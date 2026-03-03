ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
明起連3天買一送一　高雄個人燒肉品牌新開幕「套餐198元」

▲個人套餐198元起　高雄個人燒肉品牌新開幕「明起連3天買一送一」 。（圖／這一鍋餐飲集團提供）

▲這一鍋餐飲集團推出全新燒肉品牌「本炙所 板前燒肉 MEAT SOLO」。（圖／這一鍋餐飲集團提供）

記者黃士原／台北報導

這一鍋餐飲集團推出全新燒肉品牌「本炙所 板前燒肉 MEAT SOLO」，進駐高雄巨蛋商圈，3月1日正式開幕，主打一個人也能享用、套餐198元，同時提供8種日式佐料自由搭配。

本炙所全店採吧檯式環狀座位配置，結合中島羽釜鍋台展示與板前備餐區現場切工，消費者在用餐過程中，能清楚看見料理長備料、切肉的每個細節，也讓一個人吃燒肉不再尷尬。店鋪營業時間到凌晨2點，橫跨午餐、晚餐與深夜。

▲個人套餐198元起　高雄個人燒肉品牌新開幕「明起連3天買一送一」 。（圖／這一鍋餐飲集團提供）

▲本炙所明起連3天買一送一。（圖／這一鍋餐飲集團提供）

本炙所標準套餐最低198元起，內容包含海苔藜麥羽釜飯、旬味湯品、季節沙拉、風味漬物及主食肉盤，且不收服務費。針對想提升份量的顧客，主打「+100元多一盤肉」的彈性設計，只要398元即可享用大份量3層肉套餐組合。

除了標準套餐結構外，本炙所亦推出多款高話題加購主打，讓消費者依預算自由升級肉品層次，其中每日限量提供的「職人手切15公分牛舌」為品牌特色主打之一，加購價298元，以幻切刀法將牛舌切製成厚度一致、不斷裂的15公分條狀，上桌後強火快烤，保留彈嫩口感與油脂香氣。

▲單點「特選肋眼蓋・澳洲和牛」。

「鹿兒島A5板腱芯厚排」也是人氣升級選項，加購價298元，使用日本鹿兒島A5和牛板腱部位，切製成奢侈1公分厚排狀，炙燒後表面金黃微焦、油花均勻綻放，肉味濃郁且帶自然甜味。

為呼應「一人燒肉也能有儀式感」定位，本炙所3月期間推出多項限定活動，包括平日晚間ASAHI 生啤買一送一優惠（未滿十八歲請勿飲酒）。3月6日至3月7日則有「套餐買一送一」活動，每日4個場次（17:30／19:00／21:30／23:00），每場次限量16組（每組2人），每場次前30分鐘開放現場排隊發放號碼牌。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲燒肉LIKE台北京站店推出登台7周年優惠活動，TOP7人氣套餐全部半價。（圖／燒肉LIKE提供）

慶祝登台7周年，燒肉LIKE台北京站店今日起至3月5日推出優惠活動，TOP7人氣套餐全部半價，包括豬五花＆雞腿肉套餐、牛五花套餐、豬五花＆牛五花套餐、Half＆Half 牛五花＆頂級牛後腿套餐、牛五花＆松阪豬、雞豬三品套餐與TOP4套餐。此外，每天前70名來店客人，再送70元抵用券1張。

燒肉LIKE於2018年在日本東京創立，目的是為了滿足所有想一個人吃燒肉的消費者，因此有專屬個人烤爐座位設計，隨時上門一人用餐無負擔，而且入座後可以使用手機點餐。另外，客製化燒肉組合，可以讓客人自由選擇肉品部位與分量，並提供各色醬料，打造個人口味。

【快出來啊】橘貓想吃零食 手轉動玩具下秒低頭確認

