ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

酷聖石聯名紅葉推「鮮奶油蛋糕冰淇淋」　有黑森林、楓糖核桃口味

▲▼COLD STONE分別攜手紅葉蛋糕、CREAM CO.鮮奶油有限公司合作推出全新「蛋糕冰品化」聯名系列。（圖／COLD STONE提供）

▲COLD STONE分別與紅葉蛋糕、CREAM CO.鮮奶油推出「蛋糕冰淇淋」聯名系列。（圖／COLD STONE提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

COLD STONE（酷聖石）分別與紅葉蛋糕、CREAM CO.鮮奶油有限公司合作，推出全新「鮮奶油蛋糕冰淇淋」聯名系列，把經典巧克力、海綿蛋糕拌入冰淇淋當中，3月6日至4月16日限時開賣。

▲▼COLD STONE分別攜手紅葉蛋糕、CREAM CO.鮮奶油有限公司合作推出全新「蛋糕冰品化」聯名系列。（圖／COLD STONE提供）

▲紅葉蛋糕聯名口味為「黑森林狂想曲（右）」、CREAM CO.鮮奶油有限公司聯名口味則是「楓糖核桃樂園」。

COLD STONE與紅葉蛋糕聯名口味為「黑森林狂想曲」，以黑森林蛋糕冰淇淋為基底，拌入巧克力蛋糕再擠上鮮奶油，並點綴黑苦巧克力削及酒漬櫻桃。

CREAM CO.鮮奶油有限公司聯名口味則推「楓糖核桃樂園」，楓糖冰淇淋拌入奶油酥餅、海綿蛋糕，再搭配鮮奶油、海鹽核桃。

COLD STONE也推出全新「3球隨選」系列，任選3球冰淇淋搭1款配料及奶油餅乾，優惠價150元。

3月6日至8日限時3天購買COLD STONE中杯以上冰淇淋、濃霜淇淋，享同尺寸冰淇淋第2件10元，不含脆餅及桶裝，價低者為優惠品項。

▲▼CREMIA最新「醇濃開心果冰淇淋」、「杜拜風情巧克力」。（圖／記者蕭筠攝）

▲CREMIA最新「醇濃開心果系列」預計下周補貨。（圖／記者蕭筠攝）

另外，日本人氣冰淇淋品牌「CREMIA」近日推出的「醇濃開心果系列」，因反應熱烈完售，預計下周補貨重新販售。

「醇濃開心果冰淇淋」使用美國開心果醬結合經典北海道鮮奶油，再加入法國洛林岩鹽，每支160元、會員價150元，可搭配原味、草莓、巧克力餅皮。

關鍵字： 美食情報 美食雲 COLD STONE CREMIA 紅葉蛋糕 CREAM CO.鮮奶油有限公司

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【1.35億搶下馬王】內裝曝光！得標哥開心比YA：比山豬王更有價值

推薦閱讀

八方雲集新推「美國帶骨牛小排麵」

八方雲集新推「美國帶骨牛小排麵」

高雄個人燒肉品牌新開幕「套餐198元」

高雄個人燒肉品牌新開幕「套餐198元」

酷聖石聯名紅葉推「鮮奶油蛋糕冰淇淋」　有黑森林、楓糖核桃口味

酷聖石聯名紅葉推「鮮奶油蛋糕冰淇淋」　有黑森林、楓糖核桃口味

1元閃購節明開搶　華航全航線75折起

1元閃購節明開搶　華航全航線75折起

高雄石頭廟背後藏溫馨故事

高雄石頭廟背後藏溫馨故事

公館60年影城變「CLASSROOM」重啟

公館60年影城變「CLASSROOM」重啟

商港無人機飛航活動管理新規已施行　航港局提醒注意免受罰

商港無人機飛航活動管理新規已施行　航港局提醒注意免受罰

熊本自由行！必訪景點與交通指南一次看

熊本自由行！必訪景點與交通指南一次看

拉亞漢堡「靜岡抹茶生甜甜圈」限時3周上市　外送也吃得到

拉亞漢堡「靜岡抹茶生甜甜圈」限時3周上市　外送也吃得到

花蓮歡慶元宵　燈會火舞演出施放400秒煙火

花蓮歡慶元宵　燈會火舞演出施放400秒煙火

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

全台最大玫瑰園花季開跑　假日免費接駁

生肖屬「馬、羊、虎、狗」吃到飽88折

爆餡紅豆餅3顆40元！飄香桃園超過20年

Lady M開賣「杜拜巧克力千層蛋糕」　婦女節任選4片999元

中壢70年紅燒牛肉麵！加湯加麵免費

台灣燈會「瑪利歐特區」點亮全球玩家夢想！

日本99元機票、飯店今中午開搶

「元宵≠湯圓」製作過程大不同

花蓮富里2連假觀光創新高　東富禪寺成打卡點

雲朗總經理「逆風捍衛國旅」

熱門行程

最新新聞更多

八方雲集新推「美國帶骨牛小排麵」

高雄個人燒肉品牌新開幕「套餐198元」

酷聖石聯名紅葉推「鮮奶油蛋糕冰淇淋」　有黑森林、楓糖核桃口味

1元閃購節明開搶　華航全航線75折起

高雄石頭廟背後藏溫馨故事

公館60年影城變「CLASSROOM」重啟

商港無人機飛航活動管理新規已施行　航港局提醒注意免受罰

熊本自由行！必訪景點與交通指南一次看

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366