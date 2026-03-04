Krispy Kreme開賣「4款OREO甜甜圈」　迷你糖霜小小圈只送不賣

▲Krispy Kreme攜手OREO推出4款限定甜甜圈。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

Krispy Kreme攜手OREO推出4款限定甜甜圈，使用經典巧克力餅乾入餡，即日起至4月15日限時開賣。3月7日至11日，購買含新品之盒販商品，可獲得夾心餅乾1包；兒童節當天還有「迷你原味糖霜小小圈」，只送不賣。

▲濃雪香草巧酥（左）、極黑可可巧酥。

4款Krispy Kreme與OREO 聯名甜甜圈

「濃雪香草巧酥」以白巧克力混入OREO餅乾碎粒製成巧酥淋醬，搭配深黑苦甜巧克力鋪滿整顆，頂端放上完整香草OREO夾心餅乾；「極黑可可巧酥」裹上深黑苦甜巧克力，結合手切OREO巧克力夾心餅乾塊，口感濃郁厚實。

「草莓巧酥風暴」是4款中唯一有內餡的口味，草莓奶油餡搭配表層草莓巧克力與迷你香草OREO餅乾；「經典巧酥重擊」則是經典可可餅乾甜甜圈的升級版，白巧克力層鋪上手切OREO香草夾心餅乾，再淋醇厚黑巧克力。4款聯名甜甜圈每顆售價皆為60元。

▲經典巧酥重擊（左）、草莓巧酥風暴。

▲草莓巧酥風暴吃得到草莓奶油內餡。

巧酥曲奇禮盒

「巧酥曲奇禮盒」有兩種規格：6入盒裝含4顆巧酥曲奇甜甜圈與2顆綜合口味，特價312元；12入盒裝含4顆巧酥曲奇甜甜圈與8顆綜合口味，特價512元。綜合口味須為47元以下，可加價換購。

上市優惠

3月7日至11日購買含任一新品甜甜圈的盒販商品，即贈「OREO香草夾心餅乾隨手包」1包；4月15日前購買任一顆巧酥曲奇甜甜圈，加購任一大杯飲品現折15元。

▲兒童節限定「迷你原味糖霜小小圈」只送不賣。

兒童節限定糖霜小小圈

業者也推出兒童節限定「迷你原味糖霜小小圈」，把經典原味糖霜甜甜圈縮小變成迷你版，4月4日當天與一名12歲以下兒童至門市消費，滿100元即送2顆，送完為止。

▲beard papa's本月推出雙口味泡芙加蜂蜜奶油派皮。（圖／beard papa's提供，下同）

beard papa's本月則有2款口味限時回歸，其中「統一布丁泡芙」把經典香草卡士達、打發鮮奶油和焦糖凍進行攪拌後，再加入統一布丁混合，每顆售價85元起，全門市販售；「焦糖蘋果泡芙」則選用焦糖卡士達醬與鮮奶油拌勻後，加入細碎蘋果丁，不含肉桂成分，每顆售價85元起，限店販售。

▲爆紅款「蜂蜜奶油派皮」本月也回歸。

爆紅款「蜂蜜奶油派皮」本月也能吃到，以經典日式派皮手工刷上加熱融化後的蜂蜜奶油沾醬，再使用烤箱烘烤，蜂蜜香氣十足，每顆售價85元起。

至22日前於家樂福量販門市消費統一布丁全系列滿59元即可獲得「泡芙買1送1券」，不開放累贈、送完為止。beard papa's則於3月5日至15日推出門市消費滿388元送日式香草泡芙1顆。