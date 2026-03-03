八方雲集新推「美國帶骨牛小排麵」　梁社漢排骨吃得到同款飯

▲八方雲集「美國帶骨牛小排麵」。（圖／八方雲集提供）

記者黃士原／台北報導



餐飲市場競爭日益激烈，繼紅燒、清燉牛肉麵後，八方雲集宣布再推出全新旗艦商品，美國帶骨牛小排麵（飯）已在昨天上市，售價分別是350元、380元。

八方雲集集團研發技術總監梁社漢主廚表示，此次新品「美國帶骨牛小排麵／飯」開發，選用美國USDA Choice 等級帶骨牛小排，該部位油花分布均勻、肉質細緻，兼具肉香與口感層次，是高端牛排料理中極具代表性的精華部位，透過長時間慢火燉煮，使牛小排在入口時呈現自然骨肉分離、柔嫩細緻卻保有肉質紋理的結構感，層層釋放牛肉本身的香氣與風味深度。

▲梁社漢排骨「美國帶骨牛小排飯」。（圖／八方雲集提供）

在八方雲集品牌推出的是「美國帶骨牛小排麵（350元）」，提供紅燒與清燉兩種湯頭選擇，分別以濃郁醬香與清爽原味呈現不同風味輪廓；而梁社漢排骨品牌則吃得到「美國帶骨牛小排飯（380元）」，以厚切牛小排搭配精燉原盅牛肉湯。

八方雲集集團表示，高價值主餐商品的推出，並非取代既有高頻次主力商品，而是在原有穩定來客基礎上，進一步拓展新的消費族群與用餐情境，以較高單價與明確價值定位切入，吸引著重精緻美味和區域便利性的消費者進店體驗，同時也為既有門市導入更多元的消費選擇。

▲勝勢「勝．巨蛋漢堡」。（圖／勝勢提供）

另外，勝勢大巨蛋店在WBC賽事期間，在大巨蛋百貨影城前棟一樓戶外大螢幕轉播現場設置攤位，推出「買豬排送金牌！為中華隊加油」主題活動，除了開賣夾入直徑超過14公分超大炸豬排的「勝．巨蛋漢堡」(特價250元），球迷只要於攤位購買指定商品，並與現場台啤女孩互動同樂，即可免費獲得「台灣啤酒金牌 one（330ml）」1罐。每日限量60罐，數量有限，送完為止。