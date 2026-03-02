▲生肖屬「馬、羊、虎、狗」88折，豐FOOD吃到飽優惠持續到3月底。（圖／取自豐FOOD官網）

記者黃士原／台北報導

繼姓名對對碰活動後，台北Buffet餐廳「豐FOOD海陸百匯」再推出生肖優惠，只要屬「馬、羊、虎、狗」的消費者，3月31日前午、晚餐皆可享有88折。

「豐FOOD海陸百匯」位於台北大直，提供多國特色料理，繼1月推出姓名對對碰活動，接著推出生肖優惠，只要屬「馬、羊、虎、狗」的消費者，3月31日前午、晚餐都可以享有88折（限本人使用）。業者提醒，用餐時須出示本人有效身分證明文件（如：身分證、健保卡、駕照等），以供現場核對。

下午茶則另有優惠，4月30日前，平日時段兩人同行，可享1人半價優惠。

▲敘日全日餐廳3月不分平假日，午餐、晚餐及下午茶皆享8折優惠。（圖／台北六福萬怡酒店提供）

另外，台北六福萬怡酒店館內餐廳於3月推出「國際女王月」主題活動，敘日全日餐廳不分平假日午餐、晚餐及下午茶皆享8折優惠；粵亮廣式料理午餐或晚餐消費滿3800元，即贈松露蒜香泰國蝦1份；The Lounge大廳酒吧則將女王月延伸至午後生活場景，用餐即享以99元優惠加購季節水果塔。

除餐飲優惠外，3月在餐廳單筆消費滿1萬元即可參加「女王好禮抽獎」1次，獎項涵蓋台北六福萬怡酒店價值近兩萬的卓越客房住宿券、關西六福莊住宿券、六福村入園券、一禮烘焙法式經典蝴蝶酥禮盒、BEING SPA 1000元課程抵用券及多項餐飲折抵券等。