數百條瀑布傾瀉而下！紐西蘭米爾福德峽灣　一年有200天都在下雨

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者陳莉玟

「米爾福德峽灣」位於紐西蘭南島的西南端，屬於蒂瓦希普納姆（毛利語：Te Wāhipounamu）世界遺產的一部分，其壯觀的峭壁、終年不斷的瀑布、墨黑色的海水，以及豐富的野生動物，被譽為世界第八大奇景。米爾福德峽灣一年有超過200天都在下雨，也因為雨水的關係才造就數百條瀑布從天而降的奇景，運氣好的話還可以看到鯨魚、海豚和海豹，真的是大自然的奇蹟！

車程

米爾福德峽灣位於紐西蘭南島的西南端，從皇后鎮過去單趟車程要4個小時左右，從蒂阿瑙過去單趟車程也要2個小時左右。一般會建議自駕前往，但是如果怕開車太累的話，也可以像我們這樣直接參加一日遊行程。

我們這天是從蒂阿瑙直接搭乘一日遊專車，回程也是在蒂阿瑙下車，並且在蒂阿瑙過夜，隔天再從蒂阿瑙直接前往紐西蘭最南端城市因弗卡吉爾 Invercargill。從皇后鎮出發的車子是早上7：20左右，從蒂阿瑙出發的車子是早上10：10左右，不管是從哪裡出發，都需要在半個小時前報到。

米爾福德峽灣一日遊

要參加米爾福德峽灣一日遊有很多套裝行程，我們看了一下網路上最推薦的是RealNZ公司，因為RealNZ公司幾乎包辦了南島所有的套裝行程。除了比較專業之外，他們用的車子也比較高級新穎，是三面透明玻璃的，而且車上也有充電孔，超級豪華！我們當天提早了半個小時報到，拿著事先預訂的電子憑證給櫃台人員，確定內容無誤就可以等候上車。

▲我們搭乘10：30左右在蒂阿瑙上車的巴士，上車地點就是在RealNZ公司門口。

▲兩兩一座，然後兩邊窗戶和天花板都是透明的，可以一路欣賞風景。

前往米爾福德峽灣的Milford Road被稱為「紐西蘭最美公路」，途中會停留兩個地方，讓我們看看風景。沿途有瀑布、鏡湖、猴溪等景點，我們還看到了紐西蘭的特有種鳥類Kea！

▲大概兩個小時左右的車程，我們抵達了米爾福德峽灣，司機先生有叮嚀下車的地方就是上車的地方。

遊客中心

一進來之後發現有很多船家的櫃台，如果是自行前往米爾福德峽灣的遊客可以直接在櫃台買票，不過因為我們是跟一日遊行程，票都事先買好了，所以直接持票券登船就可以了。其實遊客還蠻多的，還是建議要事先買票，否則辛辛苦苦來一趟，如果沒有搭到就很可惜。

搭船時間

RealNZ公司在米爾福德峽灣有四艘船：Sovereign、Haven、Mariner和Milford Sound Premium Cruise。我們這天搭乘的是Haven，船程是2個小時左右，建議穿著防滑鞋或靴子、防水外套，帶防曬乳、太陽眼鏡、防蚊液。

內部空間

▲船上的座位區有分成樓上和樓下，樓上的視野會比較好，不過樓下比較接近販賣部。

▲樓下的販賣部除了有賣餐點之外還有賣紀念品和伴手禮。

▲販賣部的東西很簡單，不過如果肚子餓的話也不無小補，而且還可以刷卡。

景觀

船才開沒多久，大家就馬上走到甲板上拍照了，天氣好的時候其實坐在甲板上的座位區能見度是比較好的。當天因為下雨，然後瀑布又超大的，真的很震撼，這也才知道為什麼行前大家都說要穿防雨外套和鞋子。

一年有超過200天都是下雨

原來米爾福德峽灣就是需要下雨天，才可以造就這種數百條瀑布同時傾瀉而下的磅礡景象。遇到比較大的瀑布時，船長會特意把船開到瀑布前面讓我們拍照，也感受一下大自然的力量。

運氣好的時候還可以看到很多野生動物

像是鯨魚、海豚和海豹。這天聽到船長廣播大石頭上面有海豹，我馬上衝出去拍，結果石頭上真的有三隻海豹Fur Seal在休息，超級可愛的！據說米爾福德峽灣也是稀有的峽灣冠企鵝的家園而且峽灣冠企鵝只在這片區域棲息，是生物學家和攝影師的天堂。

▲除了黑色深水、磅礡瀑布、原始森林和豐富生態之外，現場的氣氛也讓人覺得很難忘。

船上美食

▲中途去販賣部買了食物回來吃，這裡的食物不好不壞，但是至少可以稍微療癒一下我們早起的心情。

心得

這麼壯麗的風景，親眼看到只能說是震撼無比，也難怪米爾福德峽灣會被譽為世界第八大奇景了。其實從米爾福德峽灣回蒂阿瑙的路上也很美，捕捉了幾張窗外的照片。

米爾福德峽灣

地址：Milford Sound Visitor Terminal, Milford Sound 9679 紐西蘭

