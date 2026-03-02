ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
結合任天堂行銷！　台灣燈會「瑪利歐特區」點亮全球玩家夢想！

▲ 2026 台灣燈會嘉義登場！「超級瑪利歐」星燦嘉年華引爆朝聖熱潮 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 2026 台灣燈會嘉義登場！「超級瑪利歐」星燦嘉年華引爆朝聖熱潮 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

2026 台灣燈會嘉義登場！「超級瑪利歐」星燦嘉年華引爆朝聖熱潮【2026 年 3 月 2 日 嘉義訊】 2026 台灣燈會於嘉義正式揭開序幕，今年最受矚目的焦點無疑是與任天堂（Nintendo）跨界合作的「超級瑪利歐・星燦嘉年華」特區。展區結合了經典遊戲元素與燈藝技術，將嘉義縣治特區化身為奇幻的蘑菇王國，開展首日即吸引無數粉絲與家庭前來感受這場光影盛宴。

▲ 2026 台灣燈會嘉義登場！「超級瑪利歐」吸引不少親子族群到訪 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 2026 台灣燈會嘉義登場！「超級瑪利歐」吸引不少親子族群到訪 。（圖／記者翁伊森攝）

巨型瑪利歐震撼現身 角色見面會場場爆滿走進展區，高達 10 公尺的瑪利歐巨型充氣裝置從綠色水管中躍出，成為現場最吸睛的地標。為了讓粉絲一圓夢想，主辦單位特別安排了「超級瑪利歐角色見面會」，粉絲可於指定地點領取號碼牌參與。

▲ 2026 台灣燈會嘉義登場！「超級瑪利歐」吸引不少親子族群到訪 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 2026 台灣燈會嘉義登場！「超級瑪利歐」吸引不少親子族群到訪 。（圖／記者翁伊森攝）

根據現場公告，瑪利歐與路易吉兄弟將於每日傍晚 17:00 起分三個時段現身；碧姬公主與耀西則於 17:40 及 19:00 兩時段與民眾近距離互動。搶先體驗 Nintendo Switch 2 多款熱門遊戲同樂除了華麗的燈飾，現場設置的遊戲體驗區更是玩家的首選。展區規劃了多個試玩攤位，包括《瑪利歐派對》、《超級瑪利歐銀河 2》以及最新公開的 Nintendo Switch 2 體驗區。現場看板顯示，每款遊戲均設有特定試玩時段與名額，如《卡比的馭天飛行者》提供約 15 分鐘的沉浸式遊玩，讓民眾在觀賞燈會之餘，也能第一時間感受次世代主機的魅力。

▲ 2026 台灣燈會嘉義登場！「超級瑪利歐」星燦嘉年華引爆朝聖熱潮 。（圖／記者翁伊森攝）

燈會限定商品限量販售 引發粉絲蒐藏搶購此外，展區內的「燈會限定商品區」也是一大亮點。現場販售多款限量紀念品，包含「無敵星發光髮箍」、「超級瑪利歐摺疊購物袋」以及「無敵星托特包」等，每款價格約在 NT$299 至 NT$399 之間，且每人限購一個，數量有限售完為止。

▲ 2026 台灣燈會嘉義登場！「超級瑪利歐」週邊商品引發搶購 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 2026 台灣燈會嘉義登場！「超級瑪利歐」週邊商品引發搶購 。（圖／記者翁伊森攝）

架上琳瑯滿目的角色夜燈與玩偶，讓不少帶著孩子的家長流連忘返。嘉義縣政府表示，2026 台灣燈會將持續展出至 3 月 15 日，誠摯邀請全國民眾蒞臨嘉義，共同參與這場結合科技、遊戲與創意文化的「超級瑪利歐・星燦嘉年華」。

▲▼ 2026 台灣燈會嘉義登場！「超級瑪利歐」星燦嘉年華引爆朝聖熱潮 。（圖／記者翁伊森攝）

關鍵字： 嘉義燈會 超級瑪利歐 任天堂 角色見面 限定商品

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

