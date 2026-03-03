日本99元機票、飯店今中午開搶　上野飯店連住2晚免2000

▲日本優惠機票、飯店今天起開搶。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

搶攻出國商機，旅遊電商紛紛推出優惠！Trip.com從今（3日）中午12點起推出4天限定快閃優惠，包括日本機票、飯店99元，還有曼谷、香港來回機票一口價3999元優惠。

Trip.com從3月3日至3月6日推出出國優惠，3日中午12點起推出沖繩逸之彩酒店、捷絲旅大阪心齋橋館99元起，日本住友集團旗下的東京上野御徒町芬迪別墅飯店、大阪梅田维拉芳泉以及神戶三宮3間酒店，連住2晚只要1998元。晚間9點30分則開賣單程直飛台北往東京、大阪、沖繩機票99元起。

▲曼谷來回機票3999元。（圖／記者蔡玟君攝）

3 月4日中午12點起開搶單程直飛台北往首爾、釜山999元機票；晚間9點30分，Trip.com攜手中華航空推出專屬來回機票，購買直飛台北往香港、曼谷、上海機票，可享單人3999元一口價。

3月 5 日中午12點推出指定信用卡獨家優惠，單程直飛台北往名古屋、札幌機場999元機票。晚間 9 點30分，販售日本住友集團旗下維拉芳泉羽田機場與東京有明2間大飯店，連住2晚1998元優惠；台灣、韓國熱門旅遊景點品文旅礁溪、宅夏都、台北阿樹國際旅店，以及HOTEL THE BOTANIK 世運明洞等知名飯店，每晚999元。

而3月6日中午12點起開賣台灣、美國、澳洲、韓國、泰國等國家92種限量票券、eSIM 、交通預訂優惠，包含美國加州樂高樂園、韓國愛寶樂園、美國紐約杜莎夫人蠟像館與漫威宇宙4D電影體驗門票等35種票券，享買一送一優惠；澳洲雪梨費瑟戴爾野生動物園門票、日本京都奈良與北海道，以及韓國釜山與南怡島知名景點一日遊等43種票券半價。

▲2026年世界棒球經典賽（WBC）將開打。（圖／記者劉亮亨攝）

KKday為迎接即將到來的「2026世界棒球經典賽(WBC)」，推出一系列當地優惠商品，包括日本eSIM網卡最低26元起，京成電鐵Skyliner單程車票83折、最低435元起，東京巨蛋城遊樂設施門票794元起、東京地鐵+東京鐵塔或東京晴空塔等優惠套票，號召全台民眾集氣、預祝中華隊再創佳績。