ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

雄獅3/8前杜拜團全取消　可樂行程停售到月底

▲阿聯酋航空今夏僅需一張杜拜來回機票，就可免費暢遊杜拜最棒的景點。（圖／阿聯酋航空）

▲杜拜也遭戰火襲擊。（示意圖／阿聯酋航空提供）

記者彭懷玉／台北報導

美國與以色列聯手空襲伊朗，中東情勢急遽升溫，多國緊急關閉領空，全球重要航空樞紐杜拜、阿布達比機場一度陷入停擺。國內旅行社通報，目前雄獅旅遊、旅天下皆各有一團正在杜拜，所幸旅客均安，正協助安排簽轉或替代航班返台。

▲▼ 杜拜房市 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲杜拜街景。（示意圖／記者陳筱惠攝）

雄獅旅遊指出，針對美伊戰爭情勢影響，雄獅旅遊以旅客安全為最高原則，已成立專案小組即時掌握團體動態，並與航空公司及當地單位密切聯繫。目前在杜拜有一團行程進行中，團員均安，行程調整為以室內活動為主。

雄獅表示，3月8日前出發的杜拜團體全面取消，並依《國外旅遊定型化契約》第14條辦理退費或提供轉團優惠（短線1,000元、長線2,000元）。後續將視情勢與航班狀況彈性調整，確保旅客安全與權益。

旅天下說明，目前僅有一團2月24日出發、共39人的杜拜團，今（2日）回程航班受影響滯留，航空公司正協助確認可簽轉航班；另有3團仍在歐洲行程中、共75人，預計本周返台，實際航班動態待航司滾動公告。未出發團體共4團、88人，正緊急尋找替代航班。原訂明（3日）出發的10人土耳其團，若阿聯酋航空通知取消，將同步取消出團。目前外團領隊均未通報異常。

可樂旅遊則指出，受戰事與領空關閉影響，部分歐洲團體出現延誤或取消情形，將以旅客安全與權益為優先，協助滯留旅客陸續返台。因中華民國外交部已將阿拉伯聯合大公國旅遊警示提升為橙色，可樂旅遊同步暫停銷售3月底前杜拜商品，並協助未出發旅客變更行程；如需取消，將依《國外旅遊定型化契約》第14條辦理退費。

五福旅遊表示，目前無團體滯留於伊朗、以色列或阿聯酋（杜拜、阿布達比…）及周邊國家。經杜拜或阿布達比轉機的團體，已改以其他航空公司替代，並暫停銷售近期相關轉機商品，後續戰事發展，持續關注中，以保護旅客安全為處理最高準則。五福也指出，高雄旅展期間暫停販售杜拜產品，但現場買氣未受明顯影響，赴歐旅客多改選直飛航班，除國內航班外，陸籍的航空公司也是替代首選。

關鍵字： 美伊戰 可樂旅遊 雄獅旅遊 五福旅遊 旅天下 杜拜 杜拜旅遊 歐洲旅遊 亞洲旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢　阿曼近海油輪遭襲

推薦閱讀

平溪天燈節十分場3／3登場　交管與接駁一次看

平溪天燈節十分場3／3登場　交管與接駁一次看

壽司郎聯名遊戲《明日方舟》　

壽司郎聯名遊戲《明日方舟》　

台11線必停！實力派客家小館隱身老三合院

台11線必停！實力派客家小館隱身老三合院

雲朗總經理「逆風捍衛國旅」

雲朗總經理「逆風捍衛國旅」

觀光節慶祝大會齊聚業者　陳世凱：「不求暴衝成長」盼雙質並進

觀光節慶祝大會齊聚業者　陳世凱：「不求暴衝成長」盼雙質並進

餐酒館推「和牛抱蛋」應援中華隊　勝勢開賣巨大豬排漢堡

餐酒館推「和牛抱蛋」應援中華隊　勝勢開賣巨大豬排漢堡

中東戰爭影響擴及2059名旅客　45團仍滯留國外

中東戰爭影響擴及2059名旅客　45團仍滯留國外

「穿Team Taiwan」手搖飲免費喝！WBC應援優惠　珍奶限時買1送1

「穿Team Taiwan」手搖飲免費喝！WBC應援優惠　珍奶限時買1送1

麥當勞「無敵大麥克」限時回歸　門市組隊「唱歌」免費吃

麥當勞「無敵大麥克」限時回歸　門市組隊「唱歌」免費吃

爆餡紅豆餅3顆40元！飄香桃園超過20年

爆餡紅豆餅3顆40元！飄香桃園超過20年

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

中壢70年紅燒牛肉麵！加湯加麵免費

桃園燈會5天突破65萬人次

全台最大玫瑰園花季開跑　假日免費接駁

2度假飯店「1泊2食」6880元起

廣島單車3提案　自遊自在無極限

在廣島遇見初夏最有感的3大祭典

廣島初夏自駕遊　6大主題路線全收錄

雄獅3/8前杜拜團全取消　可樂行程停售到月底

雄獅旅行社1團在杜拜「旅客均安」　可樂：歐洲團返台延誤

桃園「池畔薑母鴨」邊吃邊賞夕陽！

熱門行程

最新新聞更多

平溪天燈節十分場3／3登場　交管與接駁一次看

壽司郎聯名遊戲《明日方舟》　

台11線必停！實力派客家小館隱身老三合院

雲朗總經理「逆風捍衛國旅」

觀光節慶祝大會齊聚業者　陳世凱：「不求暴衝成長」盼雙質並進

餐酒館推「和牛抱蛋」應援中華隊　勝勢開賣巨大豬排漢堡

中東戰爭影響擴及2059名旅客　45團仍滯留國外

「穿Team Taiwan」手搖飲免費喝！WBC應援優惠　珍奶限時買1送1

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366