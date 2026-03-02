ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
雲朗總經理「逆風捍衛國旅」　喊話業者：讓體驗對得起價格

▲▼觀光節慶祝大會。（圖／觀光署提供）

▲觀光節慶祝大會。（圖／觀光署提供）

記者彭懷玉／台北報導

第49屆觀光節慶祝大會今（2日）登場，現場匯聚逾300位海內外觀光產業代表，並表揚169組國內外觀光相關單位與從業人員。其中最高榮譽「台灣觀光特別貢獻獎」頒給綠色目的地基金會創辦人Albert Salman及雲朗觀光集團總經理盛治仁，肯定兩人長期深耕觀光領域。

不過，近期熱議「窮到只能出國，留在國內旅遊的才是有錢人」的說法，也讓國旅價格再度成為焦點。對此，盛治仁直球回應。他笑稱，接獲得獎通知第一時間還以為是詐騙電話；但談及國旅爭議，語氣轉為嚴肅。他在個人臉書指出，近來媒體主旋律圍繞「國旅貴得不值得」，自己選擇逆風發聲，是因為若連觀光產業都不為自身辯護，負面印象恐怕會成為「自我實現的預言」，進而傷害整體市場信心。

▲雲品董事長盛治仁。（圖／記者廖婕妤攝）

▲雲朗觀光集團總經理盛治仁。（圖／ETtoday資料照）

盛治仁強調，相關討論應回到可被驗證的「事實與數據」，但比價格更核心的是「價值」本身。他指出，「成本結構」反映的是業者面臨的壓力，然而消費者真正購買的是「體驗」。當民眾認為海外旅遊更具吸引力，那不是敵意，而是對國旅品質與價值的期待。觀光業者必須思考，如何透過產品創新、服務深化與文化底蘊累積，讓台灣旅遊體驗真正對得起價格。

▲君品推出「共度美好」官網限定住房專案,雲品溫泉酒店為父親推出「爸氣出發」住房專案。（圖／雲朗觀光提供）

▲日月潭雲品溫泉酒店。（圖／雲朗觀光提供）

他也以「築橋」形容觀光的本質使命。在當前國際局勢充滿對立與築牆氛圍下，觀光旅遊應成為連結人與人、國與國之間的橋梁。飯店與旅遊產業提供的，不只是住宿與餐飲服務，而是文化交流的平台；一道料理、一段真誠服務，都可能成為外國旅客理解台灣的重要窗口。

盛治仁坦言，產業同時也必須自我反省，「為什麼很多人會覺得國旅不值得？」這不是情緒問題，而是價值創造的課題。唯有回到觀光最核心的「WHY」，重新思考產業存在的意義與使命，台灣才能真正成為一個「值得被選擇」的旅遊目的地。

關鍵字： 國旅 國旅價格 飯店旅宿 台灣觀光特別貢獻獎 盛治仁

