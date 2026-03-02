ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
壽司郎聯名遊戲《明日方舟》　餐點送插卡、滿額送鑰匙圈

壽司郎與遊戲《明日方舟：終末地》聯名活動今日起登場。

壽司郎與遊戲《明日方舟：終末地》推出期間限定聯名活動。

記者黃士原／台北報導

壽司郎與遊戲《明日方舟：終末地》推出期間限定聯名活動，即日至3月20日於全台店鋪登場，除了聯名餐點隨機贈Q版立繪插卡外，還有3波的滿額贈活動，限量周邊輪番登場，還打造出5家主題店，融入角色視覺與遊戲元素。

聯名餐點隨機贈Q版立繪插卡。

聯名餐點隨機贈Q版立繪插卡。

壽司郎與遊戲《明日方舟：終末地》聯名活動今日起登場（3/20結束），全台壽司郎供應《明日方舟：終末地》聯名餐點，包括「鮪魚極上赤身」、「極上鰻魚」、「烏貝」、「炙燒起司培根」、「玉米沙拉軍艦」、「北海道牛奶霜淇淋」，隨餐將附贈Q版立繪插卡1張（款式隨機），全套有6款角色設計，包含伊馮、艾爾黛拉、別禮、萊萬汀與潔爾佩塔，全台限量20萬張。

炫光虛寶卡。

炫光虛寶卡。

幹員透卡。

幹員透卡。

幹員鑰匙圈。

幹員鑰匙圈。

除聯名餐點外，壽司郎還推出波段式滿額贈活動，今日首先登場的是炫光虛寶卡，結帳時出示聯名餐點插卡，單筆發票滿400元即可獲得1張，虛寶卡內含專屬序號，可於遊戲內兌換，限量6萬張。如果單筆發票滿400元並出示插卡即可獲得幹員透卡（共有5款，限量6萬張），滿600元則可以獲得幹員鑰匙圈1個（共4款，限量2萬個）。

壽司郎打造出5家明日方舟主題店。

壽司郎打造出5家明日方舟主題店。

壽司郎也把台北中華路店、新北林口店、台中黎明市政南店、台南安平店與高雄義享店打造成主題店，門面玻璃、入口設計、候位區到用餐桌都融入角色視覺與遊戲元素。

藏壽司x蠟筆小新聯名扭蛋。

另外，東台灣壽司控久等了！藏壽司即將進駐花蓮市，位於福建街日出香榭大道的自由店，已在人力銀行召募員工，符合之前公司預計在第2季開幕的進度。

在台灣已有62家分店的藏壽司，今年規劃展店5家以上，除了高雄全新門市「林園沿海路店」已在1月開幕，接下來將首度進駐花蓮市，位於福建街日出香榭大道的自由店，已在人力銀行網站刊登召募員工資訊，符合之前公司預計在第2季開幕的進度。

