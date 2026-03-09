ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
日客也來朝聖！華西街73年燒麻糬老店　口感軟Q花生香氣濃郁

我是水晶，從兼職部落客到專職吃喝玩樂，生活中最重要的事就是計劃下一次旅行 ； 最開心的事就是吃美食發掘新餐廳，記錄生活值得紀念的每件事， 美食、旅遊、購物，分享愛吃、愛買、愛旅遊的心得感想！

▲▼北港甜湯。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者陳莉玟

華西街美食推薦！龍山寺站附近老店很多，隨便一間都有五、六十年以上的歷史，像是華西街上的「北港甜湯」就是已經開業73年的甜湯店。阿嬤依舊站在櫃台招呼客人，每次來都吃他們家的燒麻糬，久久沒吃覺得甜度好像有降低一點，招牌跟環境感覺上變得更好了，日本客人很多，阿嬤連日文都會講，真的厲害！

位置

▲▼北港甜湯。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲北港甜湯就在華西街美食街上，現在這裡大多都是按摩店跟美甲店，餐廳要往後走比較多，名店都在後面一條街。

環境

▲▼北港甜湯。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼北港甜湯。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼北港甜湯。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲燒麻糬在熱湯裡載浮載沉，阿嬤眼明手快立刻撈了兩顆撒上花生粉就上桌。

▲▼北港甜湯。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼北港甜湯。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼北港甜湯。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼北港甜湯。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

菜單

▲▼北港甜湯。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲甜湯的品項很多，像是燒麻糬、紅豆湯圓、綠豆湯等，還有芋頭系列跟豆花，來這每次都只點一樣，就是燒麻糬。

餐點

燒麻糬
仔細看裡面還有細細的芝麻粉，吃起來甜度不會太高，感覺比之前還要不甜一點，口感軟Q，冷冷的天氣吃真的很療癒。不過上次在隔壁一條街吃的周氏燒麻糬味道更深得我心，更大顆之外，花生香氣也更香濃。北港甜湯的餐點品項比較多，環境也更好一些，推薦大家兩家都可以試試，都比延三夜市的好吃！

▲▼北港甜湯。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼北港甜湯。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

北港甜湯

地址：台北市萬華區華西街41號（第59攤位）
電話：02－23023281
營業時間：15：30－22：00（周一休息）

水晶安蹄 不務正業過生活
