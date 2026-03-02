餐酒館推「和牛抱蛋」應援中華隊　勝勢開賣巨大豬排漢堡

▲GUMGUM「和牛抱蛋」。（圖／GUMGUM提供）

記者黃士原／台北報導

2026年第6屆世界棒球經典賽（WBC）將於5日從日本東京巨蛋點燃戰火，為了與全台球迷同心應援中華隊，GUMGUM餐酒館推「和牛抱蛋」，勝勢開賣巨大豬排漢堡助旗開得勝，摩斯漢堡則以棒球造型打造「炸和牛棒球堡」與「雙倍起司披薩熱狗堡」2款限定應援美食。

▲GUMGUM「和牛抱蛋」。（圖／GUMGUM提供）

GUMGUM

GUMGUM餐酒館跨界聯手肉品專家和牛十圖、協興蛋業，推出超級創意應援料理「和牛抱蛋」（480元），取其「完封」之意，球狀日本黑毛和牛絞肉的外層，裹覆麵包粉並炸至黃金酥脆，核心是生食級放牧土雞蛋，再將其盛裝在整顆酥炸、宛如盛開花朵的「炸洋蔥花」之上，象徵著中華隊在各方應援下，將從預賽一路綻放、挺進決賽，成功「開花」前進東京巨蛋。

▲勝勢「勝．巨蛋漢堡」。（圖／勝勢提供）

勝勢大巨蛋店

勝勢大巨蛋店在WBC賽事期間，在大巨蛋百貨影城前棟一樓戶外大螢幕轉播現場設置攤位，推出「買豬排送金牌！為中華隊加油」主題活動，除了開賣夾入直徑超過14公分超大炸豬排的「勝．巨蛋漢堡」(特價250元），球迷只要於攤位購買指定商品，並與現場台啤女孩互動同樂，即可免費獲得「台灣啤酒金牌 one（330ml）」1罐。每日限量60罐，數量有限，送完為止。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲摩斯漢堡推出WBC應援美食。（圖／記者蕭筠攝）

摩斯漢堡

摩斯漢堡以棒球造型打造「炸和牛棒球堡」與「雙倍起司披薩熱狗堡」2款限定應援美食（今日開賣），前者選用100%澳洲和牛加入洋蔥丁製成炸肉餅，搭配萵苣夾入棒球造型雪白麵包，再淋上卡菲沙拉醬，售價110元；「雙倍起司披薩熱狗堡」則是熱狗夾入麵包後淋上披薩醬、切達起司片及馬茲瑞拉起司絲，炙燒後有牽絲口感，售價120元。