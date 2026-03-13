迪化街排隊王！20年麥芽餅職人小攤　現點現包牽絲卻不黏牙

我是水晶，從兼職部落客到專職吃喝玩樂，生活中最重要的事就是計劃下一次旅行 ； 最開心的事就是吃美食發掘新餐廳，記錄生活值得紀念的每件事， 美食、旅遊、購物，分享愛吃、愛買、愛旅遊的心得感想！

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者陳品勻

迪化街排隊美食除了草莓大福外，就是這家麥芽糖餅乾「迪化街純正麥芽餅」，記得十幾年前來時就要排隊，那時候是阿伯在永樂市場前擺攤，現在搬到旁邊巷子裡。阿伯有出現幫忙包一陣子，現在主要是一個年輕人在顧攤，都是現點現包，所以麥芽糖的口感都是偏軟不黏牙的，比在外已經包好不知道多久的麥芽糖餅乾好吃很多，缺點就是要排隊，而且排很久！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram



位置｜環境

看了一下FB的介紹，原來已經開了二十多年，上次的食記是十多年前寫的，照片實在是慘不忍睹，不過為了更新照片，還是排隊排了一個半小時！

▲這裡就是一個小攤販，中間擺著麥芽糖，一旁有賣傳統的棒棒糖，想要買煎餅或是小圓餅乾的都要排隊。

品項

品項有三種口味煎餅、小圓餅、麥芽膏（整桶的）、造型麥芽糖，這次買了煎餅以及小圓餅乾，都是現點現包，口感味道都很新鮮，最好兩天內吃完，中間的麥芽糖都還是軟軟的不黏牙。

小圓餅

一包20顆70元，麥芽糖不甜不膩重點是不黏牙，餅乾吃起來就是像小時候在幼稚園吃到的掬水軒牛奶餅乾的味道，微微的鹹味，真的非常涮嘴，一下就吃光光。

花生煎餅

剛包好的煎餅一拉開麥芽還會牽絲，花生吃起來味道其實不會太重，總覺得還帶著點梅粉的味道，也是好吃的傳統古早味。

總結

因為每一樣煎餅餅乾都是現點現做，所以時間不夠的真的不要來排，本想說應該不會排太久吧，沒想到一下就是一個半小時過去，買了之後就覺得可惡買太少了啦！

迪化街純正麥芽餅

地址：台北市大同區南京西路233巷15號

電話：0976－719118

營業時間：11：00－19：00



