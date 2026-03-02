ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
投3400萬經費...集集車站旁環山視野空中平台動土

▲集集車站旁環山視野空中平台今動土，預計明年中旬完工。（圖／游顥辦公室提供，下同）

▲集集車站旁環山視野空中平台今動土，預計明年中旬完工。（圖／游顥辦公室提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為融合在地歷史與創意設計以活化集集鎮鐵道周邊空間，繼交通部觀光署去年完成民權路旁自行車道周邊「光環境布置計畫」後，立委游顥再度成功爭取「集集鎮空中平台環山視野景觀計畫」，獲「觀光前瞻建設計畫-魅力旅遊據點營造：區域旅遊品牌計畫」經費補助3400萬，並將於明年中旬完工。

祈福動土儀式於今日舉行，游顥、集集鎮長吳大村、南投縣議員黃春麟偕同集集鎮代表會、全體里長共同焚香祝禱工程順利。

▲游顥再推集集車站旁環山視野空中平台動土，明年中旬完工。（圖／游顥辦公室提供）

▲游顥再推集集車站旁環山視野空中平台動土，明年中旬完工。（圖／游顥辦公室提供）

游顥表示，集集鎮所在地理位置除可串聯車埕、水里站點，發展鐵道觀光軸線，周遭還有日月潭、紫南宮及溪頭等國際景點，是南投旅客前往南部的重要交通樞紐點，對帶動趨勢整體發展有迫切需求；加上集集百年車站是南投著名小鎮觀光景點，藉由集集車站的空中平台建置，將觀景和地景設施串聯火車站周邊設施，可提升區域觀光品質、發展在地深度旅遊服務，提供遊客觀鐵道、賞山景等更完整多元的觀光體驗。

▲游顥再推集集車站旁環山視野空中平台動土，明年中旬完工。（圖／游顥辦公室提供）

吳大村表示，此次計畫前期一度慘遭腰斬，所幸游顥在去年大罷免投票前夕仍為地方建設努力，親率南投縣政府、集集鎮公所團隊北上，向中央部會進行計畫說明與修訂，最後才順利核定，加上先前的自行車道整建、集集火車站賣場整建、光環境布置計畫，計已投入1.4億元經費在集集火車站周邊設施。

吳大村說，代表集集站觀光命脈之一的台鐵集集支線已在今年一月五日階段復駛，未來空中月台完工後可串聯火車站、與周邊自行車道，提升整體觀光發展潛力、強化交通動線與場域連結，並提升旅遊便利性及觀光服務機能；鎮公所也將持續推動空間整合與旅遊服務提升，讓每位走進該鎮的旅人都能留下美好印象。

