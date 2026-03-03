ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
中港大排光雕展3/6啟動　巨型金色發光樹、北極熊如走入星河夢境

▲2026中港大排光雕展將於3/6開跑，7米高星耀之樹、3米高雪白北極熊成亮點。（圖／新北市水利局提供）

▲7公尺高的「星耀之樹」矗立自信橋下，如生命樹般照亮中港河廊。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

新莊年度盛事「中港大排光雕展」將於3月6日起在中港大排河廊點亮，今年以「星耀中港夢幻星河」為主題，規劃4大燈區、逾300萬盞炫彩LED燈交織鋪陳，營造如夢似幻的夜間星河景致。

▲2026中港大排光雕展將於3/6開跑，7米高星耀之樹、3米高雪白北極熊成亮點。（圖／新北市水利局提供）

▲▼「星願冰原」展區燈飾迷人，而3公尺高的雪白北極熊也是必拍亮點。

▲2026中港大排光雕展將於3/6開跑，7米高星耀之樹、3米高雪白北極熊成亮點。（圖／新北市水利局提供）

新北市政府水利局指出，今年燈展結合光雕投影與燈飾藝術，沿著蜿蜒河廊展開，串聯自信橋、幸福橋、昌盛橋與昌隆橋等陸橋節點，形塑連續而豐富的星光廊道，全場共分為「光之啟程」、「星願冰原」、「夢行星河道」與「星語花境」4大主題區。

▲2026中港大排光雕展將於3/6開跑，7米高星耀之樹、3米高雪白北極熊成亮點。（圖／新北市水利局提供）

▲第一區「光之啟程」開啟夢幻追光之旅。

今年最大亮點是設置在自信橋下、高達7公尺的立體發光樹「星耀之樹」。水利局表示，星耀之樹象徵中港大排生命樹，如能量脈搏的光芒，照亮中港河廊，彷彿走入夢境空間；現場還有3公尺高的雪白北極熊與俏皮企鵝群現身，營造極地奇幻氛圍。此外，橋下與樓梯扶手欄杆也布置璀璨燈飾，層層光影相互輝映，夢幻不已。

▲2026中港大排光雕展將於3/6開跑，7米高星耀之樹、3米高雪白北極熊成亮點。（圖／新北市水利局提供）

▲▼第四區「星語花境」；光雕導覽地圖，點圖放大。

▲2026中港大排光雕展將於3/6開跑，7米高星耀之樹、3米高雪白北極熊成亮點。（圖／新北市水利局提供）

為迎接白色情人節，水利局將於3月6日開幕當晚安排火舞團演出，邀民眾一同走進閃耀星河。3月14日晚間6點，於中港廣場加碼舉辦闖關活動，只要現場報名並成功闖關，即可獲得限量「情侶拼圖鑰匙圈」1份，為情人節夜晚增添甜蜜儀式感。

2026中港大排光雕展
展期：3月6日起至29日（點燈時間：每晚6點至10點）
地點：新莊中港大排
交通資訊：捷運環狀線幸福站出口，沿幸福路往中華路二段方向步行約15分鐘；搭乘公車99 、299至財元廣場步行約2分鐘

