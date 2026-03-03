ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
「元宵≠湯圓」製作過程大不同　台北10大湯圓名店一次看

▲元宵則是將餡料切小塊，放在充滿糯米粉的竹篩中，大力反覆搖晃。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

今天是元宵節，許多人習慣買湯圓來享用，但也有人堅持要吃元宵。其實湯圓跟元宵是兩種不同的料理，其最大的差別在製作過程，就是一個「搖出來的」，一個是「用手搓的」。

▲新東陽炸元宵。（圖／新東陽提供）

文化部之前曾說明，湯圓和元宵雖然都是由糯米製成，但製作過程卻完全不同。湯圓是把粉團或粿團先揉好，再包入餡料。元宵則是將餡料切小塊，放在充滿糯米粉的竹篩中，大力搖晃，讓餡料沾滿生粉，接著取出過水，再放回竹篩繼續滾。反覆搖動、沾水、再搖，就像滾雪球一般，變成了一顆緊實的大圓球。

雖然元宵與湯圓不能劃上等號，但多數國人仍是習慣在元宵節吃湯圓，以下就整理台北地區10大名店供應大家參考。

▲施家鮮肉湯圓。（圖／周花花提供）

施家鮮肉湯圓

連5年入選米其林指南必比登的施家鮮肉湯圓，指南評語是「鮮肉湯圓最受歡迎，外皮軟嫩，肉餡飽滿，咬下時肉汁隨之流出，讓人欲罷不能」。而這家店不只在地人愛，也曾被票選為元宵節台北市最有人氣湯圓店，每年的元宵與冬至總是出現排隊購買人潮。施家鮮肉湯圓於民國53年開業，現在傳承到第二代。

施家鮮肉湯圓
地址：台北市大同區延平北路三段58號
電話：02-2585-7655

▲酒釀加蛋綜合湯圓，酒釀香氣十足，是許多老饕的最愛。（圖／《沙拉公主吃喝玩樂看世界》提供）

御品元冰火湯圓

這家也曾被選入米其林必比登推介，店內招牌主打「冰火湯圓」以及「酒釀加蛋湯圓」，純手工湯圓共分花生與芝麻兩種口味，傳統酒釀香氣迷人，是許多老饕的口袋溫補甜品。

御品元冰火湯圓
地址：台北市大安區通化街39巷50弄31號
電話：0955-861-816

▲臺一牛奶大王湯圓。（圖／老爺爺與小老婆提供）

臺一牛奶大王

台大學生對臺一牛奶大王一定不陌生，這是陪伴他們4年大學生活的店家，夏天吃冰、冬天吃湯圓，尤其是那手工製作的紅豆湯圓更是店家招牌，冬季平均每天可以賣出上千顆。

臺一牛奶大王
地址：台北市大安區新生南路三段82號
電話：02-2363-4341

▲雙連圓仔湯。（圖／小虎食夢網提供）

雙連圓仔湯

曾在入口網站的評選中拿到第一名的雙連圓仔湯，近年店面整修後，變得年輕又整潔，而且不只台灣人愛吃，就連觀光客也慕名而來，每到冬天總是一位難求。店裡除了湯圓好吃外，燒麻糬也是必吃。

雙連圓仔湯
地址：台北市大同區民生西路136號
電話：02-2559-7595

▲八棟圓仔湯。（圖／ETtoday資料照）

八棟圓仔湯

八棟圓仔湯品項超過30種，但人氣最高就屬招牌「酒釀芝麻湯圓」，和別家不同之處在於，八棟圓仔湯的酒釀另外加入紫糯米，入口除了穀物香氣外又多了一種蛋香味，加上一咬就爆漿的芝麻湯圓，滿足的表情寫在每位客人臉上。吃不慣酒釀湯圓的，可以點「紅豆湯圓」，每一匙都撈得到滿滿餡料。

八棟圓仔湯
地址：台北市中正區中華路二段307巷14號
電話：02-2332-9617

▲三六食粑（原三六圓仔湯）。（圖／周花花提供）

三六食粑（原三六圓仔湯）

原名三六圓仔湯的三六食粑，已有70多年的歷史，目前已傳承到第三代經營，招牌就是傳統的紅白小湯圓，再搭上店家手作的紅豆湯和花生湯，Q彈的外皮口感，很受附近住家喜愛。

三六食粑
地址：台北市萬華區三水街92號
電話：02-2306-3765

▲客家自製湯圓很吸睛。（圖／葉影瓶饗提供）

客家自製湯圓

客家自製湯圓販售的商品有豆花、紅豆湯、湯圓等甜品，各種組合的口味有20多種。由於這裡的產品選項多，但是如果有選擇性障礙的人，點綜合小湯圓準沒錯，甜湯底除了糖水，也可搭配紅豆、花生湯。小湯圓跟芋圓、地瓜圓的份量不少，吃起來軟Q順口。

客家自製湯圓
地址：台北市中山區遼寧街69號

▲九如商號湯圓。（圖／取自九如商號臉書）

九如商號

以道地浙江點心聞名大街小巷的九如商號，於民國59年創立，店內最有名的除了湖州粽、寧波年糕之外，還有各種不同口味的湯圓，無論是鹹香四溢的鮮肉湯圓、濃郁流沙般的芝麻湯圓或是酒釀湯圓加蛋，Q滑的外皮加上細緻美味的內餡，鹹口味吃起來香醇，甜口味吃起來開心，在冬至或元宵節總是有很多人跑去吃湯圓。

九如商號
地址：台北市大安區仁愛路四段69號
電話：02-2721-7777

▲蔡萬興的芝麻湯圓。（圖／小虎食夢網）

蔡萬興老店

成立於1953年的蔡萬興老店，是台北有名的江浙菜老店，不過除了江浙菜之外，該店的湯圓也是高人氣，很多人都會在冬至或是元宵時去吃碗湯圓。

蔡萬興老店
地址：台北市中正區和平西路一段118號
電話：02-2351-0848

▲合好號政江號也販售冷凍湯圓。（圖／記者黃士原攝）

合好號政江號

原本位於台北市大安區金山南路的政江號，由於房東準備收回店面而歇業，後來由第三代接手並改名「合好號政江號」，營業地點則是從大安區搬到萬華區的光仁國小附近。除了內用服務，也販售冷凍商品。

合好號政江號目前販售冷凍品項有鮮肉湯圓、芝麻湯圓、花生湯圓、小湯圓、餛飩，以及紅豆料、花生料、芋圓、原味酒釀等。另提供冷凍宅配出貨，運費每箱250元，滿3500元免運。

合好號政江號
地址：台北市萬大路423巷42號
電話：02-2395-2109

