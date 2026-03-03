ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
搶1元日韓機票　華航全航線75折起「釜山免萬」、澳洲6日4萬有找

▲易遊網「$1閃$1閃旅遊節」明（4日）起開跑。（圖／業者提供）

▲易遊網「$1閃$1閃旅遊節」明上午11點開搶1元東京機票。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／台北報導

搶攻年後旅遊商機，易遊網宣布明（4日）至13日推出「$1閃$1閃旅遊節」，主打限量1元商品與多重抽獎優惠，囊括日韓機票、飯店住宿、餐券等。此外，活動期間透過APP下單不限金額，還有機會抽中「用1元幫你買單」獎項。

▲易遊網「$1閃$1閃旅遊節」明（4日）起開跑。（圖／業者提供）

▲首爾1元機票同樣於首日11點開搶。（圖／業者提供）

「$1閃$1閃旅遊節」最大亮點為「1元爆品」系列，包含東京、首爾、釜山與沖繩來回機票指定日開搶，另有1元飯店住宿、餐券、機場送機服務、日韓eSIM等商品輪番登場。國內部分則於3月6日祭出15家飯店1元限量搶，包括北投大地酒店、台中港酒店、福爾摩沙遊艇酒店、花蓮理想大地渡假飯店、墾丁凱撒大飯店、淡水將捷金鬱金香酒店等熱門住宿。

▲易遊網「$1閃$1閃旅遊節」明（4日）起開跑。（圖／業者提供）

▲2025年新開幕的「台中歐酷酒店」祭出含早餐限時77折起，每晚含稅3,565元起。（圖／業者提供）

機票方面同步推出限時折扣，易遊網攜手中華航空祭出全航線75折起，必買航點包含飛釜山來回含稅8,988元起、飛沖繩來回含稅8,800元起；長程線如飛安大略來回含稅22,400元起、飛布拉格來回含稅28,728元起，另與德威航空、大韓航空及新加坡航空合推雙人折扣碼優惠，最低85折起。

▲易遊網「$1閃$1閃旅遊節」明（4日）起開跑。（圖／業者提供）

▲易遊網「$1閃$1閃旅遊節」明（4日）起開跑。（圖／業者提供）

團體行程同樣主打高CP值，如泰國、北越、北海道與澳洲雪梨等路線，最低萬元出頭即可成行，澳洲雪梨6日每人含稅只要39,600元起；國旅部分，3月10日有1元「三麗鷗萌旅號」台北-台中套票、高鐵假期與離島自由行等商品，從銅板價體驗到高額折扣全面涵蓋，民眾不妨趁促銷提前布局。

▲凱撒飯店女王節優惠。（圖／凱撒飯店連鎖提供）

▲凱撒飯店即日起至3月31日推出女王月優惠，圖為內湖凱旋酒店。（圖／凱撒飯店連鎖提供，下同）

另外，迎接3月8日國際婦女節，凱撒飯店連鎖聯合旗下台北凱撒、板橋凱撒、台北凱達、內湖凱旋、台北趣淘及台南趣淘等飯店共同響應，即日起至3月31日推出「專屬女神月」住房優惠。

其中，台北凱達飯店推出「女王假期，療癒紓壓」住房專案，每晚2,538元起、加贈萬華雲心閣養生會館專案價1,000元優待券。台北凱撒飯店「好命女王，鐵定美麗」住一晚4,599元起，享Checkers自助晚餐及悠活原力女性保健品。

▲凱撒飯店女王節優惠。（圖／凱撒飯店連鎖提供）

▲台北凱達飯店「女王假期，療癒紓壓」專案每晚2,538元起，加贈萬華雲心閣養生會館1,000元優待券。

板橋凱撒飯店以「寵愛自己」為主題，推出「女王的甜蜜假期」每晚4,999元起，攜手韓系人氣咖啡廳「Butter Cake Café」提供網紅蛋糕，再加贈藝術手作金箔鏡畫體驗課程。內湖凱旋酒店專屬優惠專案「Just 兔 You」，每晚4,599元起，打造浪漫天鵝布置，還能享用Bunny Ville 兔子酒。

關鍵字： 線上旅展 飯店旅宿 星級飯店 易遊網 $1閃$1閃旅遊節

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

【房東阿姨太狠了】違法三不曲你遇過嗎？要啥沒啥...看完血壓飆高XD

