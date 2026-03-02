ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
受困杜拜耳聞爆炸聲、目擊受損飯店　台人心願「只想趕快回家」　

▲旅行團遊覽車行經杜拜棕櫚島時，團員目擊受損飯店與遭炸毀的計程車。（圖／陳先生提供）

▲旅行團遊覽車行經杜拜棕櫚島時，團員目擊受損的費爾蒙飯店與遭炸破玻璃的計程車。（圖／陳先生提供）

記者彭懷玉／台北報導

美伊衝突情勢升溫，戰火波及中東的航空樞紐-杜拜，導致當地航班與機場運作大亂。一組來自台灣、共39人的員工旅遊團因此滯留當地。團員Mavis受訪表示，全團原訂今（2日）清晨搭機返台，卻因突發戰事歸期延宕，目前已由旅行社安排轉往新飯店安置，成員均平安，正等待後續航班通知。

▲▼杜拜五星飯店遭襲釀大火 。（圖／翻攝Ｘ）

▲杜拜五星費爾蒙酒店（Fairmont The Palm）遭襲釀大火。（圖／翻攝Ｘ）

美國與以色列對伊朗發動大規模軍事行動後，杜拜市區也出現零星波及狀況。當地知名地標帆船飯店（Burj Al Arab）傳出遭無人機碎片擊中後起火；位於棕櫚島的費爾蒙酒店（Fairmont The Palm）亦遭飛彈殘骸波及。Mavis指出，團員搭乘遊覽車途經該區時，親眼看到飯店外牆局部剝落，附近一輛計程車車窗全碎，場面怵目驚心。

談及這兩天的經歷，Mavis回憶，2月28日當天，哈里發塔前的水舞展演區仍擠滿遊客，未察覺明顯異樣。「先聽到爆炸聲，接著傳來誦讀可蘭經的聲音，心裡覺得怪怪的。」她形容當下不安卻難以判斷情勢。

直到3月1日，街頭車流明顯減少，氣氛轉趨緊繃。遊覽車行經棕櫚島時，團員目擊受損飯店與遭炸毀的計程車，建築物局部受損，但整體外觀仍算完整，其他市容也還算正常。導遊向團員提醒，由於入夜後可能會有較多不可控的狀況（如宵禁或攻擊），晚間應留在飯店等待並觀察情勢。

原訂返程部分，Mavis指出，全團原本要搭乘3月2日凌晨5點的汶萊皇家航空班機，經汶萊轉機後於3月3日返抵台灣，但目前傳出當地機場可能要到5日才重新開放。航空公司尚未明確說明改票或補償方案，旅行社則已協助更換住宿並提供餐食，持續與航空公司聯繫。

面對突如其來的戰事與班機延誤，Mavis表示，因主要景點多已走完，團員情緒還算穩定，僅在警報響起時較為緊張，並未出現恐慌情形。「現在只能等，大家最大的心願就是趕快回家。」旅行社也強調，將密切關注機場與航班動態，盼能儘速安排旅客平安返台。

關鍵字： 杜拜旅遊 美伊衝突 美伊戰爭

【以伊開戰航班大亂】班機飛一半遇杜哈機場關閉　緊急折返！旅客超無奈

