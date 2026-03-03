北市再添全新隱奢飯店！鉑萃酒店9月開幕　走路3分到台北車站

▲PORTRAIT鉑萃酒店是一棟9層樓高建築，緊鄰台北車站，預計9月中開幕。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／台北報導

台北車站商圈再添新飯店！全新設計型酒店品牌「PORTRAIT鉑萃酒店」由福清營造總經理江國權與活躍於時尚精品領域的品牌長周明璟跨界打造，主打設計美學與高質感定位，預計於今夏正式開幕。業者透露，開幕時間約落在9月中，從台北車站M8出口出站，步行3分鐘即達。

▲▼鉑萃酒店總經理江國權將歐洲多元文化融匯的魅力引入酒店經營思維；品牌長周明璟把高奢精品美學與細膩服務植入酒店DNA。（圖／業者提供）



PORTRAIT鉑萃酒店以「現代隱奢」為設計主軸，強調金屬與石材材質交織的低調質感，顛覆傳統五星級酒店華麗鋪陳的既定印象，轉而以細節與空間氛圍營造沉靜內斂的住宿體驗。業者表示，希望讓旅人從踏入酒店那一刻起，就能在城市核心中找到片刻靜謐。



在品牌背景上，江國權長期旅居英國，深耕精密工程設計領域，將歐洲多元文化視野融入酒店規劃；周明璟則擁有高奢精品與設計美學資歷，將精品思維與細膩服務導入品牌DNA。雙方以跨界合作模式，打造兼具時尚品味與人文溫度的城市旅宿空間。

▲PORTRAIT鉑萃酒店稱，將打造台北西區唯一有獨立露台房型的高質感設計型酒店。（圖／業者提供）



業者指出，全館共有9層樓，規劃80間客房、10種房型，採現代隱奢風格設計，一樓為櫃檯大廳、咖啡吧；二樓設有一家餐廳；地下一樓規劃一間酒吧，其中最大特色為北車商圈少見、擁有獨立專屬露台的房型，共11間，回應旅客對「呼吸感」與私密空間的需求，另外有2間鉑萃套房。



在永續發展方面，PORTRAIT鉑萃酒店表示，建築與環境規劃已符合申請國際LEED與WELL黃金級認證標準，並達綠建築銀級認證條件，導入節能設備與智慧建築科技，展現對ESG與環境友善的重視，也盼成為國際企業差旅的新選擇。

▲▼福泰飯店集團自創品牌「嵨開安旅 HOTEL UKETAMO」一月甫開幕。（圖／記者彭懷玉攝）



另外，福泰飯店集團自創品牌「嵨開安旅 HOTEL UKETAMO」今年一月甫開幕，從捷運忠孝復興站步行約3分鐘即達。全館共111間客房，房型包含10坪「嵨岳豪華客房」、12坪「嵨開公寓」及17坪「嵨開套房」等，其中5間的「嵨開套房」均可遠眺台北101；館內約40至50間客房配置浴缸。

嵨開安旅為台北市首間主打「身心靈療癒」的城市旅宿，房內備有瑜珈墊、小型頌缽，並可透過影音系統進行瑜珈練習，以及於入住時任選一堂瑜伽課免費體驗。