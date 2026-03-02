北市府周邊「小富士櫻綻放」　龍潭魯冰花季已近滿開

▲北市府周遭綠地小富士櫻盛開。（圖／公園處提供）



記者彭懷玉／綜合報導

趁好天氣賞花去！台北市政府周邊種植約15棵小富士櫻，近日粉嫩花朵陸續綻放，尤其在藍天白雲下格外耀眼，不過，公園處說，目前花季已近尾聲，想賞花民眾動作要快。

▲台北市政府北門綠地與步行空間，共種植15株小富士櫻。（圖／公園處提供）

春天百花盛開，台北市政府北門綠地與步行空間，共種植15株小富士櫻，碩大花朵恣意綻放，但因下雨打落花瓣，目前花期已到尾聲，搭捷運、公車就能欣賞，省去追花族許多舟車勞頓的麻煩。

▲▼小富士櫻花期受天候影響，建議民眾把握近日晴朗天氣前往欣賞。（圖／公園處提供）



公園處提醒，小富士櫻花期易受天候影響，建議民眾把握近日晴朗天氣前往欣賞；賞花同時也請共同維護環境整潔，勿攀折花枝、勿踩踏草地及花圃，並呼籲民眾多搭乘大眾運輸前往市府周邊賞花。

另外，桃園龍潭「2026魯冰花季」只到3月8日，今年魯冰花種植範圍橫跨大北坑、台灣客家茶文化館和龍潭大池等三大展區，面積達12公頃（約36300坪），花海創下全台之最。結束後還能順遊龍潭大池元宵藝術燈海，滿足白天賞花、夜晚賞燈心願。

▲龍潭茶裏王涼亭區域近日花況已達9成。（圖／桃園市政府客家事務局提供）



桃園市政府客家事務局透露，大北坑展區靠近「茶裏王涼亭」、「三水茗園」及「三水社區」目前花皆已開到9成，最佳賞花期預估到本周末；另靠近活動主會場「大北坑遊客服務中心」這區，目前花況約開至5成，賞花期預計可至3月14日。

為方便遊客前往各展區參觀，3月7日、8日將安排免費接駁車，民眾可由龍潭運動公園或楊梅火車站後站，搭乘接駁車前往大北坑花區，並由大北坑花區轉乘至客茶館花區、龍潭大池燈區。