展「玫感藝象」將於3月6日正式啟動。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

2026台北玫瑰展「玫感藝象」將於3月6日至4月6日登場，園內培育超過800個品種、5,000株以上來自世界各地的玫瑰，各形各色花朵爭奇鬥豔，並在2月底陸續進入最佳觀賞期，公園處指出目前整體花況約4成。漫步其中，還能聞到濃郁香氣，時不時劃過天際的飛機，成為眾人矚目焦點。

▲台北玫瑰園2月底花況,2026台北玫瑰展「玫感藝象」將於3月6日至4月6日登場。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼「祕密花園」內，心型噴水池旁溫暖、維爾西尼品種盛開，妝點出歐式古典花園的情境。（圖／記者彭懷玉攝）

▲台北玫瑰園2月底花況,2026台北玫瑰展「玫感藝象」將於3月6日至4月6日登場。（圖／記者彭懷玉攝）

一年四季皆免費開放的台北玫瑰園，每年以春、秋兩季的玫瑰展最為盛大，在此辦玫瑰展已超過10個年頭。《ETtoday新聞雲》記者趁日前天氣晴朗時先行取景，從「祕密花園」入內，心型噴水池旁栽植不同色系的玫瑰，尤以溫暖、維爾西尼最為盛開，妝點出歐式古典花園的情境，吸引許多民眾停留拍攝。

▲台北玫瑰園2月底花況,2026台北玫瑰展「玫感藝象」將於3月6日至4月6日登場。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼花海區種植全年開花的茶玫瑰及古典庭園玫瑰，超過150個品種輪番盛放。（圖／記者彭懷玉攝）

▲台北玫瑰園2月底花況,2026台北玫瑰展「玫感藝象」將於3月6日至4月6日登場。（圖／記者彭懷玉攝）

「祕密花園」旁便是「五彩玫瑰園」，此區以顏色區分種植玫瑰，公園處表示，現以馬內、珠玉、米多莉公主進入盛花期，並配置多年生灌木、草花，營造自然式的庭園風格。

花海區種植適合台灣氣候全年開花的茶玫瑰及古典庭園玫瑰，超過150個品種輪番盛放，其中，「伍茲夫人薰衣草粉紅色小調」、古老茶玫瑰「櫻鏡」花量極多；育種家花園種植英國、日本及台灣三位育種家所孕育出的品種，並分享其辛苦的成果。

▲台北玫瑰園2月底花況,2026台北玫瑰展「玫感藝象」將於3月6日至4月6日登場。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「伍茲夫人薰衣草粉紅色小調」、古老茶玫瑰「櫻鏡」花量極多。（圖／記者彭懷玉攝）

無論是走進花海區，享受被玫瑰簇擁的浪漫，抬起頭，欣賞一大叢的樹玫瑰、蔓玫攀爬的花拱門，抑或以歐式小白宮建築為背景，都讓攝影玩家們不停按下快門，徜徉在優雅的春日時光。

▲台北玫瑰園2月底花況,2026台北玫瑰展「玫感藝象」將於3月6日至4月6日登場。（圖／記者彭懷玉攝）

▲比人還高的花海，背景是歐風小白宮建築，放眼望去令人心曠神怡。（圖／記者彭懷玉攝）

為呼應「玫感藝象」主題，公園處首度攜手台北市立美術館，於花海間搬進藝術家李榮豐創作的「生機」、郭清治的「大地」、「聚結的空間」等三件作品，詮釋存在且現實空間之緊密無奈；往玫瑰園旁走去，還有全新以歐式典雅概念設計的玫瑰公廁。

▲玫瑰園搬進李榮豐藝術家創作的「生機」、郭清治藝術家的「大地」、「聚結的空間」等三件作品，以及全新以歐式典雅概念設計的玫瑰公廁。（圖／公園處提供）

▲▼玫瑰園搬進藝術家創作的三件作品；全新以歐式典雅概念設計的玫瑰公廁。（圖／公園處提供）

▲玫瑰園搬進李榮豐藝術家創作的「生機」、郭清治藝術家的「大地」、「聚結的空間」等三件作品，以及全新以歐式典雅概念設計的玫瑰公廁。（圖／公園處提供）

同時，今年玫瑰展也與周邊商圈合作，如歐華酒店推出熊夫人甜點；花展期間，晴光商圈的晴光牛肉麵提供誠意中西藥局的漢方玫瑰茶，而綠蒂咖啡廳則有玫瑰拿鐵及風味甜點可享用。

關鍵字： 台北市旅遊 賞花旅遊 花海旅遊 2026台北玫瑰展 2026台北玫瑰展玫感藝象 玫瑰展 台北玫瑰園

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【一秒變包場】弟弟過生日！整間店客人一起合唱幫慶生♥

推薦閱讀

SUBWAY推全新墨西哥手撕豬潛艇堡　必勝客手工薄比薩加量回歸

SUBWAY推全新墨西哥手撕豬潛艇堡　必勝客手工薄比薩加量回歸

憑台灣棒球賽票根「玩樂園599元」

憑台灣棒球賽票根「玩樂園599元」

九州豪斯登堡「米飛兔樂園」開箱！

九州豪斯登堡「米飛兔樂園」開箱！

基隆滷肉飯節抽現金＋65吋電視

基隆滷肉飯節抽現金＋65吋電視

Krispy Kreme開賣「4款OREO甜甜圈」　迷你糖霜小小圈只送不賣

Krispy Kreme開賣「4款OREO甜甜圈」　迷你糖霜小小圈只送不賣

超商打造「8公尺櫻王」　60款粉色商品還有「櫻花特調」

超商打造「8公尺櫻王」　60款粉色商品還有「櫻花特調」

台北玫瑰展搶先看　歐式心型水池必拍

台北玫瑰展搶先看　歐式心型水池必拍

海底撈3/20兩時段用餐可抽免單　3月壽星消費滿額送禮包

海底撈3/20兩時段用餐可抽免單　3月壽星消費滿額送禮包

飛北海道變貴了！3機場調漲規費　6月起上路

飛北海道變貴了！3機場調漲規費　6月起上路

台北30年古早味小吃攤！最貴品項50元

台北30年古早味小吃攤！最貴品項50元

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

生肖屬「馬、羊、虎、狗」吃到飽88折

全台最大玫瑰園花季開跑　假日免費接駁

Lady M開賣「杜拜巧克力千層蛋糕」　婦女節任選4片999元

花蓮富里2連假觀光創新高　東富禪寺成打卡點

八方雲集新推「美國帶骨牛小排麵」

中壢70年紅燒牛肉麵！加湯加麵免費

鉑萃酒店9月開幕　走路3分到台北車站

台北30年古早味小吃攤！最貴品項50元

爆餡紅豆餅3顆40元！飄香桃園超過20年

日月潭FunTOUR 觀光巴士今啟動

熱門行程

最新新聞更多

SUBWAY推全新墨西哥手撕豬潛艇堡　必勝客手工薄比薩加量回歸

憑台灣棒球賽票根「玩樂園599元」

九州豪斯登堡「米飛兔樂園」開箱！

基隆滷肉飯節抽現金＋65吋電視

Krispy Kreme開賣「4款OREO甜甜圈」　迷你糖霜小小圈只送不賣

超商打造「8公尺櫻王」　60款粉色商品還有「櫻花特調」

台北玫瑰展搶先看　歐式心型水池必拍

海底撈3/20兩時段用餐可抽免單　3月壽星消費滿額送禮包

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366