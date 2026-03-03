ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

富里爆紅！春節、228連假觀光創新高　東富禪寺成熱門打卡景點

▲▼位於六十石山山腳下的 東富禪寺，水池中鋪滿「滿江紅」，搭配落羽松構成層次豐富的自然畫面。（圖／富里鄉公所提供，下同）

▲▼位於六十石山山腳下的東富禪寺，水池中鋪滿「滿江紅」，搭配落羽松構成層次豐富的自然畫面。（圖／富里鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年農曆春節及228連續假期期間，花蓮富里鄉湧入大量返鄉與觀光人潮。近期不少遊客於網路社群分享「富里秘境」、「富里景點」等關鍵字，吸引大量民眾循線走訪花蓮縣南端的富里，帶動返鄉與旅遊人潮，形成一連串富里的旅遊行程。其中，位於六十石山山腳下的東富禪寺，更成為近期討論度極高的熱門景點之一。

▲▼位於六十石山山腳下的 東富禪寺，水池中鋪滿「滿江紅」，搭配落羽松構成層次豐富的自然畫面。（圖／富里鄉公所提供，下同）

位於六十石山山腳下的 東富禪寺，以靜謐雅致的自然景觀吸引不少遊客造訪，寺方長期用心養護環境，水池中鋪滿「滿江紅」，搭配落羽松、翠綠草皮與水面倒影，構成層次豐富的自然畫面，並可遠眺花東縱谷景色，讓來訪遊客在行程中放慢腳步，感受身心沉澱的寧靜時光。

▲▼位於六十石山山腳下的 東富禪寺，水池中鋪滿「滿江紅」，搭配落羽松構成層次豐富的自然畫面。（圖／富里鄉公所提供，下同）

此外，富里鄉農會展售中心舉辦的「稻草藝術季」，今年以「貓咪」為主題，運用稻草創作多款造型可愛、表情生動的裝置藝術，吸引眾多親子家庭前來參觀拍照，成為春節及228連假期間最受歡迎的打卡景點之一。

▲▼位於六十石山山腳下的 東富禪寺，水池中鋪滿「滿江紅」，搭配落羽松構成層次豐富的自然畫面。（圖／富里鄉公所提供，下同）

▲▼「稻草藝術季」運用稻草創作多款造型可愛、表情生動的裝置藝術，吸引眾多親子家庭前來參觀拍照。

農會表示，受惠於連續假期觀光人潮帶動，農特產品銷售表現亮眼，整體營業額突破以往同期水準，創下近年新高，成功帶動地方農業經濟。

▲▼位於六十石山山腳下的 東富禪寺，水池中鋪滿「滿江紅」，搭配落羽松構成層次豐富的自然畫面。（圖／富里鄉公所提供，下同）

富里鄉公所指出，今年也持續結合自然景觀與大型活動推動觀光發展。今年9月，第二屆六十石山馬拉松將規劃賽道行經東富禪寺周邊，讓跑者在運動之餘，也能欣賞縱谷與田野交織的景致；11月，第三屆穀動日不落音樂祭，也將持續在天使之眼大草原舉辦，透過音樂與自然結合，吸引更多年輕族群與遊客走進富里。

▲▼位於六十石山山腳下的 東富禪寺，水池中鋪滿「滿江紅」，搭配落羽松構成層次豐富的自然畫面。（圖／富里鄉公所提供，下同）

鄉長江東成表示，富里一年四季各具不同風貌，春節及228連假期間所展現的旅遊成果，顯示富里具備深度旅遊與慢活觀光的吸引力，4月將接連迎來連假，誠摯邀請全國民眾走訪富里，未來也將持續透過活動與景點串聯，推動地方觀光與產業發展。
 

關鍵字： 富里 大爆紅 春節 228連假 觀光 創新高 東富禪寺 打卡景點

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

推薦閱讀

公館60年影城變「CLASSROOM」重啟

公館60年影城變「CLASSROOM」重啟

商港無人機飛航活動管理新規已施行　航港局提醒注意免受罰

商港無人機飛航活動管理新規已施行　航港局提醒注意免受罰

熊本自由行！必訪景點與交通指南一次看

熊本自由行！必訪景點與交通指南一次看

拉亞漢堡「靜岡抹茶生甜甜圈」限時3周上市　外送也吃得到

拉亞漢堡「靜岡抹茶生甜甜圈」限時3周上市　外送也吃得到

花蓮歡慶元宵　燈會火舞演出施放400秒煙火

花蓮歡慶元宵　燈會火舞演出施放400秒煙火

花蓮富里2連假觀光創新高　東富禪寺成打卡點

花蓮富里2連假觀光創新高　東富禪寺成打卡點

王座國際6大品牌推優惠應援中華隊

王座國際6大品牌推優惠應援中華隊

Lady M開賣「杜拜巧克力千層蛋糕」　婦女節任選4片999元

Lady M開賣「杜拜巧克力千層蛋糕」　婦女節任選4片999元

西日本拉麵百名店！家系拉麵控必朝聖

西日本拉麵百名店！家系拉麵控必朝聖

鉑萃酒店9月開幕　走路3分到台北車站

鉑萃酒店9月開幕　走路3分到台北車站

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

全台最大玫瑰園花季開跑　假日免費接駁

生肖屬「馬、羊、虎、狗」吃到飽88折

爆餡紅豆餅3顆40元！飄香桃園超過20年

中壢70年紅燒牛肉麵！加湯加麵免費

台灣燈會「瑪利歐特區」點亮全球玩家夢想！

Lady M開賣「杜拜巧克力千層蛋糕」　婦女節任選4片999元

「元宵≠湯圓」製作過程大不同

雲朗總經理「逆風捍衛國旅」

日月潭FunTOUR 觀光巴士今啟動

受困杜拜台人心願「只想趕快回家」　

熱門行程

最新新聞更多

公館60年影城變「CLASSROOM」重啟

商港無人機飛航活動管理新規已施行　航港局提醒注意免受罰

熊本自由行！必訪景點與交通指南一次看

拉亞漢堡「靜岡抹茶生甜甜圈」限時3周上市　外送也吃得到

花蓮歡慶元宵　燈會火舞演出施放400秒煙火

花蓮富里2連假觀光創新高　東富禪寺成打卡點

王座國際6大品牌推優惠應援中華隊

Lady M開賣「杜拜巧克力千層蛋糕」　婦女節任選4片999元

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366