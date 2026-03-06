飛進日本中心！台虎夏日名古屋　一趟探索三大區域、解鎖三種旅遊心願

圖、文／虎航提供

想在今年夏天把旅遊效率與體驗感一次拉滿？從被譽為「日本正中心」的名古屋出發，正是最聰明的選擇！搭台灣虎航直飛名古屋，結合四通八達的交通動線、轉乘順暢便利，不論往東西南北延伸都輕鬆。今年夏天，就用一趟名古屋旅程，同步暢遊愛知、岐阜、三重，一次完成三種截然不同的夏日心願吧。（活動官網：https://lihi2.me/iSCFw）

第一站｜愛知：文化狂歡，歷史悠久人文之都

以名古屋為核心，夏日的愛知充滿節慶與歷史魅力。親臨名古屋相撲大賽感受日本國技的現場震撼；走訪名古屋城，回望戰國武將的輝煌歲月；夜晚投入大須夏日祭，體驗最貼近在地的街頭熱力。還能延伸造訪犬山城、欣賞木曾川鵜飼的夏夜風景，或到常滑與可愛的常滑招財貓相遇，文化與療癒一次收進行程。

第二站｜岐阜：走進山林，擁抱清風與綠意

想為夏天降溫，就往岐阜的山林前進。世界遺產白川鄉合掌村展現純樸風景，飛驒高山老街保留濃厚江戶風情；走進飛驒大鐘乳洞感受天然清涼，再到惠那峽欣賞湖光山色，是最舒服的避暑路線。

第三站｜三重：海洋療癒，讓心情慢慢放鬆

旅程最後一路向海。登上橫山展望台俯瞰英虞灣、造訪二見夫妻岩感受海浪節奏，或前往大王崎燈塔、鳥羽水族館，讓蔚藍海景為旅程畫下療癒句點。同時也別忘了品嚐三地美食，日本頂級美食松阪牛、伊勢龍蝦，以及名古屋鰻魚飯、飛驒牛都是讓老饕念念不忘的舌尖享受。





名古屋進、暢遊三地，這個夏天就搭虎航，把距離縮短、把回憶放大，一次集滿不同夏日玩法吧。

