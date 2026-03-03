王座國際6大品牌應援中華隊　3人以上同行享85折

▲杏子豬排。（圖／王座餐飲提供）

記者黃士原／台北報導

隨著2026世界棒球經典賽（WBC）即將熱血登場，「王座國際」宣布旗下六大人氣餐飲品牌共同推出兩波段應援優惠，3人以上同行可享85折。

隨著小組賽即將開打，王座國際率先祭出「雙人應援」優惠，3月4日至3月6日前往銀座杏子日式豬排、京都勝牛、段純貞牛肉麵、大阪王將、橋村炸雞與雞三和用餐，兩人同行可享9折。3月11日至3月13日，除了兩人同行享9折，3人以上同行享85折。

▲京都勝牛雙人宴。（圖／王座餐飲提供）

王座國際同時祭出「張張有獎，最高享5折」活動，即日起至3月31日，凡到店用餐皆可現場試手氣，抽主餐5折券及全品牌超值優惠券。

另外，日式豬排「台灣吉豚屋」也從3月5日至3月8日，推出期間限定「應援拼盤」，凡品牌LINE會員皆可用超值優惠價99元加購，內容包括QQ紫薯地瓜球、腰內豬排1塊及酥炸海老1尾。

▲肉多多火鍋力挺中華隊前進WBC經典賽，3月4日至3月6日點用299元以上套餐，就送海陸好禮3選1。（圖／肉多多提供）

肉多多火鍋力挺中華隊前進WBC經典賽，3月4日至3月6日點用299元以上套餐，就送海陸好禮3選1（小白蝦/無骨鮮雞腿/鮮魚片）；狂一鍋則是消費459元以上套餐，加贈好禮6選1（梅花豬、無骨雞腿肉、香辣鴨血、小白蝦、季節鮮魚、極鮮蛤蜊）。