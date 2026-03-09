只有當地人才知道！新埔菜市場30年老麵攤　黑白切每桌必點

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

每個市場總藏著幾間只有當地人才知道的麵攤，要知道這些穿梭在市場的主婦們，嘴巴、口袋可是一個比一個精，能在這些傳統市場打混超過30年的，不可能沒點本事！在「板橋區美食里」FB社團一直有人推薦這家「菜市場麵攤」，乾麵上有肉燥、下有油蔥調味算是不錯，麵體偏軟，餛飩湯有肉香，算是中規中矩；黑白切相當不錯，尤其五花肉非常好吃，滷豬頭肉蠻入味的。

位置

這些市場麵攤多數沒有名字，Google搜尋「新埔菜市場麵攤」就能找到，位置大約在新埔捷運站一號出口，走進市場約100公尺的右手邊。

環境

▲以市場來說環境算是乾淨，也有冷氣開放，不過現場有一點混亂，尤其是在用餐時間，這裡基本上就是要拼桌。

▲先找店員點麵和湯，他會給你一個號碼牌，接著去點小菜，並告知你是幾號，然後就佔位子，菜都送完後店員會來結帳。

菜單

▲麵類大約是40到50元間，小菜黑白切價格也都清清楚楚。

▲黑白切、滷味看起來都處理得蠻乾淨的。

餐點

乾麵

▲上有肉燥，下有油蔥調味算是不錯，麵體偏軟，放的豆芽和韭菜吃起來也很涮嘴，中規中矩的好吃。

餛飩湯

▲餛飩皮薄沒什麼存在感，肉餡鹹香還不錯，湯本身幾乎沒味道。

黑白切

▲滷味選了三樣，滷豬頭肉、五花肉、豬心。

▲豬心算是軟嫩微帶咬勁，甜度、熟度都令人滿意。

▲五花肉肥瘦比約是7比3，帶一點點微脆Q的皮，口感、味道都非常好，淋上的醬油膏不死鹹，甜度適中。

▲滷豬頭肉Q脆還帶一點肉勁、油甜，滷得也蠻入味。

菜市場麵攤

地址：新北市板橋區文化路一段435巷44號

營業時間：08：00－14：00（周一休息）

