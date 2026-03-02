新北平溪天燈節十分場3／3登場　交通管制與接駁資訊一次看

▲新北平溪天燈節十分場3月3日登場。（圖／新北市瑞芳警分局提供）



記者郭世賢／新北報導

「2026新北市平溪天燈節」十分場活動將於明（3日）元宵節晚間6時至9時，在十分廣場盛大登場。今年活動主軸為「馬驫奔騰，邁向成功」及「龍馬精神，活力新北」，結合馬年主題光雕展演，由5盞造型主燈領航，搭配百盞天燈齊飛升空，象徵奔騰奮進、生機蓬勃的嶄新氣象。

新北市警察局提醒，當日預期湧入大量賞燈人潮，請民眾提前規劃行程，善用大眾運輸及接駁專車，共同維護活動安全與交通順暢。隨著天燈冉冉升空，也將傳遞對事業順遂、家庭團圓與新年吉祥的誠摯祝福。

警方表示，為配合活動順利進行，警方將於3月3日上午10時起至深夜11時止，針對106線實施汽機車交通管制，從新店區文山路與石碇交流道口起，至瑞芳區106線頂坪路口止。除持有通行證車輛、接駁公車、媒體採訪車及工作人員車輛外，其餘車輛均不得進入管制路段。

當日新北市政府規劃5條接駁路線，提供民眾便利往返會場：

1、木柵動物園－十分南山橋。

2、國道5號石碇交流道－十分南山橋。

3、瑞芳火車站－十分基平橋。

4、基隆市火車站（南站）－十分基平橋頭。

5﹑雙溪火車站－十分基平橋。

此外，臺鐵平溪支線列車時刻將配合活動調整，請民眾事先查詢臺鐵公司官網或留意車站現場公告，並特別注意末班車時間，以免影響返程行程。

瑞芳警分局表示，活動期間將派遣警（民）力於106線沿線執行交通疏導與管制勤務，並透過警廣及IPOLICE即時插播路況資訊，籲請民眾遵循員警及義交指揮，切勿違規停車，共同維護元宵賞燈活動順利圓滿。