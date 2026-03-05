北投周末限定！貴子坑溪旁隱世窯烤麵包　每口都是厚實起司塊

我是水晶，從兼職部落客到專職吃喝玩樂，生活中最重要的事就是計劃下一次旅行 ； 最開心的事就是吃美食發掘新餐廳，記錄生活值得紀念的每件事， 美食、旅遊、購物，分享愛吃、愛買、愛旅遊的心得感想！

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者陳品勻

最近在找好吃窯烤麵包時，發現一家位於北投山區，貴子坑登山步道的「傑克窯烤 Jack Oven」，一周只開兩天就是周末兩天，平常還真沒來過這，要不是為了美食應該不可能會來這裡，查了一下附近就是登山步道跟露營區，從北投捷運站開車上來大約十幾分鐘的路程，沿路還在想說有沒有搞錯，這麼偏僻會有店家嗎？還真的有！老闆自製的窯烤酸種麵包還有培根、香腸還真好吃，買了一顆回家兩天就吃光光，意猶未盡！

位置｜環境

麵包可以事先預訂，下午來買想吃的番茄乾麵包賣完了，有點可惜！麵包店附近是步道跟階梯，山明水秀景色怡人，這裡看起來就是一間很樸實的小屋子，遠遠看到黃色的燈光，櫥窗內擺著麵包，一看就覺得好吃。

▲老闆的窯烤爐就在牆邊。

▲開車來的話路邊可以停車。

菜單

麵包品項還算蠻多的，酸種麵包、培根番茄乾、培根起司、堅果起司、純起司，也有賣煙燻香腸、培根、醃漬鮭魚等，以手工自製的來說，價格都算很合理。買的時候老闆還問之前有沒有吃過，我說沒有，所以老闆就切了一片麵包夾上培根跟香腸，培根的煙燻味很迷人，吃起來都是那種可以切一盤放在桌上當紅酒配菜的那種，不是台式香腸喔！

品項

培根起司 280元

老闆說最晚隔天要冰冷凍，烤的時候雙面噴上一點水再進烤箱烤，表面的芝麻很香，因為喜歡吃脆一點的麵包，所以有烤得比較焦，培根的香氣濃郁，起司也是一塊一塊的很有存在感，很適合再加點沙拉、番茄、淋上巴薩米克醋當輕食點心，不管怎樣吃都好好吃喔！

總結

「傑克窯烤 Jack Oven」的地點雖然遠了點，但是還是蠻值得去買一下的，一次就可以買多一點冰冷凍，不然一周只開兩天有點太少了啦！

傑克窯烤 Jack Oven

地址：台北市北投區秀山路85巷95號

電話：0939－042396

營業時間：10：30－18：00（周一至周五公休）

