鄉民激推台灣LOPIA超市必吃清單！北海道起司蛋糕、披薩上榜

▲▼LOPIA超市必買。（圖／ReadyGo提供）

首圖／台南 食。好所在

文／ReadyGo

LOPIA超市必買商品在台灣持續話題延燒，成為了美食愛好者的焦點！來自日本的「ロピア樂比亞超市」自從進駐台灣以來，陸續在台北、台中、台南、高雄開設分店，並且都以台灣日本零時差的進貨速度、成千上萬的商品種類、平易近人的實惠價格而吸引全台關注。

本次就統整出LOPIA官網、日本網友以及台灣Dcard、PTT、Threads的網友推薦，公布2025、2026年的LOPIA超市必買商品，作為大家逛超級市場時的搶貨指南！

#1 北海道濃郁起司蛋糕（台灣售價199元）
提到不能錯過的LOPIA商品第一名，莫過於北海道濃郁起司蛋糕！這是超市甜點區的鎮店之寶，也是台灣討論度最高的冷藏甜點，蛋糕採用北海道乳酪製作，重乳酪的口感綿密扎實，完全不同於輕乳酪蛋糕的輕盈感，且入口即能感受到濃厚的起司香氣。

由於一到每天下午、傍晚時段就經常售罄，使不少老饕一進門就會直奔冷藏櫃搶購。不僅如此，另一個版本北海道濃郁焦香起司蛋糕更是吸引人，乳酪的表層經過焦化處理，使每一口都帶有焦糖般的微苦甜味，進一步增加香氣的層次！

▲▼LOPIA超市必買。（圖／ReadyGo提供）

圖／うたたね

#2 日本黑毛和牛（台灣售價約200～800元，依部位及重量計算）
LOPIA的肉品一直都是大眾採買清單上的首選項目，尤其是日本黑毛和牛肉片，在台灣分店延續著日本當地的高品質標準，牛肉的油花分布細緻均勻，每一片肉片的厚薄均勻，並清楚標示著產地與等級。

品嚐時能感受到入口即化的軟嫩口感與馥郁的肉香，幾乎完全無需任何額外的調味，單純燒烤或是火鍋川燙就能充分展現出和牛本身的美味，亦有黑毛和牛絞肉可以變化更多料理。最重要的一點，就是對比百貨公司以及專門肉舖，LOPIA和牛的價格極其親民，加上每周常有的促銷活動，很方便一次購足全家聚餐的份量。

▲▼LOPIA超市必買。（圖／ReadyGo提供）

圖／台南 食。好所在

#3 鮭魚握壽司（台灣售價320元／盒）
在LOPIA琳瑯滿目的熟食區中，鮭魚握壽司始終都是明星商品，尤其在晚餐時段的銷量驚人。這些壽司皆為現場製作，每一盒都保有最佳的新鮮度。Q彈米飯上的鮭魚切片厚實，油脂量恰到好處且分布均勻，被眾多網友評為近似於壽司店的水準，但卻能提供超市的親民價格，非常適合忙碌的上班族或家庭作為豐盛的晚餐。

除了主角的鮭魚，綜合口味還會搭配蝦、章魚等頂級海鮮，讓人得以一次滿足！不過因為商品受歡迎的程度極高，所以建議在黃昏之前前往購買以免售罄。

▲▼LOPIA超市必買。（圖／ReadyGo提供）

圖／台南 食。好所在

#4 現烤披薩（台灣售價200元／盒，依口味）
同樣來自於熟食區，LOPIA的現烤披薩也是高人氣話題！這些披薩都呈現大型尺寸，餅皮帶有彈性，口感扎實而有嚼勁，吃起來非常具有飽足感。其中，瑪格麗特與培根起司特別受到歡迎，表面都鋪上了滿滿的金黃起司，加熱之後一拿起就會有長長的起司拉絲，每一口都充滿著濃郁的乳香與烘焙過後的餅皮香氣。

與其他商品一樣，LOPIA披薩價格比外面的披薩專賣店更為便宜，加上現場烘烤的熱度與口感絕佳，不少熟客都會趁著午餐或晚餐時間直接帶走，回家簡單配上沙拉、飲料就是完美的一餐！

▲▼LOPIA超市必買。（圖／ReadyGo提供）

圖／台南 食。好所在

#5 日本栃木草莓（台灣售價約250～450元／盒，依重量）
日本草莓向來是台灣人的心頭好，而LOPIA超市也沒有少了這項商品，以栃木草莓作為每年秋冬季節的期間限定明星商品！由於是產地直送，栃木草莓保留了日本原生的酸甜平衡與鮮嫩多汁，大顆飽滿的果實散發著誘人的果香味。

在台灣一般超市鮮少見到同等級的品質，而且還有著實惠的價格，因而吸引許多水果控專程前往採買，每次一上架很快就會被搶購一空！建議可以搭配少量的鮮奶油或優格，既保留原味又增添豐富的口感！

▲▼LOPIA超市必買。（圖／ReadyGo提供）

圖／写真AC

#6 Calbee 蜂蜜奶油洋芋片（台灣售價55元／包）
每當去日本旅行時，可口精緻的日本零食幾乎是所有人都會帶的伴手禮，現在不用親自飛去日本，在LOPIA超市就能輕鬆買到各式各樣的日本直送點心！例如人氣爆表的Calbee蜂蜜奶油洋芋片，在日本就是長年熱賣的明星口味。

而LOPIA直接帶來日本原裝進口的版本，風味與日本當地如出一轍，很多人都認為與台灣的代理版本相較之下，日版的口味更加自然柔和、甜鹹平衡，香氣的層次感也更豐厚，是回購率極高的日常零嘴及辦公室點心，亦可搭配沙拉、奶油等口味，或是與其他日本零食一起購買，組成更完整的零食組合！

▲▼LOPIA超市必買。（圖／ReadyGo提供）

圖／Calbee官方網站

LOPIA超市常見問題

台灣LOPIA超市的打折時間是什麼時候？
LOPIA超市在台灣的打折活動多集中於每個周末的例行折扣、特別節日的期間限定促銷，以及每天傍晚的清倉時段。針對冷藏生鮮、現做熟食及甜點，大多會在18：00～20：00之間開始下殺折扣，如果想以優惠價入手北海道起司蛋糕、現烤披薩、布丁等熱門商品，就能趁這個時間前往掃貨！

LOPIA超市台灣跟日本有價差嗎？
台灣LOPIA超市雖然價格相當實惠，但畢竟是從日本進口而來，多少會加上物流、關稅、人力等成本，所以價格普遍稍微高於日本本土。話雖如此，以同等級的各項商品來說，售價還是比一般超級市場或專賣店便宜許多。

關鍵字： ReadyGo 達人美食 美食情報 日本美食 美食雲 LOPIA超市 台灣LOPIA

謝金燕嗨唱「那魯one」　笑喊：一到台東就醉了

