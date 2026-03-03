酷聖石聯名紅葉推「鮮奶油蛋糕冰淇淋」　有黑森林、楓糖核桃口味

▲COLD STONE分別與紅葉蛋糕、CREAM CO.鮮奶油推出「蛋糕冰淇淋」聯名系列。（圖／COLD STONE提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

COLD STONE（酷聖石）分別與紅葉蛋糕、CREAM CO.鮮奶油有限公司合作，推出全新「鮮奶油蛋糕冰淇淋」聯名系列，把經典巧克力、海綿蛋糕拌入冰淇淋當中，3月6日至4月16日限時開賣。

▲紅葉蛋糕聯名口味為「黑森林狂想曲（右）」、CREAM CO.鮮奶油有限公司聯名口味則是「楓糖核桃樂園」。

COLD STONE與紅葉蛋糕聯名口味為「黑森林狂想曲」，以黑森林蛋糕冰淇淋為基底，拌入巧克力蛋糕再擠上鮮奶油，並點綴黑苦巧克力削及酒漬櫻桃。

CREAM CO.鮮奶油有限公司聯名口味則推「楓糖核桃樂園」，楓糖冰淇淋拌入奶油酥餅、海綿蛋糕，再搭配鮮奶油、海鹽核桃。

COLD STONE也推出全新「3球隨選」系列，任選3球冰淇淋搭1款配料及奶油餅乾，優惠價150元。

3月6日至8日限時3天購買COLD STONE中杯以上冰淇淋、濃霜淇淋，享同尺寸冰淇淋第2件10元，不含脆餅及桶裝，價低者為優惠品項。

▲CREMIA最新「醇濃開心果系列」預計下周補貨。（圖／記者蕭筠攝）

另外，日本人氣冰淇淋品牌「CREMIA」近日推出的「醇濃開心果系列」，因反應熱烈完售，預計下周補貨重新販售。

「醇濃開心果冰淇淋」使用美國開心果醬結合經典北海道鮮奶油，再加入法國洛林岩鹽，每支160元、會員價150元，可搭配原味、草莓、巧克力餅皮。