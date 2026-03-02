ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

美伊戰火衝擊航班　易遊網：機票可免費退、訂房同步取消

▲▼阿聯酋航空。（圖／記者蔡玟君攝）

▲阿聯酋航空。（圖／記者蔡玟君攝）

記者彭懷玉／台北報導

美伊戰事升溫，衝擊全球航空運輸，多家中東航空公司陸續宣布停飛或調整航班。對此，易遊網發出聲明表示，除密切關注區域局勢發展，並以旅客安全與權益為首要考量，全力協助受影響旅客妥善處理後續行程。

易遊網指出，目前包括阿聯酋航空、卡達航空及阿提哈德航空等業者，已陸續公告停飛或調整航班，影響範圍涵蓋中東及歐洲多個轉機航點，造成不少旅客行程異動，機票部分，統計到3月3日（含）前的航班，約有200位旅客受影響。相關機票退改事宜將依各航空公司最新公告政策辦理，易遊網客服中心也同步提供諮詢與協助。

針對「去回程皆尚未出發」的旅客，易遊網說明，若因航班停飛導致行程取消，依航空公司公告規定可免費取消退票，免收手續費，旅客可透過官網或APP線上一鍵申請取消。此外，若因停飛導致行程無替代航班可供安排，且機票與飯店皆於易遊網預訂者，也可申請目的地住宿免費取消；申請時須提供機票訂單編號及航班取消證明文件，以利後續作業。

至於已出發、但尚未搭乘回程航班的旅客，業者表示，後續更改將依各航空公司公告政策協助辦理，並持續關注航班動態，盡速為旅客安排合適方案。

易遊網強調，本次美伊衝突影響層面廣泛，航班異動數量龐大，目前客服中心已全力投入處理退改票務需求。不過，由於電話與線上諮詢量持續增加，呼籲旅客耐心等候，也感謝外界體諒。

關鍵字： 美伊戰爭 易遊網 轉機 歐洲旅遊 亞洲旅遊 航班

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【結局極度舒適】撿走耳機以為神不知鬼不覺？失主化身偵探「每天追」 壞人這下慘了

推薦閱讀

集集車站旁環山視野空中平台動土

集集車站旁環山視野空中平台動土

美伊戰衝擊航班　易遊網啟動退改機制

美伊戰衝擊航班　易遊網啟動退改機制

直擊／台灣燈會主燈今晚點亮　瑪利歐展區提前湧人潮

直擊／台灣燈會主燈今晚點亮　瑪利歐展區提前湧人潮

生肖屬「馬、羊、虎、狗」吃到飽88折

生肖屬「馬、羊、虎、狗」吃到飽88折

受困杜拜台人心願「只想趕快回家」　

受困杜拜台人心願「只想趕快回家」　

台灣燈會定點舉辦納2大考量　最快2029年變革

台灣燈會定點舉辦納2大考量　最快2029年變革

7-11取貨抽購物金「最多71元」

7-11取貨抽購物金「最多71元」

2026嘉義燈會必存4大銅板美食清單！

2026嘉義燈會必存4大銅板美食清單！

全家推出WBC限量周邊！咖啡整壺買1送1、應援美食優惠

全家推出WBC限量周邊！咖啡整壺買1送1、應援美食優惠

平溪天燈節十分場3／3登場　交管與接駁一次看

平溪天燈節十分場3／3登場　交管與接駁一次看

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

中壢70年紅燒牛肉麵！加湯加麵免費

全台最大玫瑰園花季開跑　假日免費接駁

桃園燈會5天突破65萬人次

爆餡紅豆餅3顆40元！飄香桃園超過20年

受困杜拜台人心願「只想趕快回家」　

美伊戰衝擊航班　易遊網啟動退改機制

2度假飯店「1泊2食」6880元起

桃園「池畔薑母鴨」邊吃邊賞夕陽！

雄獅3/8前杜拜團全取消　可樂行程停售到月底

雲朗總經理「逆風捍衛國旅」

熱門行程

最新新聞更多

集集車站旁環山視野空中平台動土

美伊戰衝擊航班　易遊網啟動退改機制

直擊／台灣燈會主燈今晚點亮　瑪利歐展區提前湧人潮

生肖屬「馬、羊、虎、狗」吃到飽88折

受困杜拜台人心願「只想趕快回家」　

台灣燈會定點舉辦納2大考量　最快2029年變革

7-11取貨抽購物金「最多71元」

2026嘉義燈會必存4大銅板美食清單！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366