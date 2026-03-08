大稻埕隱藏景點！全台首座寵物專屬宮廟　還有毛孩專用擲筊台

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳莉玟

大稻埕這間「寵佑宮」是台灣第一間寵物專屬宮廟，讓保生大帝保佑寵物毛小孩們健康平安，整體設計相當有現代文青質感，更有很多寵物友善規劃，所以很多人真的會帶寵物來拜拜。距離大稻埕碼頭、迪化街、永樂市場都很近，要點平安燈、抽籤或買御守等結緣品都沒問題！

位置

靠近大稻埕碼頭、迪化街、永樂市場，最近的捷運站是北門站，出口出來約步行800公尺、11分鐘可抵達。距離雙連站、中山站、大橋頭站也都不遠，大概都是走路10多分鐘的時間，大家選擇自己方便的捷運站即可。

介紹

寵佑宮是台灣第一間寵物專屬宮廟，主祭神是醫神保生大帝，所以來這裡可以拜保生大帝，保佑自家寵物們平安健康、手術順利、早日康復、疾病痊癒。

環境

開放空間有三層樓，上去樓上需要脫鞋子、換拖鞋，一樓是保生大帝、黑虎爺，二樓、三樓分別供奉著許多神明，各自庇佑著毛小孩大小事。

點燈

有提供點燈服務，可以同時寫上主人、寵物的名字，看你是要祈求長壽、平安、帶財、藥師，或是離開之後的冥福、續緣都可以。支付方式除了現金外，也能LINE Pay、信用卡、行動支付。

求籤

有事情想要詢問，當然可以來求籤，流程方式和普通廟宇求籤一樣，先詢問神明再擲筊求籤，較為特別的是，籤詩是用蓋章的形式索取，也增加了求籤的互動性。

▲除了大人的擲筊台外，下面還有一個寵物專用擲筊台，是不是非常可愛！

結緣品／平安符／平安水

結緣品採自助結帳方式，現場有非常多種產品，帶財、久伴金光罩相當精緻，平安符做得更是漂亮，貓咪、狗狗分別有各自的款式，細緻度完全不會遜於日本神社御守，難怪一推出就被搶光，好幾款已售完，正待補貨中。

▲寵物祈福卡就像是繪馬的概念，可以寫上對毛小孩的祝福，現場有可以掛置的地方。

▲也能再帶瓶平安水回去，把平安分享過家中可愛的毛孩們。

寵物認養

寵佑宮不僅是間寵物宮廟，同時也有提供寵物認養服務，地點在二樓靠窗邊的牆面上，展示著許多等待收編的可愛貓咪，大家不妨來看看有沒有和自己有緣的。

心得

家中有養寵物的人，很推薦可以到寵佑宮拜拜，許多細節都做得蠻好的，無論是要點燈、求籤、買平安符等全部沒問題，所供應的服務相當多元。整體設計有著文青質感，即使沒有養寵物的人，也推薦可以過來參觀這個台北景點。

寵佑宮（大稻埕籌備處）

地址：台北市大同區貴德街57－2號

開放時間：09：00－21：00

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！

