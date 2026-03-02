ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

餐酒館推「和牛抱蛋」應援中華隊　勝勢開賣巨大豬排漢堡

▲GUMGUM Beer & Wings「和牛抱蛋」。（圖／GUMGUM提供）

▲GUMGUM「和牛抱蛋」。（圖／GUMGUM提供）

記者黃士原／台北報導

2026年第6屆世界棒球經典賽（WBC）將於5日從日本東京巨蛋點燃戰火，為了與全台球迷同心應援中華隊，GUMGUM餐酒館推「和牛抱蛋」，勝勢開賣巨大豬排漢堡助旗開得勝，摩斯漢堡則以棒球造型打造「炸和牛棒球堡」與「雙倍起司披薩熱狗堡」2款限定應援美食。

▲GUMGUM Beer & Wings「和牛抱蛋」。（圖／GUMGUM提供）

▲GUMGUM「和牛抱蛋」。（圖／GUMGUM提供）

GUMGUM

GUMGUM餐酒館跨界聯手肉品專家和牛十圖、協興蛋業，推出超級創意應援料理「和牛抱蛋」（480元），取其「完封」之意，球狀日本黑毛和牛絞肉的外層，裹覆麵包粉並炸至黃金酥脆，核心是生食級放牧土雞蛋，再將其盛裝在整顆酥炸、宛如盛開花朵的「炸洋蔥花」之上，象徵著中華隊在各方應援下，將從預賽一路綻放、挺進決賽，成功「開花」前進東京巨蛋。

▲勝勢「勝．巨蛋漢堡」。（圖／勝勢提供）

▲勝勢「勝．巨蛋漢堡」。（圖／勝勢提供）

勝勢大巨蛋店

勝勢大巨蛋店在WBC賽事期間，在大巨蛋百貨影城前棟一樓戶外大螢幕轉播現場設置攤位，推出「買豬排送金牌！為中華隊加油」主題活動，除了開賣夾入直徑超過14公分超大炸豬排的「勝．巨蛋漢堡」(特價250元），球迷只要於攤位購買指定商品，並與現場台啤女孩互動同樂，即可免費獲得「台灣啤酒金牌 one（330ml）」1罐。每日限量60罐，數量有限，送完為止。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲摩斯漢堡推出WBC應援美食。（圖／記者蕭筠攝）

摩斯漢堡

摩斯漢堡以棒球造型打造「炸和牛棒球堡」與「雙倍起司披薩熱狗堡」2款限定應援美食（今日開賣），前者選用100%澳洲和牛加入洋蔥丁製成炸肉餅，搭配萵苣夾入棒球造型雪白麵包，再淋上卡菲沙拉醬，售價110元；「雙倍起司披薩熱狗堡」則是熱狗夾入麵包後淋上披薩醬、切達起司片及馬茲瑞拉起司絲，炙燒後有牽絲口感，售價120元。

關鍵字： 美食雲 WBC GUMGUM 勝勢

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢　阿曼近海油輪遭襲

推薦閱讀

平溪天燈節十分場3／3登場　交管與接駁一次看

平溪天燈節十分場3／3登場　交管與接駁一次看

壽司郎聯名遊戲《明日方舟》　

壽司郎聯名遊戲《明日方舟》　

台11線必停！實力派客家小館隱身老三合院

台11線必停！實力派客家小館隱身老三合院

雲朗總經理「逆風捍衛國旅」

雲朗總經理「逆風捍衛國旅」

觀光節慶祝大會齊聚業者　陳世凱：「不求暴衝成長」盼雙質並進

觀光節慶祝大會齊聚業者　陳世凱：「不求暴衝成長」盼雙質並進

餐酒館推「和牛抱蛋」應援中華隊　勝勢開賣巨大豬排漢堡

餐酒館推「和牛抱蛋」應援中華隊　勝勢開賣巨大豬排漢堡

中東戰爭影響擴及2059名旅客　45團仍滯留國外

中東戰爭影響擴及2059名旅客　45團仍滯留國外

「穿Team Taiwan」手搖飲免費喝！WBC應援優惠　珍奶限時買1送1

「穿Team Taiwan」手搖飲免費喝！WBC應援優惠　珍奶限時買1送1

麥當勞「無敵大麥克」限時回歸　門市組隊「唱歌」免費吃

麥當勞「無敵大麥克」限時回歸　門市組隊「唱歌」免費吃

爆餡紅豆餅3顆40元！飄香桃園超過20年

爆餡紅豆餅3顆40元！飄香桃園超過20年

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

中壢70年紅燒牛肉麵！加湯加麵免費

桃園燈會5天突破65萬人次

全台最大玫瑰園花季開跑　假日免費接駁

2度假飯店「1泊2食」6880元起

廣島單車3提案　自遊自在無極限

在廣島遇見初夏最有感的3大祭典

廣島初夏自駕遊　6大主題路線全收錄

雄獅3/8前杜拜團全取消　可樂行程停售到月底

雄獅旅行社1團在杜拜「旅客均安」　可樂：歐洲團返台延誤

桃園「池畔薑母鴨」邊吃邊賞夕陽！

熱門行程

最新新聞更多

平溪天燈節十分場3／3登場　交管與接駁一次看

壽司郎聯名遊戲《明日方舟》　

台11線必停！實力派客家小館隱身老三合院

雲朗總經理「逆風捍衛國旅」

觀光節慶祝大會齊聚業者　陳世凱：「不求暴衝成長」盼雙質並進

餐酒館推「和牛抱蛋」應援中華隊　勝勢開賣巨大豬排漢堡

中東戰爭影響擴及2059名旅客　45團仍滯留國外

「穿Team Taiwan」手搖飲免費喝！WBC應援優惠　珍奶限時買1送1

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366