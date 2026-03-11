台中重乳酪蛋糕控必存！茶韻結合爆汁綠葡萄　一份200元有找

撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者陳品勻

跟我一樣喜歡吃重乳酪的朋友，這間「真騎士乳酪蛋糕」你一定要收藏！這間可是我回訪多次的愛店，這裡不僅乳酪濃郁夠味、高CP值，多樣化的口味更是讓人每次來都有驚喜，重點是內用擺盤超精緻，隨便拍都美！最近他們還推出了新品巴斯克蛋糕，一樣好好吃。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

位置

坐落在台中北屯區的大連路上，就在台中民俗公園附近。這裡的地點鬧中取靜，交通也相當便利。開車的朋友建議直接將愛車停在民俗公園的地下停車場，再輕巧步行過來不用5分鐘就能抵達，完全省去了在小巷弄找車位的煩惱。

環境

內用環境充滿了日式清新感，整體以簡約的純白牆面搭配暖色調的木質家具。踏入店內，柔和的燈光營造出一種像家一樣的溫馨氛圍。

翠綠植栽點綴吧台

特別喜歡那帶有流線設計的木質吧台座位與綠意植栽的點綴，不僅視覺感寬敞，整潔明亮的空間更讓人感到無比放鬆，非常適合在午後來這裡點份蛋糕，享受一段愜意的甜點時光。

甜點櫃

來到這裡，最令人期待的就是甜點櫃囉！這裡的甜點都是每日新鮮現做，口味依當天現場供應為主。從經典的重乳酪到鋪滿浮誇水果的季節限定款，每一塊蛋糕都像藝術品般整齊陳列在蜂巢地磚紋飾的櫃中。強烈建議大家下午一點左右過來，這時候品項最齊全、選擇最豐富，看著滿滿的甜點櫃真的會讓人瞬間陷入選擇障礙啊！

菜單



重乳酪＋綠葡萄 150元

以優雅的荔枝伯爵茶為基底，入口先是濃郁的乳酪香與淡淡茶韻交織，隨之而來的荔枝清香讓整體層次瞬間輕盈了起來。最吸睛的莫過於上層鋪得滿滿、晶瑩剔透的新鮮綠葡萄，每一口都能吃到果肉的清甜與爆汁感，整體吃起來微甜不膩，喜歡荔枝及茶香的朋友這款必點。

重乳酪＋草莓 180元

這款「重乳酪＋草莓」絕對是冬季最吸睛的視覺焦點！基底採用粉嫩色彩的草莓重乳酪，口感扎實且充滿濃郁果香，上方更毫不手軟地鋪上滿滿新鮮草莓，每一口都能吃到草莓的微酸與乳酪的醇厚交織，酸甜適中的滋味，讓重乳酪吃起來更加輕盈順口，是草莓季絕對不能錯過的夢幻逸品。

原味巴斯克蛋糕

巴斯克蛋糕是近期推出的新品！不同於經典重乳酪的扎實，巴斯克乳酪蛋糕擁有高溫烘烤出的焦糖化深褐色外表，帶著迷人的焦香氣息，內餡則是讓人驚艷的濃郁、綿密且絲滑，口感介於重乳酪與輕乳酪之間，入口即化，整體吃起來香濃不膩，好吃！

拿鐵 120元、抹茶鮮奶茶 130元

除了主角蛋糕，這裡的飲品也是質感滿分，拿鐵漸層感分明，口感溫潤順口，與厚實的重乳酪交織出迷人的乳香；抹茶鮮奶茶有著漂亮的愛心拉花與細緻奶泡，帶有抹茶獨特的微苦韻味，搭配伯爵或原味系列甜點更能襯托出茶香層次。

用餐心得

這間「真騎士乳酪蛋糕」，真的是我回訪無數次、始終放在心尖上的私藏名單。從最初被它那驚人的高CP值吸引，到後來被每一款不斷進化的重乳酪層次給收服，這裡的每一塊蛋糕都承載著手作的溫度。無論你是想跟好姊妹來一場浪漫的午後約會，還是想外帶一份幸福回家犒賞自己，真騎士絕對不會讓你失望！

真騎士乳酪蛋糕

地址：台中市北屯區大連路二段229號

電話：04－22476123

時間：12：00－18：00

＊部落客《糖糖's 享食生活》現有經營：粉絲團、部落格

【你可能也想看】

►辣蝦醬才是本體！台中西屯隱藏版乾拌麵 內臟控最愛三豬麵

►台式早午餐濃湯麵包、紅茶無限續！必點豬血糕布朗尼配東泉辣椒

►台中廢墟風早午餐秘境！斑駁紅磚與復古CD牆 營造復古空間感