半世紀中央市場轉型　台中首座塗鴉主題「菜奇鴉公園」10月完工

▲台中市首座塗鴉主題公園「菜奇鴉公園」預計10月完工。（圖／台中市建設局提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

陪伴台中市民近半世紀的北區中央公有零售市場已於去年7月拆除，原址啟動轉型，將打造台中市首座塗鴉主題公園「菜奇鴉公園」，今年3月已開工，預計10月完工，將成北區舊城再生與青年文化進駐的新地標。

▲「菜奇鴉公園」命名融合市場台語諧音與街頭塗鴉文化，延續在地庶民記憶，同時注入創意元素。

在台中市長盧秀燕推動「舊城再生、宜居台中」政策下，台中市政府建設局投入3,500萬元闢建公園。建設局長陳大田表示，「菜奇鴉公園」命名融合市場台語諧音與街頭塗鴉文化，延續在地庶民記憶，同時注入創意元素，使公共空間轉型為展現城市活力的平台。

▲「菜奇鴉公園」規劃共融式兒童遊戲場與體健設施，設置溜滑梯、沙坑與「市場家家酒」主題遊具。

建設局指出，公園占地約3,384平方公尺（約1,023坪），以「街區再生、活力藝術」為核心概念，園區規劃共融式兒童遊戲場與體健設施，設置溜滑梯、沙坑與「市場家家酒」主題遊具，讓孩童在遊戲中延續市場記憶；體健區則配置銀髮友善運動器材，完善鄰里健康空間；另設塗鴉主題牆作為視覺焦點，提供創作與交流場域。

▲中央市場舊址未來將整合公園綠地、社會住宅及商業空間，蛻變為融合藝術與日常的城市新地標。
建設局表示，中央市場舊址未來將整合公園綠地、社會住宅及商業空間，蛻變為融合藝術與日常的城市新地標。

