ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

大稻埕隱藏景點！全台首座寵物專屬宮廟　還有毛孩專用擲筊台

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼寵佑宮。（圖／部落客周花花授權提供）

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳莉玟

大稻埕這間「寵佑宮」是台灣第一間寵物專屬宮廟，讓保生大帝保佑寵物毛小孩們健康平安，整體設計相當有現代文青質感，更有很多寵物友善規劃，所以很多人真的會帶寵物來拜拜。距離大稻埕碼頭、迪化街、永樂市場都很近，要點平安燈、抽籤或買御守等結緣品都沒問題！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

位置
靠近大稻埕碼頭、迪化街、永樂市場，最近的捷運站是北門站，出口出來約步行800公尺、11分鐘可抵達。距離雙連站、中山站、大橋頭站也都不遠，大概都是走路10多分鐘的時間，大家選擇自己方便的捷運站即可。

介紹
寵佑宮是台灣第一間寵物專屬宮廟，主祭神是醫神保生大帝，所以來這裡可以拜保生大帝，保佑自家寵物們平安健康、手術順利、早日康復、疾病痊癒。

▲▼寵佑宮。（圖／部落客周花花授權提供）

環境
開放空間有三層樓，上去樓上需要脫鞋子、換拖鞋，一樓是保生大帝、黑虎爺，二樓、三樓分別供奉著許多神明，各自庇佑著毛小孩大小事。

▲▼寵佑宮。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼寵佑宮。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼寵佑宮。（圖／部落客周花花授權提供）

點燈
有提供點燈服務，可以同時寫上主人、寵物的名字，看你是要祈求長壽、平安、帶財、藥師，或是離開之後的冥福、續緣都可以。支付方式除了現金外，也能LINE Pay、信用卡、行動支付。

▲▼寵佑宮。（圖／部落客周花花授權提供）

求籤
有事情想要詢問，當然可以來求籤，流程方式和普通廟宇求籤一樣，先詢問神明再擲筊求籤，較為特別的是，籤詩是用蓋章的形式索取，也增加了求籤的互動性。

▲▼寵佑宮。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼寵佑宮。（圖／部落客周花花授權提供）

▲除了大人的擲筊台外，下面還有一個寵物專用擲筊台，是不是非常可愛！

▲▼寵佑宮。（圖／部落客周花花授權提供）

結緣品／平安符／平安水
結緣品採自助結帳方式，現場有非常多種產品，帶財、久伴金光罩相當精緻，平安符做得更是漂亮，貓咪、狗狗分別有各自的款式，細緻度完全不會遜於日本神社御守，難怪一推出就被搶光，好幾款已售完，正待補貨中。

▲▼寵佑宮。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼寵佑宮。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼寵佑宮。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼寵佑宮。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼寵佑宮。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼寵佑宮。（圖／部落客周花花授權提供）

▲寵物祈福卡就像是繪馬的概念，可以寫上對毛小孩的祝福，現場有可以掛置的地方。

▲▼寵佑宮。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼寵佑宮。（圖／部落客周花花授權提供）

▲也能再帶瓶平安水回去，把平安分享過家中可愛的毛孩們。

寵物認養
寵佑宮不僅是間寵物宮廟，同時也有提供寵物認養服務，地點在二樓靠窗邊的牆面上，展示著許多等待收編的可愛貓咪，大家不妨來看看有沒有和自己有緣的。

▲▼寵佑宮。（圖／部落客周花花授權提供）

心得
家中有養寵物的人，很推薦可以到寵佑宮拜拜，許多細節都做得蠻好的，無論是要點燈、求籤、買平安符等全部沒問題，所供應的服務相當多元。整體設計有著文青質感，即使沒有養寵物的人，也推薦可以過來參觀這個台北景點。

▲▼寵佑宮。（圖／部落客周花花授權提供）

寵佑宮（大稻埕籌備處）

地址：台北市大同區貴德街57－2號
開放時間：09：00－21：00

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！部落格粉絲專頁Instagram

【你可能也想看】

►福島大內宿超詳細鐵道巴士轉乘攻略！必登觀景台俯瞰雪白街道
►沖繩JUNGLIA超詳細攻略！盤點必玩地標設施　高空滑索飛越叢林
►大溪佛心農場一票玩到底！150元含餵鹿釣蝦　還能看水豚寶寶

關鍵字： 寵佑宮 台北市旅遊 達人旅遊 旅遊情報 台灣特色系列 周花花

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

推薦閱讀

神還原50年代復古街景！苗栗新開幕影視基地、票價懶人包

神還原50年代復古街景！苗栗新開幕影視基地、票價懶人包

南投「鏤空玻璃觀景台」絕美視角！還有Q萌水豚羊駝、柯爾鴨

南投「鏤空玻璃觀景台」絕美視角！還有Q萌水豚羊駝、柯爾鴨

平溪日治時期「百年煤礦總部」變身咖啡館！還有經營民宿

平溪日治時期「百年煤礦總部」變身咖啡館！還有經營民宿

毛孩也能一起進城堡！「台版迪士尼」在嘉義　直擊巧克力生產線

毛孩也能一起進城堡！「台版迪士尼」在嘉義　直擊巧克力生產線

耗時1年！高雄港迎17.2萬噸「MSC榮耀號」　

耗時1年！高雄港迎17.2萬噸「MSC榮耀號」　

世博台灣館肯排隊就看得到　網紅：不去真的太可惜了

世博台灣館肯排隊就看得到　網紅：不去真的太可惜了

日本最靠北麥當勞！必打卡經緯度地標

日本最靠北麥當勞！必打卡經緯度地標

香港頂級魚子醬品牌來台開設實體旗艦店

香港頂級魚子醬品牌來台開設實體旗艦店

鄉民激推台灣LOPIA超市必吃清單！

鄉民激推台灣LOPIA超市必吃清單！

身分證對中3碼吃燒肉全桌85折

身分證對中3碼吃燒肉全桌85折

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台北漢來「住1送1晚」贈島語自助早餐

紅葉蛋糕首家百貨店開幕　推出全新「季節水果系列」

台中21年燒肉「烤狀猿」創始店4/25熄燈

清心福全「4款經典招牌」變迷你燈箱　3/8起消費滿額送限量盲盒

上海鄉村「承德本家」3/8開幕

台北玫瑰展搶先看　歐式心型水池必拍

北投周末限定！貴子坑溪旁隱世窯烤麵包

鄉民激推台灣LOPIA超市必吃清單！

生肖屬「馬、羊、虎、狗」吃到飽88折

台北30年古早味小吃攤！最貴品項50元

熱門行程

最新新聞更多

耗時1年！高雄港迎17.2萬噸「MSC榮耀號」　

世博台灣館肯排隊就看得到　網紅：不去真的太可惜了

日本最靠北麥當勞！必打卡經緯度地標

香港頂級魚子醬品牌來台開設實體旗艦店

鄉民激推台灣LOPIA超市必吃清單！

身分證對中3碼吃燒肉全桌85折

婦女節「手搖優惠」懶人包　CoCo粉角奶茶38元、大苑子買1送1

內餡都是手工熬煮！桃園火車站蛋奶鯛魚燒

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366