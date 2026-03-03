ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
公館60年影城變「CLASSROOM」重啟　唱KTV、VR看演唱會

▲公館東南亞秀泰影城去年一月底歇業後，原址轉型為新型態文化展演空間「CLASSROOM」，今重啟開幕。（圖／記者彭懷玉攝）

▲公館東南亞秀泰影城去年1月底歇業後，原址轉型為文化展演空間「CLASSROOM」供租借。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

台北市公館商圈地標復活！東南亞秀泰影城自去年1月底歇業後，令在地民眾直呼不捨，如今原址轉型為新型態文化展演空間「CLASSROOM」，影廳規劃為Fun VR劇院、「福利社」販售零食飲品，也適合在包廂內唱卡拉OK，或舉辦講座與論壇、喜劇脫口秀等多元用途，即日起開放預約。

▲公館東南亞秀泰影城去年一月底歇業後，原址轉型為新型態文化展演空間「CLASSROOM」，今重啟開幕。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼公館東南亞秀泰影城不再只是影城，如今轉型為文化展演空間，今重啟開幕。（圖／記者彭懷玉攝）

▲公館東南亞秀泰影城去年一月底歇業後，原址轉型為新型態文化展演空間「CLASSROOM」，今重啟開幕。（圖／記者彭懷玉攝）

CLASSROOM今（3日）舉辦開幕記者會，以翻轉戲院既定印象為主軸，推出Fun VR劇院、卡拉OK主場秀等不同形式體驗，並同步展出電影《那張照片裡的我們》拍攝道具與場景陳設。Fun VR劇院由聯合數位文創接手，首場帶來「VR聲優祭—沉浸視界・零距離LIVE體驗」，民眾戴上VR眼鏡，能如臨實境感受聲優在眼前表演的動感，享受沉浸式演唱會體驗。

▲公館東南亞秀泰影城去年一月底歇業後，原址轉型為新型態文化展演空間「CLASSROOM」，今重啟開幕。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼Fun VR劇院首場帶來「VR聲優祭—沉浸視界・零距離LIVE體驗」；Open Sound Check由跨界組合「守夜人Night Keepers」示範演出。（圖／記者彭懷玉攝）

▲公館東南亞秀泰影城去年一月底歇業後，原址轉型為新型態文化展演空間「CLASSROOM」，今重啟開幕。（圖／記者彭懷玉攝）

▲公館東南亞秀泰影城去年一月底歇業後，原址轉型為新型態文化展演空間「CLASSROOM」，今重啟開幕。（圖／記者彭懷玉攝）

▲影廳內設置專業卡拉OK點唱設備，將唱歌轉化為一種「主場演出」的舞台形式。（圖／記者彭懷玉攝）

Open Sound Check則由跨界組合「守夜人Night Keepers」示範演出；「卡拉OK主場秀」將戲院化身為大型KTV，影廳內設置專業卡拉OK點唱設備，將唱歌轉化為一種「主場演出」的舞台形式，未來可作為個人專場、朋友包場演唱、主題式歌唱活動等多元使用情境；電影《那張照片裡的我們》拍攝道具與場景陳設同步亮相。現場另設置「福利社」販售零食飲品，營造校園風格氛圍。

▲公館東南亞秀泰影城去年一月底歇業後，原址轉型為新型態文化展演空間「CLASSROOM」，今重啟開幕。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼現場設置「福利社」販售零食飲品；電影《那張照片裡的我們》拍攝道具與場景陳設亮相。（圖／記者彭懷玉攝）

▲公館東南亞秀泰影城去年一月底歇業後，原址轉型為新型態文化展演空間「CLASSROOM」，今重啟開幕。（圖／記者彭懷玉攝）

CLASSROOM位於公館東南亞戲院舊址，該建築創立於1966年，最初由百位退伍的榮民集資成立。因鄰近學區且票價親民，曾是台北二輪戲院的龍頭，乘載數代人的青春回憶與城市情感。2015年由秀泰影城接手經營，更名為東南亞秀泰影城，不過，隨著影視串流平台崛起等挑戰，最終於2025年一月底熄燈，宣告一個時代的完結。

▲公館東南亞秀泰影城去年一月底歇業後，原址轉型為新型態文化展演空間「CLASSROOM」，今重啟開幕。（圖／記者彭懷玉攝）

▲CLASSROOM由瀚草文創、必應創造、聯合數位文創與in89豪華影城等橫跨影視、音樂、展演與映演領域的專業團隊攜手打造。（圖／記者彭懷玉攝）

CLASSROOM表示，場地將營運至今年底，為這座一甲子的老戲院留下階段性告別。據了解，建商新美齊已於2022年完成土地整合，未來若都更程序順利，該地將啟動重建開發，為中正區再添新風貌，也象徵老戲院正式畫下句點。

▲公館東南亞秀泰影城去年一月底歇業後，原址轉型為新型態文化展演空間「CLASSROOM」，今重啟開幕。（圖／記者彭懷玉攝）

▲據了解，建商新美齊已於2022年完成土地整合，未來若都更程序順利，該地將成中正區新建案。（圖／記者彭懷玉攝）

關鍵字： 台北市旅遊 公館旅遊 東南亞秀泰影城 CLASSROOM 東南亞戲院

