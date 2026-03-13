ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

迪化街排隊王！20年麥芽餅職人小攤　現點現包牽絲卻不黏牙

水晶安蹄 不務正業過生活

水晶安蹄 不務正業過生活 水晶安蹄 不務正業過生活

我是水晶，從兼職部落客到專職吃喝玩樂，生活中最重要的事就是計劃下一次旅行 ； 最開心的事就是吃美食發掘新餐廳，記錄生活值得紀念的每件事， 美食、旅遊、購物，分享愛吃、愛買、愛旅遊的心得感想！

▲▼迪化街純正麥芽餅。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者陳品勻

迪化街排隊美食除了草莓大福外，就是這家麥芽糖餅乾「迪化街純正麥芽餅」，記得十幾年前來時就要排隊，那時候是阿伯在永樂市場前擺攤，現在搬到旁邊巷子裡。阿伯有出現幫忙包一陣子，現在主要是一個年輕人在顧攤，都是現點現包，所以麥芽糖的口感都是偏軟不黏牙的，比在外已經包好不知道多久的麥芽糖餅乾好吃很多，缺點就是要排隊，而且排很久！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

位置｜環境
看了一下FB的介紹，原來已經開了二十多年，上次的食記是十多年前寫的，照片實在是慘不忍睹，不過為了更新照片，還是排隊排了一個半小時！

▲▼迪化街純正麥芽餅。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼迪化街純正麥芽餅。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼迪化街純正麥芽餅。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼迪化街純正麥芽餅。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲這裡就是一個小攤販，中間擺著麥芽糖，一旁有賣傳統的棒棒糖，想要買煎餅或是小圓餅乾的都要排隊。

▲▼迪化街純正麥芽餅。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼迪化街純正麥芽餅。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼迪化街純正麥芽餅。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼迪化街純正麥芽餅。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼迪化街純正麥芽餅。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼迪化街純正麥芽餅。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼迪化街純正麥芽餅。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

品項
品項有三種口味煎餅、小圓餅、麥芽膏（整桶的）、造型麥芽糖，這次買了煎餅以及小圓餅乾，都是現點現包，口感味道都很新鮮，最好兩天內吃完，中間的麥芽糖都還是軟軟的不黏牙。

▲▼迪化街純正麥芽餅。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼迪化街純正麥芽餅。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

小圓餅
一包20顆70元，麥芽糖不甜不膩重點是不黏牙，餅乾吃起來就是像小時候在幼稚園吃到的掬水軒牛奶餅乾的味道，微微的鹹味，真的非常涮嘴，一下就吃光光。

▲▼迪化街純正麥芽餅。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼迪化街純正麥芽餅。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

花生煎餅
剛包好的煎餅一拉開麥芽還會牽絲，花生吃起來味道其實不會太重，總覺得還帶著點梅粉的味道，也是好吃的傳統古早味。

▲▼迪化街純正麥芽餅。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼迪化街純正麥芽餅。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼迪化街純正麥芽餅。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼迪化街純正麥芽餅。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

總結
因為每一樣煎餅餅乾都是現點現做，所以時間不夠的真的不要來排，本想說應該不會排太久吧，沒想到一下就是一個半小時過去，買了之後就覺得可惡買太少了啦！

迪化街純正麥芽餅

地址：台北市大同區南京西路233巷15號
電話：0976－719118
營業時間：11：00－19：00

水晶安蹄 不務正業過生活
IGFB部落格

【你可能也想看】

►桃園池畔薑母鴨邊吃邊賞夕陽！麻油系湯底超濃郁　麵疙瘩老饕必拿
►3塊100元！虎林市場神秘黑糖糕每周只賣一天　放冷吃依舊彈牙
►蔥油餅控必收藏！永和黃昏市場飄香超過30年　焦脆餅皮越嚼越香

關鍵字： 迪化街純正麥芽餅 台北市美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 水晶安蹄不務正業過生活

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【到底是哪一隊的啦！】想來個強跳發秀一波 下秒隊友慘變保齡球瓶XD

推薦閱讀

永和黃昏市場周五限定！神秘虱目旗魚丸攤　現做現煮超鮮甜

永和黃昏市場周五限定！神秘虱目旗魚丸攤　現做現煮超鮮甜

內湖「XL號紅燒牛肉麵」只賣150元！香醇豆瓣湯頭回甘不鹹膩

內湖「XL號紅燒牛肉麵」只賣150元！香醇豆瓣湯頭回甘不鹹膩

義大利老闆親手做！通化夜市正宗提拉米蘇只賣50元　加酒版更香

義大利老闆親手做！通化夜市正宗提拉米蘇只賣50元　加酒版更香

必比登推介、隱身永和菜市場暗巷　55年四川燃麵開到深夜

必比登推介、隱身永和菜市場暗巷　55年四川燃麵開到深夜

22道南洋料理無限續點

22道南洋料理無限續點

漢堡王限時3天「華堡套餐73折」　雞薯條、QQ球加購只要1元

漢堡王限時3天「華堡套餐73折」　雞薯條、QQ球加購只要1元

武陵農場藤花園化身「水晶宮殿」

武陵農場藤花園化身「水晶宮殿」

迪化街排隊王！20年麥芽餅職人小攤

迪化街排隊王！20年麥芽餅職人小攤

「亞洲50最佳餐廳」公布51至100名延伸榜單

「亞洲50最佳餐廳」公布51至100名延伸榜單

全球首座「Minor Reserve」酒店在巴西

全球首座「Minor Reserve」酒店在巴西

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

登山客能量補給站！大坑步道10元魚丸湯

藏壽司感謝中華隊「今明兩天9折優惠」

亞尼克「脆皮黑巧克力生乳捲」回歸　辻利茶舗推5款全新櫻花甜點

蘆洲七號麵線「香菜開放自由夾取」

連假直飛紐西蘭「極光改運」

南港飯店牛排吃到飽再度回歸

拉亞X馬來貘「芝麻系列」明天開賣　買套餐送貘生氣捏捏球

亞洲首艘「迪士尼探險號」完整攻略

板橋美食社團推爆！新埔市場30年麵攤

武陵農場藤花園化身「水晶宮殿」

熱門行程

最新新聞更多

22道南洋料理無限續點

漢堡王限時3天「華堡套餐73折」　雞薯條、QQ球加購只要1元

武陵農場藤花園化身「水晶宮殿」

迪化街排隊王！20年麥芽餅職人小攤

「亞洲50最佳餐廳」公布51至100名延伸榜單

全球首座「Minor Reserve」酒店在巴西

全聯11款日系廚電換購「最低35折」　

新北推35項春季活動　可躺平淡江大橋

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366