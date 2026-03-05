ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

北投周末限定！貴子坑溪旁隱世窯烤麵包　每口都是厚實起司塊

水晶安蹄 不務正業過生活

水晶安蹄 不務正業過生活 水晶安蹄 不務正業過生活

我是水晶，從兼職部落客到專職吃喝玩樂，生活中最重要的事就是計劃下一次旅行 ； 最開心的事就是吃美食發掘新餐廳，記錄生活值得紀念的每件事， 美食、旅遊、購物，分享愛吃、愛買、愛旅遊的心得感想！

▲▼傑克窯烤 Jack Oven。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者陳品勻

最近在找好吃窯烤麵包時，發現一家位於北投山區，貴子坑登山步道的「傑克窯烤 Jack Oven」，一周只開兩天就是周末兩天，平常還真沒來過這，要不是為了美食應該不可能會來這裡，查了一下附近就是登山步道跟露營區，從北投捷運站開車上來大約十幾分鐘的路程，沿路還在想說有沒有搞錯，這麼偏僻會有店家嗎？還真的有！老闆自製的窯烤酸種麵包還有培根、香腸還真好吃，買了一顆回家兩天就吃光光，意猶未盡！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

位置｜環境
麵包可以事先預訂，下午來買想吃的番茄乾麵包賣完了，有點可惜！麵包店附近是步道跟階梯，山明水秀景色怡人，這裡看起來就是一間很樸實的小屋子，遠遠看到黃色的燈光，櫥窗內擺著麵包，一看就覺得好吃。

▲▼傑克窯烤 Jack Oven。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼傑克窯烤 Jack Oven。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼傑克窯烤 Jack Oven。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼傑克窯烤 Jack Oven。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼傑克窯烤 Jack Oven。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼傑克窯烤 Jack Oven。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼傑克窯烤 Jack Oven。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲老闆的窯烤爐就在牆邊。

▲▼傑克窯烤 Jack Oven。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲開車來的話路邊可以停車。

菜單
麵包品項還算蠻多的，酸種麵包、培根番茄乾、培根起司、堅果起司、純起司，也有賣煙燻香腸、培根、醃漬鮭魚等，以手工自製的來說，價格都算很合理。買的時候老闆還問之前有沒有吃過，我說沒有，所以老闆就切了一片麵包夾上培根跟香腸，培根的煙燻味很迷人，吃起來都是那種可以切一盤放在桌上當紅酒配菜的那種，不是台式香腸喔！

▲▼傑克窯烤 Jack Oven。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼傑克窯烤 Jack Oven。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼傑克窯烤 Jack Oven。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼傑克窯烤 Jack Oven。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

品項

培根起司 280元
老闆說最晚隔天要冰冷凍，烤的時候雙面噴上一點水再進烤箱烤，表面的芝麻很香，因為喜歡吃脆一點的麵包，所以有烤得比較焦，培根的香氣濃郁，起司也是一塊一塊的很有存在感，很適合再加點沙拉、番茄、淋上巴薩米克醋當輕食點心，不管怎樣吃都好好吃喔！

▲▼傑克窯烤 Jack Oven。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼傑克窯烤 Jack Oven。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼傑克窯烤 Jack Oven。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼傑克窯烤 Jack Oven。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼傑克窯烤 Jack Oven。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼傑克窯烤 Jack Oven。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

總結
「傑克窯烤 Jack Oven」的地點雖然遠了點，但是還是蠻值得去買一下的，一次就可以買多一點冰冷凍，不然一周只開兩天有點太少了啦！

傑克窯烤 Jack Oven

地址：台北市北投區秀山路85巷95號
電話：0939－042396
營業時間：10：30－18：00（周一至周五公休）

水晶安蹄 不務正業過生活
IGFB部落格

【你可能也想看】

►桃園池畔薑母鴨邊吃邊賞夕陽！麻油系湯底超濃郁　麵疙瘩老饕必拿
►3塊100元！虎林市場神秘黑糖糕每周只賣一天　放冷吃依舊彈牙
►蔥油餅控必收藏！永和黃昏市場飄香超過30年　焦脆餅皮越嚼越香

關鍵字： 傑克窯烤 Jack Oven 台北市美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 水晶安蹄不務正業過生活

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

阿弟女兒比賽唱〈我愛他〉　緊張喊：爸爸叫我來的

推薦閱讀

永和黃昏市場周五限定！神秘虱目旗魚丸攤　現做現煮超鮮甜

永和黃昏市場周五限定！神秘虱目旗魚丸攤　現做現煮超鮮甜

內湖「XL號紅燒牛肉麵」只賣150元！香醇豆瓣湯頭回甘不鹹膩

內湖「XL號紅燒牛肉麵」只賣150元！香醇豆瓣湯頭回甘不鹹膩

義大利老闆親手做！通化夜市正宗提拉米蘇只賣50元　加酒版更香

義大利老闆親手做！通化夜市正宗提拉米蘇只賣50元　加酒版更香

必比登推介、隱身永和菜市場暗巷　55年四川燃麵開到深夜

必比登推介、隱身永和菜市場暗巷　55年四川燃麵開到深夜

上海鄉村「承德本家」3/8開幕

上海鄉村「承德本家」3/8開幕

哈根達斯聯名小熊維尼！推派對蛋糕、凍飲　冰淇淋限時買1送1

哈根達斯聯名小熊維尼！推派對蛋糕、凍飲　冰淇淋限時買1送1

台北花伴野餐、新北春紛節接力登場

台北花伴野餐、新北春紛節接力登場

北投周末限定！貴子坑溪旁隱世窯烤麵包

北投周末限定！貴子坑溪旁隱世窯烤麵包

大溪威斯汀一站吃遍港式街頭味

大溪威斯汀一站吃遍港式街頭味

新加坡頂級冰品ICC插旗台北　全球首賣「冰淇淋配薯條餅乾」

新加坡頂級冰品ICC插旗台北　全球首賣「冰淇淋配薯條餅乾」

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台北30年古早味小吃攤！最貴品項50元

台北玫瑰展搶先看　歐式心型水池必拍

饗賓麻辣鍋吃到飽「小福利」宣布退場

3、4月壽星「薯條免費吃」

全台最大玫瑰園花季開跑　假日免費接駁

花蓮富里2連假觀光創新高　東富禪寺成打卡點

中壢70年紅燒牛肉麵！加湯加麵免費

生肖屬「馬、羊、虎、狗」吃到飽88折

鉑萃酒店9月開幕　走路3分到台北車站

Krispy Kreme開賣「4款OREO甜甜圈」　迷你糖霜小小圈只送不賣

熱門行程

最新新聞更多

上海鄉村「承德本家」3/8開幕

哈根達斯聯名小熊維尼！推派對蛋糕、凍飲　冰淇淋限時買1送1

台北花伴野餐、新北春紛節接力登場

北投周末限定！貴子坑溪旁隱世窯烤麵包

大溪威斯汀一站吃遍港式街頭味

新加坡頂級冰品ICC插旗台北　全球首賣「冰淇淋配薯條餅乾」

超商飲料零食「買1送1」！挺中華隊拼到底

2026WBC中華隊姓名同名同音　礁溪老爺吃宿優惠曝

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366