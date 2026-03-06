ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
3條賞櫻路線「一日遊行程」懶人包！還有最新花況一次看

▲▼2026賞櫻一日遊推薦。（圖／ReadyGo提供）

首圖／IG＠mikuhsu0417

文／ReadyGo

每年一到櫻花季，就會忍不住想找一條「不用趕、但拍得到、走得舒服」的一日賞櫻路線。這篇整理5條最推薦的賞櫻一日遊，有高山部落的原始感、也有北部超密集櫻花園，還有茶園秘境和溫泉收尾的療癒行程，只要照著時間走，就能把一整天的粉紅行程排得剛剛好。

新竹司馬庫斯
司馬庫斯真的有種「走進另一個世界」的感覺，高海拔泰雅族部落，原始風景讓人一秒慢下來。海拔約1,500公尺，空氣很乾淨，整個部落節奏慢、景色又原始。櫻花季來這裡很浪漫，但更震撼的是巨木群步道，路線平坦、巨木超壯觀，走進去會有一種莫名被療癒到的感動。

櫻花季持續到3月15日（最新花況看這
不過這裡車程真的很久，上山產業道路又窄又彎，還有懸崖段，會暈車的人一定要先吃暈車藥。再加上巨木群步道來回約10公里、可能要走到4－5小時，體力不夠的朋友建議走到1.5K就好。櫻花季入園常需預約，現場也分當日來回或住宿，山上停車場、物資有限，價格會比平地高，建議在山下先在超商補給好，垃圾請務必自己帶走，一起守住這個地方的美！

▲▼2026賞櫻一日遊推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／KKDAY

▲▼2026賞櫻一日遊推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

福壽山農場＆梨山（最新花況看這
福壽山的千櫻園給大家的感覺是「密集、集中、很有規模」，千櫻園花開超集中，怎麼拍都像走進粉紅色世界，隨手拍都好看。就算人多，換角度也能拍到想要的畫面，如果是第一次追高山櫻花，這條路線很容易一秒愛上。很加分的是票券使用彈性，有人會安排第一天先逛、第二天再補拍，尤其遇到花況慢一點的年份，更需要這種彈性。上山前建議先看官方或社群花況再出發，會更保險。

▲▼2026賞櫻一日遊推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／KKDAY

▲▼2026賞櫻一日遊推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

三峽大熊櫻花林（最新花況看這
大熊櫻花林的優勢就是「量很大、品種多、花期長」，不同櫻花品種輪番上場，櫻花分區盛開、花期拉長，所以就算你不是最精準抓滿，也常常能遇到很漂亮的一區。白天已經美到犯規，晚上還能追夜櫻點燈，氣氛完全是另一種浪漫。不過在交通上要有心理準備，園區在山上，開車通常得停在較遠的停車場，再搭接駁車上山，花季又偏多雨，步道可能泥濘，鞋子請穿好走、防滑的。

▲▼2026賞櫻一日遊推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／KKDAY

▲▼2026賞櫻一日遊推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

2026賞櫻一日遊推薦常見問題

司馬庫斯適合新手嗎？會不會太累？
司馬庫斯最美也最硬派，車程久、山路窄彎、巨木步道來回10公里，建議評估體力。真的想去但怕累的話，可以改走到1.5K就回頭，也很有感。

三峽大熊櫻花林有搭接駁嗎？
花季通常有，需要停遠端停車場再搭接駁上山，建議把接駁與排隊時間算進行程，並穿防滑鞋以免泥濘滑倒。

2026櫻花季｜浪漫櫻花季登場！不能錯過的「全台25個賞櫻景點」大集合

3條賞櫻路線「一日遊行程」懶人包！

