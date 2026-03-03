ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
Lady M開賣「杜拜巧克力千層蛋糕」　婦女節任選4片999元

▲▼LADY M。（圖／LADY M提供）

▲LADY M推出全新「杜拜巧克力千層蛋糕」。（圖／LADY M提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

Lady M限時推出全新「杜拜巧克力千層蛋糕」，巧克力餅皮層層抹入巧克力醬與開心果鮮奶油，加鋪上小麥脆麵，還原中東風味。3月6日起連3天祭出婦女節限定「切片蛋糕任選4片999元」優惠。

Lady M「杜拜巧克力千層蛋糕」以巧克力餅皮、巧克力醬與開心果鮮奶油層層堆疊，頂層還有拌入開心果醬、中東白芝麻醬與白巧克力的Kataifi（小麥脆麵），口感豐富，切片售價300元、9吋3000元，全台門市即日起至4月30日皆有販售。

▲▼LADY M。（圖／LADY M提供）

▲38婦女節限時3天享切片蛋糕任選4片特價999元優惠。

迎接38國際婦女節，Lady M 3月6日至8日推出女性顧客外帶切片蛋糕任選4片，特價999元，蛋糕限280元內，超過可補差價，每人限購1組。

▲▼好丘Good Cho’s即日起則開賣春季限定新品「綜合苺果貝果」。（圖／好丘Good Cho’s提供）

▲好丘開賣春季限定新品「綜合莓果貝果」。（圖／好丘Good Cho’s提供）

貝果品牌「好丘Good Cho's」即日起開賣春季限定新品「綜合莓果貝果」，把新鮮草莓果粒揉入貝果體中，並拌入蔓越莓與藍莓乾，一顆就能吃到3重酸甜莓果滋味，售價65元，3月8日前任選4顆貝果或司康享88折，官網宅配則推綜合莓果貝果88折，特價57元。

關鍵字： 美食情報 美食雲 Lady M 好丘Good Cho’s

秦嵐聲音啞3年「開刀又惡化」　拍《延禧》留病根：變狼外婆

