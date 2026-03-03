富里爆紅！春節、228連假觀光創新高　東富禪寺成熱門打卡景點

▲▼位於六十石山山腳下的東富禪寺，水池中鋪滿「滿江紅」，搭配落羽松構成層次豐富的自然畫面。（圖／富里鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年農曆春節及228連續假期期間，花蓮富里鄉湧入大量返鄉與觀光人潮。近期不少遊客於網路社群分享「富里秘境」、「富里景點」等關鍵字，吸引大量民眾循線走訪花蓮縣南端的富里，帶動返鄉與旅遊人潮，形成一連串富里的旅遊行程。其中，位於六十石山山腳下的東富禪寺，更成為近期討論度極高的熱門景點之一。

位於六十石山山腳下的 東富禪寺，以靜謐雅致的自然景觀吸引不少遊客造訪，寺方長期用心養護環境，水池中鋪滿「滿江紅」，搭配落羽松、翠綠草皮與水面倒影，構成層次豐富的自然畫面，並可遠眺花東縱谷景色，讓來訪遊客在行程中放慢腳步，感受身心沉澱的寧靜時光。

此外，富里鄉農會展售中心舉辦的「稻草藝術季」，今年以「貓咪」為主題，運用稻草創作多款造型可愛、表情生動的裝置藝術，吸引眾多親子家庭前來參觀拍照，成為春節及228連假期間最受歡迎的打卡景點之一。

▲▼「稻草藝術季」運用稻草創作多款造型可愛、表情生動的裝置藝術，吸引眾多親子家庭前來參觀拍照。

農會表示，受惠於連續假期觀光人潮帶動，農特產品銷售表現亮眼，整體營業額突破以往同期水準，創下近年新高，成功帶動地方農業經濟。

富里鄉公所指出，今年也持續結合自然景觀與大型活動推動觀光發展。今年9月，第二屆六十石山馬拉松將規劃賽道行經東富禪寺周邊，讓跑者在運動之餘，也能欣賞縱谷與田野交織的景致；11月，第三屆穀動日不落音樂祭，也將持續在天使之眼大草原舉辦，透過音樂與自然結合，吸引更多年輕族群與遊客走進富里。

鄉長江東成表示，富里一年四季各具不同風貌，春節及228連假期間所展現的旅遊成果，顯示富里具備深度旅遊與慢活觀光的吸引力，4月將接連迎來連假，誠摯邀請全國民眾走訪富里，未來也將持續透過活動與景點串聯，推動地方觀光與產業發展。

