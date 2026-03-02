日月潭FunTOUR 觀光巴士啟動　台中往返日月潭一票暢遊

▲「日月潭 FunTOUR 觀光巴士」3月2日啟動。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府輔導日月潭觀光業者推出整合型旅運產品「日月潭 FunTOUR 觀光巴士」，3月2日正式啟動、在「南投好好玩」平台販售，希望突破該區域交通「點對點接駁」的服務侷限，打造結合交通、體驗與優惠的一站式觀光服務模式，以補足旅運整合缺口，並透過遊程設計導流周邊特色景點，提升整體觀光效益。

南投縣觀光處表示，日月潭為臺灣指標性國際觀光景區，每年吸引大量國內外旅客造訪，鑑於遊客規劃多點旅遊行程，常因需多次轉乘與候車，影響行程順暢度與彈性安排；加上國際旅客多以短時間停留、環湖走訪為主，導致日月潭周邊特色景點與在地產業的消費動能仍有提升空間。

縣府觀光處說明，「日月潭 FunTOUR 觀光巴士」有三大亮點：第一為整合式交通服務，採「台中往返日月潭」Day Tour一日遊模式，提供台中直達日月潭景點的固定班次服務，旅客免開車、免轉乘，一票即可輕鬆暢遊日月潭，提升旅遊便利性、舒適度和時間運用效率。

第二為串聯區域內多處熱門地標和景點，結合日月潭與桃米生態村周邊景點，深化旅遊內容與停留時間；第三為方便國外遊客有多國語音導覽服務，提供多語音導覽隨播隨聽服務，旅客無需隨團導遊，也能深入了解景點文化與故事，提升國際旅客友善度與自主旅遊品質。

觀光處指出，「FUNTOUR」除週三公休，每週6天每日一班穩定出團，且在日月潭停留時間充足長達3.5小時，旅客可依個人喜好自費選擇遊湖船、自行車或纜車體驗；選擇搭乘纜車者，套票內另含日月潭環湖巴士一日券，可轉乘至日月潭站搭乘纜車，從高空俯瞰湖光山色，打造多元彈性的旅遊選擇。

另憑訂單QR Code即可核銷多項景點體驗內容，整體價值超過1000元，包括妮娜巧克力城堡門票（含門票及50元抵用金與200元DIY體驗抵用金）、紙教堂入園門票（出示訂單可再享指定園內消費9折優惠）、桑心實驗室原味生甜甜圈乙顆（憑訂單QR Code兌換）；產品原價1400元，首航期間推出限時5折起優惠，以高CP值吸引自由行與國際旅客族群。

線上旅遊資訊：https://s.fits.tw/s/Mj8a9W

銷售通路：南投好好玩（主要曝光平台）：https://s.fits.tw/s/wrq0dY

KLOOK：https://s.fits.tw/s/yrLJZW