雄獅3/8前杜拜團全取消　可樂行程停售到月底

▲杜拜也遭戰火襲擊。（示意圖／阿聯酋航空提供）



記者彭懷玉／台北報導

美國與以色列聯手空襲伊朗，中東情勢急遽升溫，多國緊急關閉領空，全球重要航空樞紐杜拜、阿布達比機場一度陷入停擺。國內旅行社通報，目前雄獅旅遊、旅天下皆各有一團正在杜拜，所幸旅客均安，正協助安排簽轉或替代航班返台。

▲杜拜街景。（示意圖／記者陳筱惠攝）



雄獅旅遊指出，針對美伊戰爭情勢影響，雄獅旅遊以旅客安全為最高原則，已成立專案小組即時掌握團體動態，並與航空公司及當地單位密切聯繫。目前在杜拜有一團行程進行中，團員均安，行程調整為以室內活動為主。

雄獅表示，3月8日前出發的杜拜團體全面取消，並依《國外旅遊定型化契約》第14條辦理退費或提供轉團優惠（短線1,000元、長線2,000元）。後續將視情勢與航班狀況彈性調整，確保旅客安全與權益。

旅天下說明，目前僅有一團2月24日出發、共39人的杜拜團，今（2日）回程航班受影響滯留，航空公司正協助確認可簽轉航班；另有3團仍在歐洲行程中、共75人，預計本周返台，實際航班動態待航司滾動公告。未出發團體共4團、88人，正緊急尋找替代航班。原訂明（3日）出發的10人土耳其團，若阿聯酋航空通知取消，將同步取消出團。目前外團領隊均未通報異常。

可樂旅遊則指出，受戰事與領空關閉影響，部分歐洲團體出現延誤或取消情形，將以旅客安全與權益為優先，協助滯留旅客陸續返台。因中華民國外交部已將阿拉伯聯合大公國旅遊警示提升為橙色，可樂旅遊同步暫停銷售3月底前杜拜商品，並協助未出發旅客變更行程；如需取消，將依《國外旅遊定型化契約》第14條辦理退費。

五福旅遊表示，目前無團體滯留於伊朗、以色列或阿聯酋（杜拜、阿布達比…）及周邊國家。經杜拜或阿布達比轉機的團體，已改以其他航空公司替代，並暫停銷售近期相關轉機商品，後續戰事發展，持續關注中，以保護旅客安全為處理最高準則。五福也指出，高雄旅展期間暫停販售杜拜產品，但現場買氣未受明顯影響，赴歐旅客多改選直飛航班，除國內航班外，陸籍的航空公司也是替代首選。