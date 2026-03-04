ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
養心沙龍3月會員專屬　平日晚餐688元吃到飽

▲養心沙龍3月會員專屬　平日晚餐688元吃到飽，三月YACHE會員日滿千贈指定菜色。（圖／養心餐飲提供）

▲養心沙龍會員專屬，3月平日晚餐688元吃到飽。（圖／養心餐飲提供）

記者黃士原／台北報導

養心餐飲集團3月推出多波「會員專寵優惠」，養心沙龍平日晚間蔬食吃到飽只要688元，YACHE滿千贈指定菜色，養心茶樓則是晚餐滿千送干炒牛河。

養心餐飲集團旗下3家餐廳3月加碼優惠，以蔬食料理為核心的養心沙龍，強調多元菜色選擇與豐盛口感，只要是會員就可獲得「上海蔬食 688元吃到飽體驗券（3月）」，周一至周四晚間，菜單品項可任選、想吃什麼就點什麼。

▲養心沙龍3月會員專屬　平日晚餐688元吃到飽，三月YACHE會員日滿千贈指定菜色。（圖／養心餐飲提供）

▲YACHE招牌煎餅。（圖／養心餐飲提供）

YACHE主要供應韓國風味的蔬食料理，本月也有兩場會員日活動，指定日期消費滿1000元即贈一盤特色菜，3月9日送招牌煎餅，3月18日則是招待當令野菜。養心茶樓則是晚餐時段單筆消費滿 1000元，即可獲贈一份干炒牛河（贈品以現場供應為準）。

▲高雄洲際酒店好客餐廳今日起至4月30日平日推出「南洋集錦巡禮」吃到飽活動。（圖／高雄洲際酒店提供）

另外，高雄洲際酒店館內的好客南洋餐廳（HAWKER）以象徵新加坡飲食文化的「Hawker Center」為名，提供各種經典南洋料理，如新加坡辣椒蟹、海南雞飯、巴東牛肉、海鮮叻沙。餐廳日前宣布，今日起至4月30日的平日午間時段（周二公休不營業）推出「南洋集錦巡禮」活動，精選飯麵主餐搭配無限續點的南洋料理。

南洋集錦巡禮菜單分成每人880元的「克拉碼頭」與1080元的「紅燈碼頭」。克拉碼頭主食為鳳梨炒飯、蟹肉炒飯、新加坡叻沙麵3選2，固定提供一次，而金沙魚皮、咖哩奶油蝦、巴東醬炒海鮮、參巴中卷、新加坡肉骨茶、馬來咖哩雞等15道南洋菜色，都可無限續點。紅燈碼頭則是20道吃到飽。

