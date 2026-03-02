美伊戰火衝擊航班　易遊網：機票可免費退、訂房同步取消

▲阿聯酋航空。（圖／記者蔡玟君攝）



記者彭懷玉／台北報導

美伊戰事升溫，衝擊全球航空運輸，多家中東航空公司陸續宣布停飛或調整航班。對此，易遊網發出聲明表示，除密切關注區域局勢發展，並以旅客安全與權益為首要考量，全力協助受影響旅客妥善處理後續行程。

易遊網指出，目前包括阿聯酋航空、卡達航空及阿提哈德航空等業者，已陸續公告停飛或調整航班，影響範圍涵蓋中東及歐洲多個轉機航點，造成不少旅客行程異動，機票部分，統計到3月3日（含）前的航班，約有200位旅客受影響。相關機票退改事宜將依各航空公司最新公告政策辦理，易遊網客服中心也同步提供諮詢與協助。

針對「去回程皆尚未出發」的旅客，易遊網說明，若因航班停飛導致行程取消，依航空公司公告規定可免費取消退票，免收手續費，旅客可透過官網或APP線上一鍵申請取消。此外，若因停飛導致行程無替代航班可供安排，且機票與飯店皆於易遊網預訂者，也可申請目的地住宿免費取消；申請時須提供機票訂單編號及航班取消證明文件，以利後續作業。

至於已出發、但尚未搭乘回程航班的旅客，業者表示，後續更改將依各航空公司公告政策協助辦理，並持續關注航班動態，盡速為旅客安排合適方案。

易遊網強調，本次美伊衝突影響層面廣泛，航班異動數量龐大，目前客服中心已全力投入處理退改票務需求。不過，由於電話與線上諮詢量持續增加，呼籲旅客耐心等候，也感謝外界體諒。